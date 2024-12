Krčmář po bezchybné střelbě: Naším cílem ve štafetě má být umístění v top 6

„Jo, z osmého místa nemůžeme být extra nadšení,“ hodnotil závod třiatřicetiletý reprezentant, načínající svoji čtrnáctou pohárovou sezonu. „Týmově se dá rozhodně spousta věcí zlepšit. Ale jde o začátek zimy. Úplně jsme nepropadli, takže to beru jako odrazový můstek do další sezony.“

Přičemž váš osobně nejvíc potěšily dvě nuly na střelnici?

Hlavně mám radost, že už to zase vypuklo a my závodíme, protože příprava byla vážně dlouhá. Těšil jsem se, až zase najedeme na závodní rytmus. Střelba byla určitě dnes pozitivum. Jen je škoda, že závod ovlivnily podmínky a padající sníh, kvůli kterému se nedalo moc pracovat s lyžemi. Ale co, to se stane, začalo to, jedeme dál.

V přípravném období jste tentokrát mnohem častěji stříleli v zátěži než v klidu. Ještě chvíli potrvá, než by se tato změna měla u všech závodníků projevit?

To nedokážu říct. Každý z nás do sezony vplouvá jinak, někomu to jde hned, jinému trvá dva tři závody, než se otrká a ověří si pro sebe vhodnou střelbu v závodním tempu. Každopádně jsem rád, že jsme tuhle věc v tréninku změnili, protože jsem ji připomínkoval hned po konci minulé sezony v Canmore, když jsme seděli s Mattem Emmonsem a Michalem Málkem. Už tehdy jsem trenérům říkal, že v tréninku bylo až moc klidové střelby a naopak málo té po rovnoměrné, nebo rychlé jízdě.

V přípravě jste potom cítil, že vám změna režimu prospívá? Dokázal jste postupně i během tréninku po zátěži zastřílet lépe?

Víte, dnes už skoro všichni závodníci ze Světového poháru střílí v trénincích nuly. Hodně pak rozhoduje až rozpoložení při závodě. Tréninková střelba bude vždycky se závodní nesrovnatelná. Je však pro mě příjemnější, že už nepociťuji na střelnici až takový skok mezi přípravou a závody.

Finišman Michal Krčmář v závodu smíšených štafet v Kontiolahti předvedl bezchybnou střelbu.

Proč tým najel na výrazné navýšení tréninkové střelby v zátěži až letos pod koučem Ondřejem Moravcem? Nebylo to v porovnání se světovými trendy příliš pozdě?

To je možná špatně pochopené. My jsme už za Ondry Rybáře tím směrem šli a absolvovali jsme spousty tréninků po zatížení a v intenzitě. Klidová střelba byla spíš takovou specialitou, která se domluvila s Mattem Emmonsem. Po svém příchodu k týmu nám chtěl kompletně vštípit své zásady a vlastní dril střelby, proto byly naše tréninky dočasně jiné. Přičemž nechci říkat, že to bylo špatně, na těch základech absolvovaných s Mattem teď můžeme stavět. Ono všechno má svoje. Biatlon se vyvíjí a vy na to musíte reagovat.

Jak si momentálně stojí váš běh?

Nedokážu vůbec říct. Dnešek fakt nebyl závodem k porovnávání parametrů běhu. Kvůli tomu, jak na trať připadával sníh, byly mezi koly obrovské rozdíly. První kolo jsem jel o 25 sekund rychleji než druhé a přitom jsme v tom druhém na pilu tlačili mnohem víc.

V přípravě jste byl s během spokojený?

Podstatné bylo, že jsem ji absolvoval celou bez zdravotních potíží a od června odtrénoval vše, co jsem měl. Mohu tak jít do závodů s čistou hlavou, že jsem udělal maximum - a to i v nejrůznějších detailech, které jsem si naplánoval. Věnoval jsem tomu 110 procent. Teď už se budu jen snažit co nejlépe prodat formu v zimě.

Po nepovedené minulé sezoně se reprezentace chce opět odrazit nahoru. Český biatlon si určitě zaslouží víc.

Nebyli bychom správní závoďáci, kdybychom se nechtěli pohybovat v popředí, ovšem takových lidí je tady 100 chlapů a 100 žen a dalších 100 na IBU Cupu. Ale z týmu cítím, že chceme nahoru. Je to vidět i na Markétě Davidové, která byla hodně zklamaná ze svého dnešního vystoupení (trestné kolo po stojce). Říkal jsem jí, ať to neřeší a ať dnešek hodí za hlavu, protože první start vůbec nic nerozhoduje. Obzvlášť v dnešních podmínkách se z něj nedá nic vyvozovat.

Pokud by vše šlo, jak si představujete, jaké budou vaše cíle v individuálních závodech? První desítka?

Kdybych ze své pozice řekl, že budu spokojený s výsledky kolem 20. místa, přišlo by mi to alibistické, protože za svoji kariéru jsem se dokázal pohybovat v první desítce – a není mým stylem být alibistický. Takže ano, samozřejmě se chci co nejčastěji podívat do top 10.

Hned v neděli vás čeká v Kontiolahti i mužská štafeta a vy nejste komplet, Tomáš Mikyska má zdravotní potíže.

Kvůli nějakým problémům s břichem se necítí dobře, tak ho trenéři nechtějí úplně šponovat.

Je to poprvé, kdy pohárová sezona startuje hned dvěma štafetami po sobě. Jak se vám tento itinerář zamlouvá?

Je to jiný úvod než kdy jindy, ale mě se docela líbí. Pro rozzávodění před prvním individuálním závodem je dobré, že při štafetách ze sebe trochu setřepeme nervozitu. Je to dobrá myšlenka.

Co bude v neděli pro mužský tým hranou solidního výsledku? První osmička?

Měli bychom chtít být co nejčastěji ve štafetě do top 6. Osmé místo je hranicí toho, kdy si můžeme říkat, že to ještě jakž takž ujde. Osmé místo neurazí, ani nenadchne. Cokoliv pod ním je špatné. Náš tým by ale měl být nastavený tak, že jsme schopní bojovat o první šestku. I když první čtyřka je hodně odskočená.