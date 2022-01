Sedmý Krčmář: Lyže byly problém, ale nikomu nic nevyčítám. Všichni jsme lidé

Ve čtvrtek, na prvních dvou položkách vytrvalostního závodu, nabral tři chyby. Ale pak...

Jakoby svoji střelbu odšpuntoval.

Ve zbytku závodu už se nemýlil ani jednou.

A v sobotu? První položka - čistá. druhá - čistá. Třetí - čistá. V tu chvíli byl jediným biatlonistou s nulou na kontě.

„Asi potřetí v sezoně jsem cítil, že mám zase správné nastavení střelby. V tom jsem se předtím trochu hledal,“ říkal.

Podmínky na střelnici přitom vůbec nelze nazvat pohodovými. Procento chyb bylo mnohem větší než v jiných střediscích i než v předchozích letech v samotné Anterselvě.

Krčmář sem jezdí od sezony 2013 - 2014, může porovnávat.

„Kromě jednoho roku, kdy to tu byla Indočína a vzduchem létaly i podložky, je tady letos střelnice asi nejtěžší,“ usoudil. „Většinou tu panovalo bezvětří a my se prali jen s výškou a dýcháním. Zato letos od začátku závodů v Anterselvě vítr pofukuje, mění se, točí a o plynulém střílení se nedá mluvit. Musíte s tím pracovat, přizpůsobovat se a v kombinaci s tou výškou z toho pramení chyby.“

Na poslední položku přijížděl pátý, udělal při ní svoji jedinou chybu, ovšem větrné dovádění bylo natolik silné, že ostatní kazili ještě víc, Krčmář si polepšil a střelnici opouštěl čtvrtý.

„Viděl jsem, že hodně fouká a že se v tom poryvu střílet nedá. Proto jsem s přípravou ani moc nespěchal. Mezitím jsem kolem sebe slyšel, jak ostatním terče nepadají, což mě i trochu uklidňovalo. Po chvíli se podmínky přece jen vylepšily, takže se mi situace povedla vyhodnotit dobře.“

Bojoval pak ve skupince o 4. až 7. místo, ale na trati posledního kola mu soupeři poodjeli. Že má Krčmář trable s lyžemi, ukazovaly už dříve sjezdy, v nichž na protivníky ztrácel důležité metry.

„Když jsme si to zpětně vyhodnocovali, vidíme jako příčinu spíš lyže než mázu, ačkoliv se to obtížně vyhodnocuje, pokud má tým v závodě jediného závodníka,“ podotkl. „Každopádně nějaký problém s lyžemi tam byl. Na druhou stranu, kdo ho nemá. Jacquelin v Oberhofu nadával, jak mu nejedou. I Norové už promazali. A mně se takový problém stal v sezoně poprvé. Celkově mi lyže fungujou a jezdí dobře. Občas jsou takový průměr, ale v řadě závodů jely výborně. Dnes se to otočilo.“

Jedním dechem se práce českého servisního týmu i zastával.

„Třeba v Hochfilzenu jsem dostal na stíhačku skvělé lyže, na kterých jsem po dvou ležkách útočil na pódium, jenže potom jsem střeleckými chybami klukům ze servisu pokazil jejich práci. V tom je kouzlo biatlonu, že se vám musí sejít všechno. Nikomu nic nevyčítám. Jen chci veřejnosti nabídnout adekvátní pohled na věc. Nejsou to omluvy nebo výmluvy, všichni jsme lidi.“

Pokud odhlédne od lyží, měl ze svého běhu v Anterselvě dobrý pocit. Ve vytrvalostním závodě zaznamenal 17. běžecký čas.

„Ani dnes nebyly mé pocity na trati špatné, měl jsem sílu a do kopců v první půlce jednotlivých kol jsem zvládal jezdit s ostatními.“

V předchozích dvou lednových kolech poháru zůstal za očekáváním, jeho maximem bylo 30. místo ze sprintu v Oberhofu a 32. ze stíhačky v Ruhpoldingu. I proto jsou pro něj 14. a 7. místo z Anterselvy pozitivním impulzem před odletem na hry do Pekingu, kde chce kvalitními výkony navázat na senzační stříbro z Pchjongčchangu 2018.

„Vždycky je lepší odjíždět na velkou akci po povedených závodech. Ale mně se už v prosinci v Östersundu povedlo zazávodit dobře,“ připomněl skvělé čtvrté místo ze stíhacího závodu ve Švédsku.

„Od té doby jsem věděl, že když se mi povede správné nastavení, mohu se vepředu pohybovat. Takže i kdyby mi dva závody v Anterselvě nevyšly, rozhodně bych se nevydal na olympiádu ve skepsi.“

Do nedělní štafety v Anterselvě nenastoupí. Češi ji absolvují v sestavě Mikuláš Karlík, Milan Žemlička, Jakub Štvrtecký, Adam Václavík.

Krčmář tak napodobí závodníky z jiných zemí, kteří si v rámci přípravy na olympiádu porůznu vybírali závodní přestávky.

„Ať už v Oberhofu, Ruhpoldingu nebo tady vždycky někdo odpočíval a já jsem naopak jel od začátku ledna úplně všechno. Proto trenér takhle rozhodl a já s ním naprosto souhlasil. Mrzí mě, že týmový závod vynechávám, ale letos vše směřuje do Pekingu.“

Čeští muži jsou zatím v Poháru národů až dvanáctí s odstupem 127 bodů za desátými Švýcary, přičemž štafeta nabízí relativně velkou porci bodů. Pokud se do konce zimy neprobijí na desátou příčku, budou moci v příští sezoně nasazovat do sprintů a vytrvalostních závodů jen čtyři závodníky namísto současných pěti.

I se zřetelem na tuto skutečnost je však nedělní absence české jedničky logickým rozhodnutím.

„Pět míst pro příští sezonu teď neřešíme, tohle pořadí se bude sčítat až na konci sezony a pro tu příští budeme mít tolik míst, kolik si zasloužíme,“ říká Krčmář. „Navíc i beze mě mohou kluci zabojovat o dobré umístění.“