Česká jednička Krčmář: Tělo funguje. Navnadila mě výhra Němce Peiffera

„Když pominu mistrovství světa v roce 2017, kdy jsem tu ve vytrvalostním závodě dal čtyři nuly a skončil šestý, tak jsem za celých dlouhých sedm let skončil v Hochfilzenu nejlépe dvacátý,“ vzpomínal Krčmář.

„Takže jsem si tady dnes vlastně zajel své nejlepší hochfilzenské umístění v klasickém pohárovém závodě.“

Připouští, že profil zdejších tratí není pro něj ideální. „Kopce jsou tu delší, ale takové jezdivější. Já jsem typově spíš na Oberhof a Nové Město, kde je mají kratší a prudší. Ale to rozhodně neznamená, že bychom sem jezdili s poraženeckými náladami.“

Neměl ji ani v neděli na startu hromadného závodu, což umocnily i jeho lyže, se kterými se už netrápil tolik jako v pátečním sprintu. V něm běžecky zaostával mnohem více, než by si představoval.

„Ve sprintu jsme se trochu prali s materiálem,“ popisoval. Ani ve stíhačce neměl běžecké pocity nejlepší. „Ale díky tomu, že pak servisní tým udělal holkám lyže na stíhačku trochu jinak a jely jim super, měli jsme i my dnes skvělé lyže. Kluci ze servisu dělají pro úspěch maximum.“

V hromadných závodech Světového poháru dojel Krčmář v kariéře nejlépe pátý v Ruhpoldingu 2016. Věří, že výkony do Top 10 jsou i letos v jeho silách.

Jenže v prominentní konkurenci elitní světové třicítky zbrzdila Krčmářovy plány hned první položka. Opět jednou za 1.

A kolem něj se až příliš nulovalo.

„Škoda té položky,“ litoval. „Po ní jsem ztratil kontakt s čelem. Druhé a třetí kolo jsem pak jel totálně naplno. Zatímco se předek tak trochu vezl, já musel sjíždět ztrátu, čímž jsem ztratil spoustu sil. Ale zároveň jsem dokázal i něco sjet. Takže z tohoto pohledu to bylo dobré.“

Po nule na druhé ležce zbrzdila jeho vzestup pořadím úvodní stojka za jedna.

„Přijel jsem na ní dvacátý, ale jen 25 vteřin za čelem, tak neskutečně vyrovnané to dnes bylo. Ale po té druhé jedničce mi zase odjeli a už jsem neměl síly na další stahování.“

Krčmářovým majstrštykem v této sezoně byla zatím štafeta ve třetím pohárovém kole. V ní vytáhl Čechy z 10. místa na konečné páté a zaujal jak odhodlanou rychlou střelbou, tak velmi dobrým během, za což si ve statistikách vysloužil první místo na úseku.

Světový pohár biatonistů program a výsledky

„Takhle se závodí,“ radoval se pak.

Štafeta mu dodala i střelecké sebevědomí.

„Určitě teď střílím rychleji než v Kontiolahti nebo než v prvním sprintu v Hochfilzenu,“ porovnává. „Ale neřekl bych, že ta má střelba je úplný vabank. Dnes byla první netrefená rána kalibr nahoře, jen těsně vypadla. A to samé při první stojce, trošičku později spuštěná rána mi vyskočila těsně nahoru. Nejsou to extra problémové rány, že bych je lovil kdovíkde, nebo že bych při nich příliš riskoval. Věřím, že přijdou závody, kdy mi žádná nevyskočí a bude tam nula.“

Do úvodního pohárového trimestru vstoupil v Kontiolahti čtyřmi závody v řadě, v nichž skončil v první dvacítce a dokonce atakoval Top 10 v celkové klasifikaci.

Po dvou hochfilzenských týdnech je celkově jednadvacátý.

Jak tedy hodnotí své účinkování v úvodních čtyřech pohárových kolech?

„Nejsem z toho úplně unesený, ale nějaká konstantnost tam je, takže nejsem z těch výsledků ani špatný. Teď mám 14 dní na to, abych s mojí formou ještě něco udělal a dotáhl, kde mě tlačí pata.“

Po Novém roce pak přijdou na řadu jeho oblíbená střediska Oberhof a Anterselva, kde mu tratě sedí.

„Proto jsem spíš optimisticky naladěný. Cítím, že tělo funguje, jak má, a že když se to sejde, bude z toho hezký výsledek.“

Stříbrnému medailistovi ze sprintu na hrách v Pchjongčchangu dodává naději i nedělní vystoupení Němce Arnda Peiffera.

„Před startem hromaďáku byl ve svěťáku jen pár bodů přede mnou a najednou vyhrál. Každý z těch třiceti nejlepších lidí v celkovém pořadí dokáže zajet závod, ve kterém se umístí hodně vepředu. Neříkám, že po Novém roce budu jezdit pořád do první desítky, ale rozhodně mám výkonnost na to, abych se do ní podíval. A půjdu za tím.“