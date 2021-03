Bronz juniorů? Karlos to zazdil. Ne, žertuju, je to super, líčil Krčmář

Spolu s Ondřejem Moravcem jste do sprintu startovali až s čísly 91 a 95, zatímco všichni favorité byli v prvních dvou skupinách. Trať se ale příliš nezrychlovala, ne?

Ne, vůbec ne. Já už to tušil někdy dopoledne, že teplo přes den dneska nebylo zdaleka takové, jaké jsme očekávali, aby ta vysoká čísla něčemu pomohla. Ale rozhodně to nebylo ani tak, že by se trať zpomalovala. Akorát jsem si musel na start počkat.

Překvapilo vás, když vám to včera trenéři navrhli? Z elitní skupiny jste byl jediný.

Nepřekvapilo. Psali mi i trenéři, kteří v Novém Městě trénují, že pokud bude přes den svítit slunce a bude tepleji, tak se sníh kolem čtvrt na pět zrychluje, já s tím byl ztotožněný. A že to neudělali ostatní? Všichni přijeli do Nového Města až v době, kdy už tady bylo zataženo. Nebyli tu v úterý, kdy bylo teplo a večer se trať zrychlovala. Nakonec to stejně dneska bylo jedno, závod se rozhodoval jinde.

Na střelnici.

Přesně tak. 1 + 1 ve sprintu, pokud chcete jet o desítku? Nejsem Johannes (Bö). Tam je ta hlavní příčina.

Přesto, ve štafetě jste jel běžecky vyrovnaně třeba s Lägreidem, dneska to až tak dobré nebylo.

Nechci teď dělat soudy, ale jsem zvědavý na retest lyží po závodě. Přišlo mi, že mě oproti včerejšku hrozně tahaly lyže. Že nebyly skluzné, že mi na trati nepomohly. Pocitově jsem se totiž necítil hůř než včera. Ale nechci teď dělat závěry, musíme si to nejdřív potvrdit. Určitě to nechci házet na lyže, i když ten pocit z mé výkonnosti nebyl špatný.

S čím teď půjdete do stíhačky?

To startovní pole bude dost vyrovnané, je tam hodně lidí v minutě a půl. Čtyřicet lidí, to je co dvě tři vteřiny člověk, což je supr. Bude to aspoň pestré. Jako vždycky se bude s nulou na střelnici posouvat. Jsem rád, že jsem to nezkazil natolik, abych zítra nejel.

Výborný závod za sebou dnes mají junioři, kteří na mistrovství světa dojela ve štafetě bronzoví.

No, nic moc (smích).

Mikuláš Karlík přebíral štafetu na posledním úseku v čele závodu.

Jojo, Karlos to zazdil, já jsem to četl (smích). Ne, teď trochu žertuju. Jo, je to super. Já jsem včera Karlose dráždil, aby si zvykal na tlak, tak jsem mu psal, že tady všichni počítají se zlatem, jestli o tom ví, jestli s tím počítá.

Co vám odepsal?

Smál se. Říkal jsem mu, že si dělám srandu, ale že s tím zlatem počítáme… Je to takové hecování. Medailí to hezky zakončili, teď ji mají všichni, což je bomba. Mají našlápnuto, je v nich obrovský potenciál a pokud zvládnou přechod, tak to bude za pár let supr.

Jak moc je důležité, že to není jen Mikuláš Karlík, ale že podobnou výkonnost mají i Jonáš Mareček, Vítězslav Hornig a Tomáš Mikyska?

Moc. Ono se to nezdá, ale když jste v juniorech dobrý, tak musíte ještě zatnout zuby, protože přichází další etapa toho sportu. Pojďme se podívat na spoustu lidí, co ty přechody nezvládají. Je to obrovsky důležité, že jich je tam víc a já věřím, že se to klukům povede. A že budu ještě při tom, kdy začíná nová generace a já jim budu moct v něčem dopomoct, budu toho trochu součástí.