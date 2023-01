Na střelnici to byl boj, ale běžecky jsem se cítil super, těšilo Krčmáře

Jak osmnácté místo hodnotíte?

S umístěním v nejlepší dvacítce jsem určitě spokojený

V čem byl dneska problém na střelnici?

Vůbec mi to nesedělo. Ležka byla hrozně upracovaná, musel jsem dost ventilovat, hodně dýchat. Byla fakt dlouhá. Vestoje to bylo o něco lepší, jako kdybych se na trati přece jen trochu rozdýchal. Ale i tak to dneska na střelnici nebylo úplně uvolněné, dělal jsem jen to, co mi tělo dovolilo.

Střelbou jste strávil minutu a devět vteřin, což je až 85. nejlepší čas v celém poli.

To odpovídá mým pocitům. Na ležce jsem to fakt musel hodně prodýchávat, nebyl to můj den. Ono to tady v Anterselvě občas takhle je, že během toho prvního závodu si tím člověk musí projít. Někdy to vyjde líp, jindy hůř, dneska jsem bohužel vteřiny ztratil. Kdybych střílel třeba o 10 vteřin rychleji, o pár míst by mě to určitě posunulo.

Dokonce až na dvanáctou příčku.

Což by bylo na dvě chyby na střelnici až super. Ale to je kdyby, na to nekoukám.

K solidnímu výsledku vás vytáhl hlavně běžecký výkon, máte jedenáctý čas v cíli a pokud nebudeme počítat Johannese Böa, na druhého Ponsiluomu jste ztratil jen 26 sekund.

To je za mě super. Já už na Johannese taky moc nekoukám, protože on je opravdu odskočený, soupeří si sám se sebou a my se rveme o další místa. Pokud jsem běžel jen o 26 sekund pomaleji než Ponsiluoma, který je fakt fantastický běžec, není to vůbec špatné, s tím můžu být spokojený.

Michal Krčmář během sprintu v italské Anterselvě.

Kde budete brát síly do zbytku programu v Anterselvě?

Asi je budu hledat v posteli.

A s čím půjdete do sobotní stíhačky?

Rychle běžet a dobře střílet (smích). To si dělám trochu srandu. Ztrácím kolem patnácti vteřin na desítku, na šesté místo kolem půl minuty, takže je to otevřené. Budu se snažit trochu šetřit tempo, za někým se vyvézt a věřím, že se na střelnici budu cítit trochu komfortněji. Dneska to byl boj.