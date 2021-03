Třetí na prvním úseku? Bylo to super, zazávodil jsem si, těšilo Krčmáře

Michale, jak hodnotíte svůj výkon?

Jo, bylo to super, od začátku jsem závodil, myslím, že jsem vydržel se silami až do cíle. Samozřejmě trochu ve mně hlodá ten červík prvního místa, já nevím, jestli to bylo deset sekund nebo kolik (v cíli 6,4 sekundy na prvního Němce Lessera). To mě trochu mrzí, že jsem to Ondrovi nepředal, aby mohl jet víc v kontaktu. Ale jsem spokojený, sil jsem měl dost, na střelnici se mi to taky docela povedlo, takže dobrý.

Lépe to ani moc nešlo, ne?

Ještě jde přivést štafetu s náskokem, nebo v kontaktu s prvním místem. Ale myslím, že takhle přesně potřebujeme ty štafety rozjíždět, abychom byli od začátku v kontaktu a pak už je to na dalších klucích.

Na úseku jste jel vyrovnaně s Norem Lagreidem, Němcem Lesserem, Francouzem Guigonnatem. To povzbudí, ne?

Já už na Pokljuce cítil, že nejsem úplně velký kus za nimi, že se s nimi můžu měřit. Akorát jsem se nedokázal do té desítky prodrat. Včera jsem se tady cítil docela unavený, tak jsem si trochu odpočinul, teď to bylo lepší.

Pamatujete si, kdy naposledy jste štafetu rozjížděl?

Včera večer, než jsem šel spát, jsem dával příspěvek na Instagram, a chtěl jsem tam dát, kdy to bylo naposledy. Ale nechtělo se mi to hledat, tak jsem napsal, že to bylo před hodně dlouhou dobou (smích). Nevzpomněl jsem si.

Poslední úsek vás asi přece jen baví víc, ne?

Vždycky říkám, že mám rád finiše. Ale ve štafetě je to jedno, tam musí každý úsek člověk zajet skvěle, aby to vyšlo na výsledek. Já se toho prvního úseku nezříkám, pojedu to, kde trenér cítí, že je to potřeba a budu se snažit odvést maximum práce. Ale finiš mám samozřejmě nejradši.

Vnímal jste, že je to nejspíš poslední mužská štafeta Ondřeje Moravce?

Musím se tomu trochu vyhýbat, protože ta nostalgie padá i na mě. S Ondrou jsem strávil spoustu let života, tak se snažím na to nemyslet, protože když na to myslím, jsem pak naměkko a zbytečně mi to bere síly. Dneska se mi to podařilo vytěsnit z hlavy, ale lhal bych, kdybych říkal, že jsem to neměl v hlavě už před závody.

Jak jste na tom v poslední části sezony se silami? Čekají vás tady tři závody ve třech dnech.

Já tu prostřední část sezony kvůli covidu trochu vynechal, takže co se psychických sil týče, cítím se o dost lépe než roky předtím. Po té fyzické uvidíme. Včera jsem se cítil zbouchaný, pak jsem si odpočinul a dneska to nebylo špatné. Budu se snažit tělo poslouchat a bude to dobré.