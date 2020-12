Výtah jménem Krčmář. Z desátého místa na páté? Byl jsem v transu, líčil

Dneska to byl z vaší strany slušný výtah. Z desátého místa na páté. Vládne velká spokojenost po tom sobotním rozladění?

No ten včerejšek mi asi v tom dnešním závodě prospěl, protože jsem byl na sebe za tu čtvrtou položku hodně naštvaný. Co jsem tam předvedl… takhle neměla dopadnout. Dneska jsem měl v sobě takové to zdravé naštvání a chtěl jsem to odčinit. Všechno špatný je pro ně dobrý.

Při průjezdu cílem jste se bouchal do hrudi, byl jste emocemi nabitý.

Když člověk vyjíždí desátý a přijede pátý, předjede u toho štafety, které nejsou vůbec špatné a ty jména na tom úseku taky ne… Navíc jsem cítil, že ten závod je ode mě fakt dobrý, tak v takovou chvíli ke mně ty emoce patří.

Tohle musí člověka bavit, když se na posledním úseku dostane před pět štafet.

Musím říct, že takový závod bych přál každému. To je fakt kouzlo sportu, když se povede takovýto výsledek, je to super. Dneska navíc umocněný tím, že je to štafeta, že si to může užít celý náš tým. Páté místo je pro nás super.

Ta oblíbená formule zní - do šestého místa výborný výsledek. V Kontiolahti jste doběhli sedmí, teď v Hochfilzenu pátí. Asi vládne celková spokojenost, je to tak?

Jsem za to rád, protože v tuhle chvíli asi nejsme tak silný tým jako Norsko nebo Švédsko, ale cítím z naší štafety sílu. Vím, že to v sobě máme a v těch dvou štafetách jsme to potvrdili. O to je to příjemnější a podobné závody nás všechny můžou posouvat dál.

Nejvíc asi Tomáše Mikysku, který ve 20 letech zvládá úvodní úseky výborně.

Tohle je super, dlouho tady nebyl nikdo tak mladý, komu by se povedlo štafetu takhle rozjíždět. Ale na druhou stranu, já v něm pořád vidím ještě trochu víc. Vím, že třeba ležku umí o deset vteřin rychleji, jeho strop je ještě trochu výš. Samozřejmě, ten stres, závody ve štafetě, to člověka svazuje, nikdo nedokáže být bez emocí a bez stresu. Je super, že se mu to dvakrát povedlo, ale pořád v něm vidím ještě trochu víc.

Vy sám jste zaznamenal skvělou střelbu, nejrychlejší na svém úseku, navíc bezchybnou.

Včera jsem při stíhačce ležky trochu hlídal a dneska na nástřelu jsem si ověřil, že je zrychlit můžu, že se zvládám trefovat. Jsem rád, že jsem to potvrdil i v závodě a neudělal zbytečné chyby. Na stojce jsem pak dokázal být v takové koncentraci, že i kdyby mě někdo šťouchnul, tak by mě asi nerozhodil. Po včerejšku, kdy mi koncentrace úplně vypadla a odešla, jsem dneska byl v transu.

Michal Krčmář (uprostřed) na střelnici v Hochfilzenu během štafety.

Jako jeden z mála. Spousta štafet se se střelnicí prala, na trestné kolo jel i Johannes Thingnes Bö.

Tady totiž ta stojka není jednoduchá. Sice moc nefouká, ale je tady těžký kopec kilometr před střelnicí, kde když to člověk vyjede na krev, úplně nestihne zregenerovat na střelbu. Navíc příjezd na stadion je taky do mírného kopečka, tahle kombinace si celkově vybírá daň. K tomu přidejte stres ze závodu a v tu chvíli dokážou jít na trestné kolo i takoví biatlonisté jako je Johannes.

Nebyla škoda, že jste ke čtvrtému místu neměl po druhé střelbě o něco blíž?

Řvali na mě, ať toho Rusáka ještě zkusím, ale on byl fakt daleko (přesně 33 vteřin). To už bylo neřešitelné. Musel by úplně zkolabovat, abych ho mohl předjet. Musíme zase být nohama na zemi.

Předpokládám, že podobný výkon a výsledek vás o to víc nabil do závěrečného týdne tohoto roku, je to tak?

Určitě mě to nabilo, ale nesmím lítat v oblacích. Dneska si emoce užijeme, ale od zítra se chystám na další závod. Jediné, co si z dneška budu chtít vzít, je to nastavení před závodem. Budu do toho chtít jít takhle naplno, a ne se bát, jistit si to. Musím být odhodlanější k risku. Pro mě jsou výsledky do 20. místa krásné, ale s Ondrou Rybářem jsme se shodli, že po sezoně si každý stejně pamatuje akorát umístění do šestého místa. Proto musím zariskovat.