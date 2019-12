Jsem rád, že to ve mně je. Jen to musím probudit, říká spokojený Krčmář

Šestnácté místo při prvním startu sezony. Spokojenost?

Jo, jsem spokojený. Neočekával jsem od sebe, že bych hned při prvním startu předváděl top výkon, na který mám. Určitě to není špatný výsledek, zvládl jsem ty těžké podmínky na střelnici, i když mě to stálo spoustu času. Jsem rád, že jsem se s tím dokázal popasovat a zase po delší době v takovém větru trefil nuly.

Stálo to hodně sil? Položka vestoje byla hodně vybojovaná, za 52 vteřin.

Nějak podvědomě se tělo rozhodlo ji vybojovat. Rány jsem odkládal, přitom většinou když takhle fouká, člověk to i tak chce zkusit odstřílet v rytmu a rychle, aby na střelnici nestál dlouho. Dneska byly ale podmínky nepříjemné v tom, že větrné poryvy byly kratší, což vás vyhodí z rytmu. Několikrát jsem měl ránu připravenou, už jsem chtěl vystřelit a přišel poryv a já ji zase odkládal.

O to je cennější, že jste nakonec sestřelil všech 10 terčů. Jako jeden z pěti biatlonistů.

Je to tak. Nebyly to jednoduché podmínky. Když sečtu své časy, tak oproti těm standardním, které na střelnici mám, jsem jedno trestné kolo na střelnici nechal. Můžeme si říct, že jsem v uvozovkách nestřílel 0+0, ale 0+1 třeba. Někdo dneska zvolil tu variantu to přiriskovat, někdo si to chtěl víc vystát. Já jsem byl druhá varianta. Kdybych tam ale nechal jeden dva terče, a ještě tam takhle dlouho stál, byla by to špatná taktika. Takhle s tím můžu být spokojený.

Říkáte, že jste od sebe neočekával top výkon na startu sezony. Běžecky to ale taky bylo slušné, byl jste nejrychlejším z Čechů.

Netušil jsem, co čekat. Po tom, co jsem před finální přípravou kvůli chřipce trochu vypadl z tréninku, měl jsem v plánu stihnout dohnat alespoň základ na lyžích - delší tréninky, sílu. Rychlost a tempo jsme nechali čistě na závody. Proto to pro mě včera při smíšené štafetě byl totální šok, vůbec jsem netušil, co mám na trati dělat. Byl jsem z toho celý zahlcený, z čehož pramenily i chyby při ležce. Dneska už to bylo o poznání lepší.

Tak by to mohlo pokračovat.

Doufám v to. Když jsem koukal na časy, první dvě kola byla taková nemastná neslaná. Ale v tom posledním jsem ztratil asi 15 vteřin na Johannese Böa, jel jsem nějaký třináctý čtrnáctý čas (šestnáctý). Už to mělo kvalitu, se kterou se dá jet o přední umístění. Jsem rád, že to ve mně je, jen to musím probudit.

Na bodech dojeli ještě Adam Václavík, Ondřej Moravec a Jakub Štvrtecký. To je po těch problémech v přípravě dobrá zpráva, ne?

Nějaké problémy byly. Velké komplikace měli Ondra Moravec a Tomáš Krupčík. U dalších lidí bych se nebavil o nějakých velkých problémech. Já jsem možná z přípravy vypadl v nejmíň vhodnou dobu, ale nemělo by to mít vliv na sezonu. Jinak jsme přípravu absolvovali velmi slušně.

Za body ale rádi jste.

Rádi určitě jsme. Co jsme se s kluky bavili, tak i do pořadí národů jsme dneska získali slušný počet bodů. I střelecky jsme sprint zvládli velmi slušně. Neskáčeme do nebe, ale jsme spokojenější než po včerejšku. Jsou tam věci, ze kterých se dá odrazit a na kterých se dá stavět.

Radost musí mít Jakub Štvrtecký, který si dojel pro první body ve Světovém poháru, i Adam Václavík, který se konečně zase prosadil.

Kubovy první body, to je takový ten průlom, na který každý v kariéře čeká, pro něj super. U Adama je super, že i v těchto podmínkách se na svěťáku konečně trefil. Střelbu měl hodně kvalitní.

Teď vás čekají dva dny volna před vytrvalostním závodem. Asi půjde hlavně o to si pořádně odpočinout.

Jojo. Když se závody rozjedou, člověk už nic nedožene. Pak o vánoční pauze se dá něco vymyslet, ale teď už je to jen o regeneraci a co nejlepší přípravě na další závody.