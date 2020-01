Deváté místo? Super, s každým závodem to jde nahoru, těší Krčmáře

Dneska vás to na trati muselo bavit, je to tak?

Mě to baví celou sezonu, protože se na trati pohybuju úplně jiným způsobem než loni. V tom prvním trimestru jsem to akorát neměl podložené nějakým výsledkem v desítce a moje střelecká čísla taky nejsou kdovíjaká, ale na druhou stranu položku teď střílím o nějakých 5, 6 vteřin rychleji, než jsem střílíval. Ta nepřesnost je určitě nějaká daň za to, ale taky je to cesta, po které jsem se vydal a nebudu z ní ustupovat po třech kolech Světového poháru.

Na lyžích jste se cítil dobře už v prosinci, teď jste ale přece jen vypadal ještě o něco lépe.

Už v pátečním sprintu jsem se cítil dobře, ale Francouzi měli fantasticky připravené lyže. Já jsem se trochu vytrestal tím, že jsem s nimi chtěl jet a pak jsem nezvládl stojku. Ale jinak jsem se všechny tři závody cítil dobře. Ve sprintu jsem udělal taktickou chybu, že jsem neodhadl svůj fyzický fond, ale jinak to šlo s každým závodem nahoru.

Deváté místo budiž důkazem. Takový vstup do nového roku jste si přál?

Jojo, každé umístění v desítce je pro mě super, beru ho všemi deseti. Jsem fakt spokojený a jsem hlavně rád, že jsem to zase prolomil a do desítky se po delší době podíval. Loni jsem se v ní občas mihnul, ale to jsem si ji spíš vystřílel a pak to v ní uvisel. Teď můžu říct, že jsem o to deváté místo fakt závodil. Za to jsem rád.

Michal Krčmář během hromadného závodu mužů v Oberhofu.

Na střelnici jste čtyřikrát chyboval, což ale vzhledem k osmi a devíti chybám jiných biatlonistů není zase tak moc.

Na ty oberhofské podmínky je to slušná střelba. Trochu mě mrzí druhá ležka, kde přišel silný poryv. Ani jsem moc necvakal, ale vítr foukal do zbraně tak, že jsem nedokázal rány udržet na terči, špatně se mi centrovalo. To mě mrzí, jinak jsem se s tím snažil popasovat nejlíp, jak to šlo. Tady prostě čekáte na vhodný okamžik, kdy můžete vystřelit, tady nejde o žádný rytmus.

Je to o štěstí, v jaký moment na střelnici přijedete.

Asi jsme měli trochu lepší podmínky než holky před námi, ale i tak to určitě bylo i o tom, kdy tady člověk na střelnici dorazí. Když jsem přijížděl na jednu položku, byl úplně klid a najednou začal dunět vítr na nějakých 40, 50 vteřin. I trochu štěstí tady člověk potřebuje.

Není to spíš otrava? Že výsledky nemáte úplně ve své moci? Nehledě na každoroční problémy se sněhem, špatně připravené tratě. Vážně si Oberhof Světový pohár zaslouží?

Když se na to budu koukat objektivně, byla by obrovská škoda Oberhof rušit. Lidi sem chodí, je tady hezké závodit. Pro mě jako pro závodníka je pocit na trati suprový. Fandí se tu nejen Němcům, ale i nám, jsou to hezké závody.

Ale…

Na druhou stranu, v dnešní době nepochopím, že se nedokážou připravit lépe. Když vezmu Nové Město na Moravě, Ruhpolding, Östersund nebo Hochfilzen, kde někdy taky nejsou ideální sněhové podmínky, tak žádný z těch svěťáků si nedovolí, aby závodění bylo na hraně. Když se v Novém Městě stavělo depo na sníh, stavělo se tak, aby z něj bylo možné udělat čtyřkilometrový okruh, aby byli plnohodnotně připraveni na závody. Tady ty možnosti očividně nejsou špatné, když přemýšlí o stavění nových budov kvůli mistrovství světa, finance na to mají. Jen bych je zaměřil jiným směrem.

Je to každoroční téma. Nehledě na množství lyží, které na tratích kvůli kamenům zničíte.

Lyže mě taky mrzí. Někdo si řekne, že máme dvacet párů lyží, že když o dva páry přijdete nezabije nás to. Ale z těch dvaceti máme třeba na podobné podmínky jenom dva páry dobré a když je zničíte, co budete dělat ve zbytku sezony? Ale nechci to brát tak, že je to tady jen špatné. Jasně, jsou to těžké závody, není tady moc hezky, prší, ale i tak lidi přijdou a nám se tu pak hezky závodí, proto jsem co se Oberhofu týče na hraně. Furt mě to tu baví, má to atmosféru, drajv. Ale připravit by se měli líp.

O to víc se teď těšíte do Ruhpoldingu, ne?

Jojo, říkal jsem to o svátcích rodině. Zvládnu Oberhof, pak přichází Ruhpolding, Pokljuka, Anterselva a Nové Město, což jsou čtyři svěťáky, kam se těším každý rok a kde mě baví závodit, líbí se mi tratě, všechno. Určitě se těším.