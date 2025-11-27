Poslední sezona? Ještě nevím. Krčmář o odloučení od rodiny i nových lyžích

Proč jste se rozhodl změnit značku lyží?
Přemýšlel jsem o tom dlouho. Ačkoliv je to jen značka, já jsem na ní vyrůstal odmalička, byl jsem s ní spojený, byl jsem spojený s lidmi okolo ní. Oznamovat, že s nimi nechci pokračovat, pro mě bylo těžké. Ale za poslední dvě a půl sezony se mi občas stalo, že se nevybral pár, který se měl vybrat. Bylo to komplikované. Teď si slibuju stabilnější a jednodušší orientaci v tom, které lyže vybrat. Okolí mě ke změně hnalo už delší dobu, ale já si ji chtěl nejdřív pořádně promyslet.
Jste s novými lyžemi spokojený?
Rozhodně. Lidi, kteří stojí dennodenně na lyžích, tak rozdíl cítí. Každá značka má samozřejmě nějakou nevýhodu a nějakou výhodu. Možná mi pomohlo, že jsem měl mezitím dlouhou přípravu. Na starých lyžích jsem stál naposledy před půl rokem, pak jsem jezdil na kolečkových, běhal jsem, jezdil jsem na kole a teď jsem si stoupl na novou značku.
Jak velkou roli ve vašem rozhodnutí hrál fakt, že bude olympiáda?
Docela velkou. Navíc je to možná moje poslední sezona, a i kdyby ne, tak mě jich rozhodně nečeká dalších pět nebo deset. Říkal jsem si, že pokud mám udělat změnu, tak teď je největší čas. Mám podporu od ostatních kluků v týmu, kteří novou značku už používají. Máme interní dohodu, že když jejich druhý pár bude lepší než můj, tak mi ho půjčí do závodu a naopak. Proto jsem se to rozhodnutí nebál udělat ani v olympijské sezoně.
Přemýšlíte, že by vás mohla čekat poslední sezona?
Sám nevím. Akorát jsem odjel od rodiny, což není vůbec lehké. Uvidím, jak se sezona bude vyvíjet a podle toho padne moje rozhodnutí. Nevím, jestli po sezoně, nebo v průběhu času. Nemám to nějak nalajnovaný.
Co jsou hlavní faktory, podle kterých se budete rozhodovat?
Určitě ne výsledky, kvůli těm podle mě končit nemusím. Takže hlavně rodina. A když to řeknu na rovinu, je to moje asi 15. sezona v seniorské reprezentaci a koloběh je opravdu dlouhý a náročný. Já bych nechtěl pokračovat ve sportu, kdybych věděl, že mu nemůžu dát sto procent. A těch sto procent už opravdu přináší dost velké oběti.
Jaké?
Odjíždíte, jste dost času na cestách, děti vám doma rostou. Syn začíná chodit na kroužky, chcete být u toho, když začne bruslit, jezdit na kole. Upřímně se přiznávám, že donutit se k tréninku, který je i z časového hlediska náročný, je čím dál těžší. Navíc sportovcem jsem 25 let a už začínám cítit, že bych chtěl zkusit i něco jiného. Není to tak, že bych chtěl skončit a dát si nohy nahoru, ale zkrátka se toho ve mně mísí docela dost.
Další povolání bude ve sportovním prostředí?
Je to jedna z variant, taky to nemám vůbec dané, těch cest mám v hlavě víc. Ale třeba je to všechno zatím zbytečné a já budu ještě pokračovat.
Cítíte se připraven na novou sezonu?
Rozhodně. Příprava proběhla skvěle, po dvou letech jsem ji absolvoval celou, v předešlých letech jsem měl zdravotní komplikace. Mužský tým obrovsky stoupl, zesílila konkurence uvnitř týmu a mě samotného to motivuje a posouvá zase o něco výš. Když máte vedle sebe silný tým, tak trénování je automaticky jednodušší, protože vás to nutí podávat lepší a lepší výkony. Já bych si moc přál, abychom naši sílu ukázali i v sezoně.
V čem je olympijská sezona specifická?
Když se kouknete na těch pět kruhů spojených do sebe, víte, že vás čeká něco exkluzivního, co je jen jednou za čtyři roky. Jen hrstka lidí má možnost olympiádu zažít a vyzkoušet si ji.
Itálie bude navíc speciální i fanouškovskou atmosférou, že?
Přesně tak. Ani v Soči nebyla atmosféra úplně špatná, ale určitě se to nedá srovnat s Itálií. Anterselva, i když není olympiáda, patří k jednomu z nejlepších středisek, co se týče atmosféry a pořádání závodů. Jsem opravdu rád, že po třech olympiádách, které jsem zažil, je to v oblasti, kam může přijet i rodina, je to cenově dostupné. Myslím si, že na takových místech by olympiády měly být.
Vy v Anterselvě budete mít rodinu?
Ne, já ne. Anterselva je trochu komplikovaná v dopravě a je tam spoustu stresu. Shodli jsme s manželkou a úzkou rodinou, že pro mě by bylo víc stresující, jestli oni všechno zvládli, jestli jsou v pohodě, jestli se dostali tam kam měli, než to, že se na mě v klidu podívají doma v televizi a pak si užijeme společný čas. Možná někdo z rodiny přijede na otočku na závod, ale nikoho tam nebudu mít na delší pobyt.
Do Anterselvy chcete jet už na svátky, neprotestovali doma?
Snad ne, nebo mi to aspoň neřekli. Samozřejmě beru rodinou sebou, nejsem masochista. Počítal jsem to, 6. listopadu jsme odjížděli na přípravu, a pokud všechno vyjde, tak do 23. února budu doma osm dní. Proto v Anterselvě budeme s rodinou, na rovinu bych to jinak nezvládl. Už takhle je to psychicky těžké. Doufám, že tam bude sníh, vezmeme si boby a a užijeme si společný čas.
Generálkou na olympijské hry budou závody v Novém Městě na Moravě, bude to pro vás o to větší tlak?
Myslím, že z pohledu tlaku to letos olympiáda udusí. V Novém městě už budou mít všichni v hlavě olympiádu, hodně závodníků bude myslet na to, aby se nic nestalo, někdo možná úplně vynechá. Ano, Nové Město je tlak, ale vytvářím si ho sám v sobě. Podpora lidí na střelnici a kolem trati je neskutečná a spíš je to pro nás odměna, protože fanoušci jsou opravdu skvělí. I když nejsem úplně spokojený, tak lidi jsou pořád přející a fandí. Na tohle se těším.