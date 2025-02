Krčmář: Třiadvacítka je mé nejoblíbenější číslo, i když pro výsledky není ideální

Co znamenala ta hůlka, Michale? Byl jste v cíli hodně naštvaný?’

Jo, ale už mě to přešlo, už jsem to ze sebe dostal. Potřeboval jsem ty emoce a naštvání ze sebe nějak vypustit. Teď už jsem zase vyrovnanej.

Třiadvacátá příčka se zdá být pro vás osudovou, skončil jste v Lenzerheide třiadvacátý ve sprintu, stíhačce i hromadném závodu.

Je to tak. Musím říct, že třiadvacítka je v životě mé nejoblíbenější číslo, protože 23. ledna jsem se narodil, takže s ním mám spjatou celou svoji kariéru. Samozřejmě, pro výsledky to není zrovna optimální číslo. Ale ve vytrvalostním závodě se mi povedlo osmým místem vybočit, za to jsem rád.

V závěrečném hromadném závodě byla pro vás kritická druhá ležka, na kterou jste po čisté úvodní položce přijel v kontaktu s čelem, ale vzápětí přišly dvě chyby. Co se stalo?

Netuším. Vítr se točil a já ho vyhodnotil podle první položky, jenže přišly dvě chyby, které mě vyřadily z boje o přední příčky. A i když jsem potom zastřílel stojky za 1-0, což je na hromaďák dobré, dostat se víc dopředu se už nepovedlo.

Navíc jste notnou dávku kol jel sám.

Což je další věc. Najednou jedete bez balíku jen sám na sebe. Ale bohužel se to takhle stalo.

Obzvlášť ve třetím kole se zdálo, že vám závod běžecky příliš „nechutná“. V něm jste ztrácel nejvíc.

On byl asi i trochu problém s lyžemi a s mázou, už ve druhém kole se mi zastavovaly a také dál v závodě to bylo složité. Třeba v posledním kole jsem nahoře na kopci udělal deset metrů na další kluky, co jeli se mnou, ale dole v cílové rovince jsem byl zase až třetí z nich.

Michal Krčmář běží hromadný závod na mistrovství světa v Lenzerheide.

Proto to bouchání hůlkou?

Taky. Ale i kvůli té dvojce na druhé ležce. Před závodem jsem se cítil fyzicky dobře a věřil jsem, že bych mohl skončit vysoko. Takže šlo v cíli o kompletní vyventilování emocí. Prostě jsem se cítil dobře a chtěl zajet povedený závod, ale nesešlo se to.

Přitom na lyže jste po většinu šampionátu pěli chválu.

Jo, lyže od našeho servisu jsou celou sezonu fakt fantastické. Ale i tohle se jednou stane.

Pokud se ohlédneme za celým šampionátem, nejraději budete určitě vzpomínat hned na úvodní den a překvapivé stříbro ze smíšené štafety.

Jasně, na medaili a emoce s ní spojené vždycky vzpomínáte moc rádi. Celkově bych ale řekl, že tu nebyl jediný moment, který bych vyloženě pokazil. Povedla se mi vygradovat forma, dokonce jsem jel o medaili ve vytrvalostním závodě, což se mi už také nějakou dobu nepovedlo a šestým místem ve štafetě jsme s klukama demonstrovali naši momentální sílu. Takže za sebe hodnotím mistrovství světa pozitivně. A co se týče týmu, ta stříbrná medaile pomůže do budoucna nám všem i českému biatlonu.

Když vše sečteme a podtrhneme, řeknete tedy: v 35 letech dobré?

Jo, na všechny zdejší závody budu rád vzpomínat, protože jsem v nich udržel vysoký standard, mám medaili na krku a v žádném závodě jsem tu nedopadl hůř než třiadvacátý. Jsem vlastně docela příjemně překvapený, že se mi povedlo takhle vyladit.

Teď si užijete trochu volna a pak už čeká Světový pohár v Novém Městě. Jak se těšíte na atmosféru Vysočina Areny?

Doufám, že jsme tu lidem ukázali, že můžeme podávat dobré výkony, tak věřím, že nás přijdou podpořit. Už před sezonou jsem věděl, že nás čeká velmi náročný měsíc – nejprve dva týdny tady, potom volnější týden a hned Nové Město. Ale jsem na to nastavený a věřím, že i na Vysočině budu pokračovat v nastoleném trendu.