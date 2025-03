Krčmář o popichování s Johannesem, nedivoké party a chuti na burger i pivo

Kvůli časnému odletu z Norska jste tedy ani nedostali prostor naplno si užít závěrečnou pohárovou party?

Ale jo, dostali. Začala vlastně hned poté, co se Béčka (bratři Böové) na stadionu rozloučili, na večírku u norského kamionu. A potom jsme se přesunuli do Osla na diskotéku v jakémsi kongresovém centru. Takže party byla a zvládli jsme sezonu i patřičně zakončit.

Johannes Bö už předtím avizoval, že v pondělí nebude moci ani pít, ani řídit auto.

Ale nakonec vypadal celkem v pohodě. Pro mě už to byla nějaká dvanáctá party na konci poháru – a musím říct, že zaznamenávám, jak se na nich s přibývajícím věkem měníme.

Což znamená?

Jak jsme starší, už tu party nepojímáme až tak moc nadivoko a nemám chuť nějak zběsile pařit.

Obzvlášť otcové od rodin?

Právě. Manželka mi psala: „Užij si večírek, ale počítej s tím, že naší malé rostou zoubky a že to doma nebude úplně na odpočívání.“ Ale i tak se za nimi moc těším.

Po doběhnutí nedělního hromadného závodu jste se hned za cílem bavil s Jakovem Fakem a Johannesem Böem. Co jste rozebírali?

Nejdřív jsem Jakovovi gratuloval (k 6. místu) a on se mě ptal, jak jsem zastřílel poslední položku, protože před ní jsme jeli na trati spolu. Řekl jsem mu, že jsem ji pohnojil za dvě. Jakov mi vyprávěl, jak v cílové rovince přespurtoval Johannese, i když měl chvilku dilema, jestli do toho spurtu má jít naplno - jenže pak si řekl, že Johannes by nebyl rád, kdyby mu to někdo nechal. Tak jsem zavtipkoval: „No jo, Johannes už je starej, už nemá ten spurt jako dřív, proto končí.“

Co na to Johannes?

Říkal mi: „No jo, jenže teď už budeš jedním z nejstarších ty, když já a Tarjei končíme, tak si dávej pozor.“ Zasmáli jsme se, načež jsem mu ještě řekl: „Jsem vděčný, že jsem s tebou mohl závodit. Užívej si život po kariéře.“

Stále jsou zde i o dost starší biatlonisté než vy, kteří se končit nechystají, v čele se 42letým Simonem Ederem.

Jo, Simon je držák. Stejně tak i Jakov. A Lukas Hofer zůstává. Sice jsem už na startovce pátý šestý nejstarší, ale ten nejstarší ještě ne.

Při finále na Holmenkollenu se zdálo, že vás i ke konci sezony baví závodit.

Bavilo. Jasně, byly tam na střelnici chybičky a v každém závodě mi nějaká ta dvojka vyskočila, když jsem bojoval někde mezi 10. a 25. místem. Výsledky přesto byly nakonec docela hezké, ačkoliv ještě lepší by bylo dojet do první desítky. Ale byl jsem spokojený s výkony na trati i se zrychlením stojky, takže z mého pohledu šlo o pozitivní konec.

Zároveň jste si splnil přání probojovat se do posledního Johannesova závodu.

Což bylo také hezké, když jsem po sobotní stíhačce zjistil, že mi to bodově vyšlo. Při rozlučce bratrů Böových jsem prostě chtěl být.

Dokonce jste potom s Johannesem kus hromadného závodu obkroužil.

On totiž vždycky dal ležku za jedna, zatímco já nuloval, a potom mě ve druhém i třetím kole dojel. Ale nebylo to tak, že bych se s ním dokázal na trati kdovíjak držet.

Bude hodně zvláštní pocit, až na startu další sezony bratři Böové už nebudou?

To se prostě ve sportu děje, že i velké persony odcházejí. Samozřejmě, Johannes je legenda, ale podobné pocity jsem měl, když se loučili třeba Martin Fourcade nebo Erik Lesser. Tím, že jsme Johannesovo rozhodnutí znali už od Ruhpoldingu, na ten pocit jsme si zvykli. Nebude to bez Béček divné. Jen je otázka, kdy se zase objeví člověk, který bude podobně dominantní jako Johannes. Sturla (Laegreid) je velice kvalitní závodník, do první šestky je neustále a jeho vyrovnanost je obdivuhodná, ale z pohledu vítězů bude nejspíš teď biatlon pro nás všechny mnohem pestřejší.

Navíc takový dominátor, jakým byl Johannes Bö, se nemusí najít dalších 10 nebo 20 let.

Souhlasím. Při současné konkurenci a trendu, kdy se biatlon neustále zrychluje a od prvních kol se jezdí naplno, bude tím obtížnější najít někoho dominantního.

Pokud se nyní vrátíme k celé vaší sezoně, jednoznačně z ní vyčnívá stříbrná smíšená štafeta na mistrovství světa v Lenzerheide jakožto nejkrásnější vzpomínka?

Jo, určitě. Ale zároveň musím říct, že z celého mistrovství světa jsem měl letos moc fajn pocity. Jak z vytrvalostního závodu, v němž jsem byl osmý, tak ze šestého místa mužské štafety v závodě v nabité konkurenci, kdy nikdo z předních štafet nechyboval. Ani jeden závod jsem v Lenzerheide vyloženě nepokazil, i když tam byly nějaké nedorazy.

Vítězslav Hornig objímá v cíli Michala Krčmáře, který dovezl českou smíšenou štafetu ke stříbrné medaili na biatlonovém MS v Lenzerheide.

Přesto, kdybych se zeptal, kterou jednu položku z této zimy byste si nejraději zopakoval, vybral byste asi tu závěrečnou z vytrvalostního závodu v Lenzerheide, se kterou jste si odstřelil další medaili.

Žádná jiná mě nenapadá. Rozhodně bych k ní přistoupil jinak, ale po bitvě je každý generálem. Takhle se to prostě stalo, nic s tím nenadělám. Ale těší mě ten pocit, jak dlouho jsem tam byl v popředí závodu. To samé v neděli v masáku na Holmenkollenu. Jo, jel jsem na limitu, ale líbilo se mi, s kým se tam pohybuju. To jsou moc příjemné chvíle a já jsem rád, že dokážu mít tuhle výkonnost i po tolika letech.

Daří se to i proto, že se už ve své mysli zbytečně nepřemotivováváte? Že jste si přiznal: Patřím někam mezi 10. a 20. místo, ale občas mohu vystřelit hodně vysoko?

S tímhle jsem se za ta léta naučil pracovat. Poslední dobou nechodím do závodů s myšlenkami na konkrétní výsledek, protože vidím, že i se střelbou 1-1 dokážu být v Anterselvě dvacátý, ale někde jinde mohu skončit s takovou bilancí klidně i čtyřicátý. Když jsem býval mladší, nad umístěními jsem mnohem víc přemýšlel. Naopak v posledních letech se snažím chodit do závodu s čistou hlavou a s pocitem, že až teprve když to v cíli všechno spočítají, mohu výsledek i já nějak vyhodnotit.

Co pro vás znamenalo, že se na pozici české jedničky probil Vítězslav Hornig?

Měl jsem z něj radost, že pronikl tak moc dopředu a že mohu mít s někým takovým srovnání i na trénincích. Pokud se podívám na procentuální běžecké ztráty nebo procenta úspěšnosti střelby, máme s Víťou hodně podobná čísla, akorát já je nedokázal v závodech líp propojit, třeba při jedné ráně, která mě stála top šestku v Ruhpoldingu. Víťa to propojit dokázal, proto má lepší výsledky a vybojoval si i celkové 20. místo v poháru. Já výsledkově celou sezonu úplně pozitivně hodnotit nemohu, ale když si rozpitvám jednotlivé složky mých výkonů, najdu i spoustu dobrého.

MIchal Krčmář si jde s Jessicou Jislovou, Terezou Voborníkovou a Vítězslavem Hornigem pro stříbro ze smíšené štafety na mistrovství světa.

Můžete si něco z těchto rozborů vzít i do přípravy na olympijskou sezonu?

To jsem si dřív vždycky říkal, že si nějaké koncepční věci vezmu do přípravy na další zimu, ale nakonec stejně vždycky pracujete s tím, co vás potká v té dané sezoně a řešíte aktuální situaci.

Takže nějaké překopávání plánu přípravy nezvažujete?

Ne, to není nutné. Seděli jsme s trenéry a dostali od nás nějakou zpětnou vazbu a teď je na nich, jak vše zanalyzují a naplánují do další přípravy. Já nejsem trenér a pořád mám rád, když ten plán vytvoří oni.

Na co nebiatlonového se teď během přestávky těšíte?

Na to, že když budu mít chuť na burger, tak si objednám burger. Že když si budu chtít dát pivo k večeři, dám si ho. Na běžné věci, které se úplně neslučují se životem v zimní sezoně. Na denní režim s rodinou, vození malého do školky, odpolední procházky.

Dojde i na nějakou dovolenou?

Ne, ani žádnou neplánujeme, chceme být spolu doma a normálně fungovat a žít, protože naše fungování přes zimu normální není. Vybrali jsme si to takhle, jsme s tím já i manželka srozumění, ale tím víc se teď těším na nějaký čas obyčejného života.