Dvanáctý Krčmář: Jsem rád, že zase dokážu závodit o přední příčky

Druhý den po sobě velmi solidní závod – nakonec 12. místo. Spokojenost, nebo trochu ty tři minely na střelnici mrzí?

No zklamaný určitě nejsem. Na kdyby se nehraje, nechal jsem tam dneska tři chyby, takže jsem dojel tak, jak jsem dojel. Nevěším hlavu, jsem rád, že jsem zase v dění závodů, že dokážu závodit o ty přední příčky a že jsem schopný být vepředu, když se to sejde. To, že jsem to dneska nezvládl úplně na jedničku, neznamená, že bych se z toho měl nějak hroutit.

To určitě není důvod. Při poslední střelbě jste odkládal pátou ránu, přišel vítr?

Je to tak, přišel tam poryv a já jsem odkládal čtvrtou i pátou ránu, fučelo to do mě. Navíc jsem nedal první ránu a nechtěl jsem si dovolit další chybu. Tam jsem čekal, až se to uklidní, abych to dostřílel čistě.

Jednu chybu jste udělal i při předchozích dvou střelbách.

Dvakrát jsem nedal první ránu a jednou poslední. Možná jsem se trochu nechal strhnout závodem, jak to bylo rychlé. Chyběla asi trochu větší preciznost, což je před tím zítřkem trochu zvednutý prst, abych to neopakoval. První a pátá rána - to jsou takové ty rány, které by se měly dávat, na těch ty položky stojí. Tohle mě určitě netěší, ale celkově jsem rád, že s nimi dokážu jezdit a když se trefím, dokážu je pozlobit i vepředu.

Krom té poslední položky to ale ve vašem podání byla o něco rychlejší střelba než na začátku sezony.

Střílím kolem 30 vteřin, není to nic extra rychlého, ale na druhou stranu tady v Anterselvě nestřílí nikdo o moc rychleji. Jsou tam lidi, kteří střílí stojky rychleji, ale ležky moc ne. Ono to zároveň přišlo i s tím, že se cítím dobře na lyžích. Jedu a neztrácím takové vteřiny jako dřív, kdy jsem si nějaký risk na střelnici rozmýšlel. Teď už vím, že jsem schopný s klukama jet, takže si dovolím střílet i rychleji.

Běžecky to bylo už druhý závod po sobě velmi solidní. Je to potvrzení vzestupu formy po vánoční únavě?

Je to už druhý závod za sebou, kdy jsem dokázal jet kvalitně běžecky, na tom už se dá stavět. Do zítřka se budu snažit posbírat síly a ze začátku závodu co nejvíc šetřit, aby mi zbyly do konce, protože to nebude jednoduché. Necítím se tady špatně a je vidět, že už to není jen jedna vlaštovka. Už v Ruhpoldingu jsem se cítil dobře, ale tam se nesešlo všechno, co mělo, takže víceméně můžu říct, že už druhý víkend trvá nějaký můj vzestup a za to jsem rád.

Vzhledem k březnovému mistrovství světa je to dobrá zpráva.

I kvůli tomu je to samozřejmě pozitivní. I kdyby to dneska nebylo ono, tak ten včerejšek mi dal novou chuť do závodění. Vím, že to tam ve mně je, proto jsem směrem k mistrovství světa už jsem o dost klidnější.

V posledním kole jste se pral o 11. místo s Dominikem Windischem. Co rozhodlo pro něj?

Tam jsem to trochu protaktizoval. V Anterselvě se do cíle točí dvakrát pravotočivá zatáčka a my jsme jeli vedle sebe, ale Windisch jel vpravo a měl kratší stopu. Na té zatáčce mi cuknul o metr a půl. Přitom do té doby jsme zkoušeli jeden druhého utrhnout a jeli jsme vedle sebe úplnou rovinu, nikdo nebyl extra silnější. Byla to moje chyba.

V Anterselvě je doma, pohlídal si to.

Je to jeho domácí areál no. Ale já jsem to věděl, spíš jsem zkusil nastoupit o něco dřív a kdybych byl o půl lyže před ním, v té zatáčce ho zavřu. Ale to se mi nepovedlo, takže jsem to protaktizoval. Využil toho a zaslouženě mě ve finiši porazil.

Michal Krčmář na trati stíhacího závodu v Anterselvě

Výborně jel i Tomáš Krupčík, který si 18. místem vylepšil kariérní maximum.

Tomášovi to tady sedí. Dosahuje tady nejlepších výsledků, pro něj je to skvělý areál a hlavně zítra jede první hromadný závod v kariéře, takže je to pro něj i snový víkend. Je fajn, že konečně nejsme na bodech jen já s Ondrou (Moravcem), ale doskočil tam za námi další a už je to přece jen veselejší.

Na začátku sezony se Čechům moc nedařilo a teď jste tři v hromadném závodu.

Když to vezmu tři čtyři roky zpátky, tak Jarda (Soukup), Ondra (Moravec) s Bouškem (Michal Šlesingr) tam takhle jezdili, takže se to dá s tím srovnat. Chybí nám jen nějaké výraznější umístění v šestce nebo na bedně, to se nám ještě nepovedlo. Ale v tuhle chvíli to není úplně daleko.

Do nedělního závodu s hromadným startem půjdete očividně natěšený a nabuzený i přesto, že půjde o třetí závod ve třech dnech, je to tak?

Samozřejmě je to tady náročné. Ale z těch třiceti lidí to takhle má 27, 28 z nich. Máme to všichni stejné, ta nejlepší třicítka ty závody prostě jezdí, takže věřím, že síly budeme mít všichni podobné a budeme se schopni poprat i zítra.