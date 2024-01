Cítil jsem, že dál závodit mi teď určitě nepomůže, říká Krčmář

„Myslím si, že je to rozumný a logický krok,“ říká prezident Českého svazu biatlonu Jiří Hamza. „Jestli skončí v celkovém hodnocení Světového poháru osmnáctý, nebo dvaadvacátý, není v této fázi sezony podstatné. Zvlášť když máme mistrovství světa doma.“

Podle sportovního ředitele Českého svazu biatlonu Ondřeje Rybáře navíc současný stav Michala Krčmáře není takový, aby závodil a trénoval v nadmořské výšce 1 600 metrů.

„Už na začátku sezony jsme počítali s tím, že může přijít chvíle, kdy se projeví jeho zdravotní problémy,“ připomněl Rybář, že Krčmář během letní přípravy bojoval s cytomegalovirem.

„Mohl bych to porovnat s podobným, o dost známějším virem. Je to taková mononukleóza,“ popisuje své trable Krčmář. „Neexistují na to žádné léky, nic, co by pomohlo. Chce to jen klid a čekat, až se s tím organismus sám o sobě vypořádá,“ pokračuje nejzkušenější český biatlonista. „Šest týdnů tréninku vám to vezeme vždycky, ať chcete, nebo ne. Mně to vzalo dva měsíce v nejdůležitější části přípravy.“

Krčmář přitom podle svých slov neměl vážné příznaky. „Nebylo to tak, že bych se nemohl pohybovat nebo byl úplně vyřízený,“ je rád, že se vyhnul potížím, jaké měl v minulosti bývalý reprezentační kolega Ondřej Moravec. „Ten se nedokázal zvednout z gauče, jak z toho byl hotový,“ vzpomněl pro iSport.cz trenér Michael Málek.

Start sezony Krčmář stihl, navíc se mu dařilo. „Začátek nebyl vůbec špatný, cítil jsem se dobře. Takže vím, na jakou úroveň se můžu dostat,“ říká Krčmář, jenž přes vánoční svátky prodělal střevní virózu.

Michal Krčmář během nástřelu v Ruhpoldingu

Možná i proto v německém Ruhpoldingu už cítil tréninkové manko. „Bolela mě bedra, záda, skoro jsem se nemohl dostat do vajíčka,“ prozradil České televizi, že při sprintu zvažoval, zda ho vůbec dokončí. „Každá změna polohy ve sjezdovém postoji a nahoru mě hrozně bolela, to bylo nejakutnější,“ popisoval své potíže.

„Bylo třeba správně zareagovat,“ uvedl Rybář. „Zvolili jsme jistější cestu přípravy doma, kde ho budeme mít pod dohledem.“

Krčmář dostal pár dní volna, v pátek zahájí závěrečnou přípravu na mistrovství světa. „Cítil jsem, že mi teď určitě nepomůže, když budu dál závodit,“ vysvětlil Krčmář, proč Anterselvu vynechá. „Potřebuji nějaký souvislejší blok tréninku. Věřím, že mě dostane zpátky k mé formě ze začátku sezony.“

Prioritu má světový šampionát. „Kdyby mistrovství světa nebylo doma, tak bych to možná tolik nehrotil. Ale je a já chci – i pro svůj klid duše – udělat maximum pro přípravu a pro to, abych poté odvedl co nejlepší práci,“ má jasno.

Kromě přípravy v Jablonci nad Nisou by měl Krčmář na pár dnů zamířit také přímo do Vysočina Areny. „Z Jablonce, kde žiju, je Nové Město dvě a půl hodiny autem. Tak určitě minimálně nějaké tři až pět dní tam strávím,“ plánuje Krčmář.

„Michal chce doma, před našimi fanoušky, uspět. Má nejvyšší ambice, a tak chce dotrénovat a dostat se do pohody. Tak, aby své ambice mohl naplnit,“ dodal Hamza.