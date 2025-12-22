Nevymýšlel jsem skopičiny a šlo to. Krčmář o dobrých zprávách i útočném módu

Ve Francii si každopádně nadělil jeden malý biatlonový dárek. Vědomí, že forma stoupá.
Tu běžeckou prokázal dvanáctým nejrychlejším časem v pátečním sprintu.
Tu střeleckou pak sestřelením 19 z 20 terčů v závěrečném hromadném závodě, v němž posléze dosáhl na své dosavadní sezonní maximum v podobě 14. místa.
„Byl to závod, ve kterém jsem dělal všechno, co jsem měl, a nevymýšlel žádné skopičiny,“ vykládal spokojeně.
Škoda jen, že se jeho velmi dobrá střelba nesetkala v neděli se špičkovým během. „Přitom páteční sprint byl běžecky mým nejpovedenějším závodem za poslední dva roky. To mě povzbudilo,“ ujišťoval.
V hromadném závodě mu k podobně povedenému běhu cosi chybělo. Jemu i Vítězslavu Hornigovi.
„Materiál, co se týče lyží, dnes nebyl ideální,“ připustil Krčmář. „V pátek a v sobotu jsme měli geniální lyže, tentokrát to bylo trochu slabší. Můžete potom jet hezký závod, ale když se v nějaké oblasti, u mě nebo u servisu něco pokazí, na top výsledek to nikdy nebude.“
Přitom byl do závodu pro třicet nejlepších bojovně naladěn. „V dnešní konkurenci už neuspějete, pokud budete uvažovat defenzivně. Musíte útočit, zkoušet to – a pak se vám může něco povést,“ říká.
Do sezony vstoupil čtyřiatřicetiletý Krčmář umístěními povětšinou ve třetí či čtvrté desítce pořadí. Nebyla to žádná hitparáda. Ale ani to nebyl tak špatný vstup do sezony jako v prvním pohárovém trimestru před hrami v Pchjongčchangu 2018.
„Tehdy jsme na tom byli celý tým mnohem hůř než letos, začátek sezony byl kostrbatý a v prosinci nám to vůbec neběhalo,“ vzpomínal.
Ale během vánoční přípravy jakoby je kdosi polil živou vodou.
V lednu se na německých pohárových štacích rázem umístil čtyřikrát v top 10 a ve vytrvalostním závodě v Ruhpoldingu dojel pátý. Podobný nárůst formy zaznamenal rovněž Ondřej Moravec.
Na hrách v Koreji pak Krčmář dosáhl na životní úspěch v podobě stříbra ze sprintu a dařilo se mu i ve vytrvalostním závodě, v němž skončil sedmý.
„Důležité bylo, že jsme i po nepovedeném prosinci věřili cestě, po které jdeme,“ tvrdil.
A věří jí také letos.
Včetně vánočního soustředění.
„Hodně na něj spoléhám. Pořád je víc než 40 dní do olympiády, pořád je na čem pracovat,“ říká. Šestadvacátého prosince ráno sbalí sebe i rodinu a všichni odjedou na kemp do Anterselvy.
„Docela se tam těším,“ tvrdí. „Budou tam kvalitní tratě, které už mají připravené na olympiádu, zatímco jinde po Evropě to se sněhem moc dobré není. A budu tam mít rodinu, což je pro mě důležité.“
Stejně tak bere své blízké do Anterselvy také Vítězslav Hornig.
„Bylo nám trenéry doporučeno odjet na vánoční kemp do vysoké nadmořské výšky - a každý si s tím naložil po svém,“ vysvětluje Krčmář.
Například Jonáš Mareček se spokojí se simulací výšky pomocí hypoxie. Mikuláš Karlík vyrazí do Slovinska na Pokljuku. A Lucie Charvátová zůstane v nižších výškách rakouského Seefeldu, kde se chce zaměřit na rychlostní tréninky. „Ve výšce jsem před sezonou strávila docela dost času,“ říká.
Krčmář svůj postoj vysvětluje: „Řekli jsme si, že je důležité, abych v tomto období ve výšce byl, protože naposledy jsme v ní byli koncem září. Jinak se na skladbě tréninku moc nemění, jdeme po dokola se opakujících osvědčených věcech.“
Protože je Anterselva speciálně nyní velmi vyhledávaným biatlonovým centrem, pochvaluje si, že zdejší pobyt začali vyjednávat už na jaře.
„Jinak bychom neměli šanci. Už v létě jsme objednali ubytování a od července máme zarezervovanou také střelnici,“ popisuje. „Ta je podle mých současných informací už plně vyblokovaná, zažijeme na ní velký nájezd nejrůznějších týmů. Američané tam dokonce mají na programu nominační závody, protože do prvního lednového týdnu musí mít uzavřenou nominaci na olympiádu.“
Také americká olympijská kvalifikace všem v Anterselvě připomene: Tady se už brzy pojedou nejdůležitější závody čtyřletého cyklu.
„Je obrovskou výhodou trénovat ve výšce a současně i v areálu, kde se olympiáda uskuteční,“ věří Krčmář.