Takhle by to šlo, Michale. Jak Krčmář předvedl, že nemluvil do větru

Snad mé umístění povzbudí kluky z týmu, doufal Michal Krčmář nejen o stíhačce Splnil si pozávodní povinnosti, balil na cestu do Rakouska a při tom hovořil. O čem ještě se Michal Krčmář zmínil v rozhovoru pro iDNES.cz na konci svých dvou švédských týdnů? O zkoumání startovní listiny před startem stíhačky: "Detailně jsem ji nestudoval, ale věděl jsem, že do desítky je to kousek. Spíš jsem byl zvědavý, jestli dokážu jet s dalšími lidmi kolem sebe. Věřil jsem, že bych měl být schopen akceptovat tempo ostatních, když s nimi pojedu první kola v háku a nebudu muset tempo vytvářet. A skutečně to šlo. Jsem rád, že jsem po dlouhé době měl pocit, že v kontaktním závodě nevisím jen na gumě." O impulzu ze sobotní štafety:

"Ta mě bavila. Vtáhla mě do závodění. Užil jsem si ji - a v neděli na ni navázal." O zrychlujících se položkách v neděli:

"Nemyslím si, že byly riskantní a extrémně rychlé, pořád byly ke 30 vteřinám. Když riskuju, budou směřovat k 22 vteřinám. Dnes byly pomalejší i díky tomu velkému mrazu. Nestřílel jsem na riziko, chtěl jsem ty rány hlavně trefovat." O situaci po poslední položce:

"Poté, co jsem dojel skupinku, usilující o 4. místo, přišlo mi jejich tempo pomalejší a ne úplně adekvátní poslednímu kolu. Věděl jsem, že za námi je další menší skupinka, a netoužil jsem po tom, aby se ta naše ještě rozšiřovala. Posunul jsem se tedy do čela a určoval tempo. Současně jsem si však nechával síly do finiše, abych ho měl nějakým způsobem pod kontrolou. Rozhodně jsem nejel to kolo úplně naplno, abych měl jazyk na vestě." O posledních 50 metrech:

"Když už nějaká léta vím, že ve finiši patřím mezi rychlejší, dodává mi to sebevědomí, že v nich soupeře dokážu porážet. Proto se do závěrečných soubojů v cílové rovince nebojím jít." O nadcházejícím pohárovém kole v Hochfilzenu:

"Jsem v prognózách radši opatrnější, protože Hochfilzenu sice mám rád, líbí se mi tam, ale moc mi to tam nikdy nešlo. Body jsem tam nějakým způsobem sbíral, jenže spíš ve třetí desítce. Každopádně budu závodit, co to půjde." O současném špatně čitelném rozložení sil:

"Odpovídá olympijské sezoně. Je mnohem jednodušší formu na začátku sezony potlačit a pak ji postupně směřovat k olympiádě, než když jste výborní na začátku sezony a potom tu formu musíte nahazovat a gradovat ještě jednou. I tak můžeme pohlížet na výsledky třeba některých Norů, kteří už ve svěťáku něco velkého dokázali. Je logické, že letos vše směřují k olympiádě." O výkonech dalších členů českého mužského týmu:

"Je to jednoduché. Když se podíváte na naše běžecké časy ze štafety, všichni jsme ji jeli víceméně dost podobně. Náš tým, i když výsledky tomu zatím neodpovídaly, má na to pohybovat se někde jinde, než se aktuálně pohybuje. Je to jen o tom začít se trefovat. Snad mé umístění ze stíhačky kluky povzbudí. Já to tak kdysi vždycky měl. Když se Ondrovi Moravcovi nebo Michalu Šlesingrovi povedly závody, hned jsem si říkal: Vždyť já je v přípravě byl schopný porazit, nebo jsem s nimi držel krok, proto bych měl být i v zimě schopný dokázat to co oni. Tak by k tomu mohli přistoupit i ti současní kluci."