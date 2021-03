Krčmář: Mám se z čeho odrážet dál. Karlík: Takový výsledek jsem nečekal

Karlík: Vidím, že se s dospělými dá jezdit i střílet Juniorský vicemistr světa dojel podruhé na bodech Mikuláš Karlík na trati sprintu v Novém Městě na Moravě Takhle se hlásí o slovo ve Světovém poháru. Juniorský vicemistr světa ve sprintu MIKULÁŠ KARLÍK se v sobotní stíhačce prokousal z 34. na 26. místo a ve svém teprve čtvrtém individuálním startu v první biatlonové lize prokázal, jak velkým talentem je. K patnáctému běžeckému času dne přidal střeleckou bilanci 0+3+0+0. Co závod, to zlepšení. Kde se zastavíte?

Nevím. Dnes jsem rád, že jsem se dokázal zkoncentrovat i po nepovedené druhé položce. V tom vidím gró mého úspěchu ve stíhačce, že jsem se dokázal přenést přes tu trojku z druhé položky a nepřestal jsem bojovat. A při té trojce se předtím stalo co?

Byl jsem zbytečně zbrklý na druhé ráně, pak jsem si přestal věřit na spoušti a dělal jsem zbytečné chyby. Co jste si pak pomyslel?

Že musím makat dál a že uvidíme, kam mě to ještě hodí. Jak velký je podle vás rozdíl mezi juniorským mistrovstvím světa a Světovým pohárem dospělých?

Jak se to vezme. Je určitě obrovský, co se týká čela závodu. Ale jinak mám pocit, že juniorská špička nemusí mít moc daleko k bodům do svěťáku. Ovšem kdyby vám před startem v Novém Městě řekli, že tu dojedete dvakrát na bodech, asi byste to bral všemi deseti, že?

Určitě, s tím jsem vůbec nepočítal, obzvlášť v tak větrném areálu. Dnes byl ten vítr znát. V Oberhofu jste v lednu při pohárovém debutu dojel na 99. místě, takže teď už si na dospěláky věříte mnohem víc?

Po dnešku určitě jo. Před sprintem jsem tu ještě byl docela nejistý, ale teď vidím, že se s nimi dá jezdit i střílet, proto má sebejistota vzrostla. Vysloužil jste si i nominaci na pohárové finále do Östersundu?

Ještě nám ji trenéři nepotvrdili, chtěli nejprve porovnat zdejší výsledky s výkony na IBU Cupu z Obertilliachu, tak zatím nevím.. Síly ještě jsou?

Jo, dneska jsem se sice před startem necítil super extra, ale rozjel jsem se a nakonec mi síly vydržely až do posledního kola.