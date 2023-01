Poslední rány jsem nezvládl, mrzelo Krčmáře. Václavík bude bojovat o MS

Co se stalo při čtvrté položce, kdy jste minul poslední dvě rány?

Sám vlastně ani nevím. Přišel menší poryv větru, já jsem se to snažil prodýchnout, zapřít se do něj, ale asi jsem tou ránou spadnul doprava. Nezvládl jsem to.

Tušil jste, že bojujete o nejlepší desítku?

Nevěděl jsem, o jaké místo přesně bojuju, ale přijížděl jsem jako čtrnáctý a přede mnou byl vlak snad osmi lidí. Proto jsem to chtěl udělat co nejlíp. Ono stejně až po odjezdu ze stadionu vidíte, jak na tom skutečně jste. Ale že byla ve hře desítka, pokud soupeři zachybují, to jsem věděl.

Jakou zprávu vám dal poslední individuální závod před mistrovstvím světa?

To, že si držím vysoký standard po celou sezonu, mě nabíjí docela pozitivně směrem k Oberhofu. Na druhou stranu, čtyřpoložkové závody jsem letos nedotáhl do konce, žádný se mi nepovedl tak, jak bych úplně chtěl. Teď si po štafetě trochu vyčistím hlavu, odpočinu si, potrénuju a jdeme na to.

Místní areál by měl projít značnou úpravou před olympiádou v roce 2026. Je nějaké místo, kde se vám tolik nezamlouvá a rád byste ho změnil?

Úplně ne, já tady rád závodím. Anterselva se mi líbí, i tratě mám docela rád, takže nemám nic speciálního. Nechám se překvapit, jak to vybudují a jak nám to bude sedět.

V neděli začíná dvacátá olympiáda dětí a mládeže, vy jste ji taky absolvoval, dokonce jako vlajkonoš. Jaké na ni máte vzpomínky?

Je to fajn akce pro děti na stmelení kolektivu. Poznáte sportovce z jiných sportů, takže dětem vzkazuju, ať si to hlavně užijí a moc neřeší, jak dopadnou. Do profesionálního sportu je to ještě daleko a stresu si ještě užijí tolik, že je to teď spíš o tom se pobavit a nasát dobrou atmosféru.