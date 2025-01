Biatlon vstupuje do měst. IBU plánuje úvod příští sezony v Mnichově

13:00

Od naší zpravodajky v Německu - Za biatlonem se zatím fanoušci museli vypravovat do hor nebo minimálně dál od měst do odlehlejších areálů uprostřed lesů. To chce Mezinárodní biatlonová unie (IBU) alespoň na jeden víkend v roce změnit. Během zastávky Světového poháru v Ruhpoldingu představila plán na velkolepé zahájení následující sezony přímo v německém Mnichově.