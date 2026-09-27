Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Mikyska má dva tituly z českého letního mistrovství, Charvátová vyrovnala rekord

Autor: ,
  15:20

Tomáš Mikyska a Vítězslav Hornig na trati letního mistrovství republiky v roce 2025. | foto: Český biatlon / Petr Slavík

Tomáš Mikyska obhájil na domácím letním šampionátu v biatlonu titul ve sprintu a vyhrál také stíhací závod. Titul z loňska zopakovala ve sprintu i Lucie Charvátová a celkově osmou zlatou medailí z mistrovských závodů na kolečkových lyžích vyrovnala rekord Veroniky Vítkové. Do nedělní stíhačky kvůli nachlazení nenastoupila a usnadnila cestu k vítězství Tereze Voborníkové.

Mikyska v sobotu i v neděli zvítězil před oddílovými a reprezentačními kolegy Vítězslavem Hornigem a Jonášem Marečkem. Ve sprintu se všichni tři medailisté blýskli čistou střelbou.

„Střelnice v Letohradu je těžká. Že jsme tu tři zastříleli za nula, je hodně dobré. Já to tam zkusil napálit a sedlo mi to. Tady je prostor vyzkoušet si nějaké věci, které bych pak rád přenesl i do Světového poháru,“ řekl webu Českého biatlonu Mikyska. Ve stíhacím závodě minul jednou, jeho největší rivalové dvakrát.

Lucie Charvátová na letním mistrovství republiky v roce 2025.

Charvátová ve sprintu porazila o sedm sekund Voborníkovou. „Vždycky tu sázím na sprint. Do něj musím jít po hlavě, protože ve stíhačce se mi tolik nedaří. Věděla jsem, že potřebuju získat (k vyrovnání rekordu) další titul a že těch šancí už nemusí být tolik,“ uvedla třiatřicetiletá Charvátová.

Při její absenci ve stíhacím závodě byla Voborníková suverénní. I se dvěma chybami na střelnici porazila o 40 sekund bezchybně střílející Jessicu Jislovou, třetí Tereza Vinklárková už měla více než dvouminutovou ztrátu.

MČR v letním biatlonu v Letohradu

Stíhací závod:
Muži: 1. Mikyska 29:59,2 (1 tr. okruh), 2. Hornig -16,6 (2), 3. Mareček (všichni SKP Kornspitz) -48,2 (2).
Ženy: 1. Voborníková 28:33,1 (2), 2. Jislová -40,0 (0), 3. Vinklárková (všechny SKP Kornspitz) -2:35,8 (5).

Štafeta dvojic:
1. Z. Remeňová, Martan (SR/PBK) 12:22,7 (1 tr. kolo+9 dobíjení), 2. Jislová, Hák (SKP Kornspitz/Jilemnice) -0,6 (2+0), 3. Vinklárková, Blaha (SKP Kornspitz/PBK) -0,8 (1+2).

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

Tipsport - partner programu
Litva vs. ÁzerbájdžánFotbal - Skupina 2 - 27. 9. 2026:Litva vs. Ázerbájdžán //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 2.50
  • 2.40
  • 3.70
Česko vs. SlovinskoHázená - - 27. 9. 2026:Česko vs. Slovinsko //www.idnes.cz/sport
Živě11:10
  • 1.80
  • 5.40
  • 2.70
Polanka n/O vs. Frýdek-MístekFotbal - 9. kolo - 27. 9. 2026:Polanka n/O vs. Frýdek-Místek //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 4.62
  • 4.18
  • 1.40
Č. Budějovice vs. LitvínovHokej - 5. kolo - 27. 9. 2026:Č. Budějovice vs. Litvínov //www.idnes.cz/sport
27. 9. 16:00
  • 2.15
  • 4.04
  • 2.86
Kladno vs. OlomoucHokej - 5. kolo - 27. 9. 2026:Kladno vs. Olomouc //www.idnes.cz/sport
27. 9. 16:00
  • 1.75
  • 4.43
  • 3.78
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Vonnová potvrdila nový vztah. Jejím partnerem je o jedenáct let mladší lyžař

Lindsey Vonnová s partnerem Matthieuem Bailetem.

Lindsey Vonnová už není single. Jednačtyřicetiletá olympijská vítězka potvrdila vztah s francouzským lyžařem Matthieuem Bailetem.

Ester Ledecká ukázala fotky z posilovny. Dohlíží na mě Pastrňák, pochlubila se

Ester Ledecká zveřejnila fotografie z posilovny.

Ester Ledecká ladí formu na nadcházející sezonu. Trojnásobná olympijská vítězka zveřejnila fotografie z tréninku a fanouškům se pochlubila, že má při přípravě speciální dohled.

Zaplněná hala jásala, tenisté slavili. Jak Češi znovu rozesmutnili silné Američany

Jiří Lehečka (vlevo) a Jakub Menšík slaví postup přes USA do finálového turnaje...

Podruhé za sebou, to už asi budou američtí tenisté kousat těžko. Česká skvadra kolem kapitána Tomáše Berdycha výběr USA stejně jako loni vyřadila po obrovské bitvě 3:2 a pojede na finálový turnaj...

Češi opět míří na finále Davis Cupu! Proti USA otáčeli, rozhodl hrdina Lehečka

Čeští tenisté slaví postup do finálového turnaje Davis Cupu.

Stejně jako loni si čeští tenisté zahrají na finálovém turnaji Davis Cupu. A stejně jako loni na něj postoupili díky vítězství 3:2 nad silnými Američany. Přestože po čtyřhře ztráceli 1:2, utkání v...

Olympionici i mistři světa. Které sportovní osobnosti kandidují v obecních volbách?

Zleva Milan Petržela, Alois Hadamczik a Milan Antoš

Už za dva týdny se uskuteční komunální volby, na kandidátkách zavedených stran i místních hnutí nechybí řada známých aktivních sportovců, trenérů, olympioniků i mistrů světa. Podívejte se, které...

Laver Cup 2026 v Londýně: Menšík v Týmu Evropy, sestavy, formát a kde sledovat

Český tenista Jakub Menšík v akci na Laver Cupu.

Devátý ročník Laver Cupu se hraje od 25. do 27. září 2026 v londýnské O2 Areně. Tým Evropy vyzval Tým světa. V evropském výběru nastupuje také český tenista Jakub Menšík. V článku najdete soupisky...

27. září 2026  15:21

Mikyska má dva tituly z českého letního mistrovství, Charvátová vyrovnala rekord

Tomáš Mikyska a Vítězslav Hornig na trati letního mistrovství republiky v roce...

Tomáš Mikyska obhájil na domácím letním šampionátu v biatlonu titul ve sprintu a vyhrál také stíhací závod. Titul z loňska zopakovala ve sprintu i Lucie Charvátová a celkově osmou zlatou medailí z...

27. září 2026  15:20

Běchovický rekord padl. Teď dovolená a pak ještě zúročit formu? přemítá Hrochová

Tereza Hrochová v cíli 130. ročníku Běchovického běhu jako jeho jasná vítězka.

Už během úvodních kilometrů se odpoutala od všech soupeřek a vydala se do sólového úniku. Že si tentokrát nemohla vypomoct s mužskými běžci? Výkonu Terezy Hrochové to nijak neublížilo. Vždyť...

27. září 2026  15:10

MS v cyklistice ONLINE: Trůn je volný, kdo získá po Pogačarovi duhový dres?

Sledujeme online
A JE PRYČ. Útok Tadeje Pogačara sto kilometrů před cílem, na který neměl žádný...

Co se zdálo ještě před měsícem jako nemožné, se vinou obří smůly stalo realitou. Tadej Pogačar neútočí v kanadském Montrealu na třetí zlato z mistrovství světa v řadě, místo toho slovinský cyklista...

27. září 2026

Česko - Ukrajina ve finále BJK Cupu 2026: Program, výsledky a kde sledovat

České tenistky před čtvrtfinále BJK Cupu proti Británii (zleva) Kateřina...

České tenistky slaví zisk prestižního titulu v Billie Jean King Cupu! Ve finálovém souboji v čínském Šen-čenu porazily Ukrajinu 2:0 na zápasy a vybojovaly dvanáctou trofej v historii a první od roku...

27. září 2026  14:35

Na Milanovi bylo nejlepší, že hrál pro tým, chválil parťáka brankář Čech

Milan Baroš v objetí s Markem Jankulovským.

Mohl nastoupit do branky za hokejisty Haringey Huskies v NIHL 2, což je čtvrtá nejvyšší hokejová soutěž ve Velké Británii. Místo toho někdejší fotbalový reprezentant Petr Čech v sobotu stál v brance...

27. září 2026  14:34

Po osmi letech zpátky na trůnu! Češky díky Noskové a Muchové vyhrály BJK Cup

České tenistky v sestavě (zleva) Kateřina Siniaková, Sára Bejlek, Marie...

České tenistky znovu vládnou světu! Ve finále Billie Jean King Cupu v Šen-čenu porazily Ukrajinu 2:0 a v týmové soutěži získaly celkově dvanáctý titul a první od roku 2018. Nejprve Karolína Muchová...

27. září 2026  14:28

Ukážu mu, kdo je pravý Terminátor. Vémola si vybral soupeře, poslednímu vyrazil zub

Karlos Vémola poráží Frederica Vosgröneho na fotbalovém stadionu ve Frankfurtu.

Od našeho zpravodaje v Německu Hned po zápase mu z očí sršela touha mít co nejdříve další duel. MMA fighter Karlos Vémola se po více než roční pauze vrátil vítězně, na Oktagonu 94 ve Frankfurtu zdolal Němce Frédérika Vosgröneho a...

27. září 2026  14:04

Žebříček boháčů NHL má nového lídra. Kolik si vydělají další hvězdy? A co Češi?

Coloradský obránce Cale Makar s pukem před Tomem Wilsonem z Washingtonu

Další změna. Tentokrát přišla přesně po měsíci. NHL má nového nejlépe placeného hokejistu, Macklina Celebriniho, nastupující hvězdu ze San Jose, střídá Cale Makar. Kanadský obránce a jedna z hlavních...

27. září 2026  13:59

Hraje za Kometu, kandiduje v Blansku. Je lepší se začít starat už teď, ví Král

Obránce Filip Král na prvním tréninku Komety Brno na ledě v nové sezoně. (28....

Ještě nedávno řešil jen, jak naplnit velká očekávání v Kometě. Teď se Filip Král ocitl v úplně jiné hře. V rodném Blansku hokejista kandiduje do zastupitelstva a toto rozhodnutí dlouho zvažoval. Když...

27. září 2026  13:47

Nejlepší Hložek, zaskvěl se i Horníček. Čtenáři po Chorvatech vyčinili Červovi

Čeští fotbalisté se radují z trefy Matěje Radosty, gól však nakonec nebyl uznán...

Sám připravil v podstatě dva góly, jenže ten druhý kvůli ofsajdu neplatil. I proto čtenáři v tradičním známkování iDNES.cz právě útočníka Adama Hložka vyzdvihli nejvíc. Zlepšení ve druhé půli proti...

27. září 2026  13:41

OBRAZEM: Vémola i Kozma, oba vítězní! Jak dva Češi ovládli Oktagon ve Frankfurtu

Karlos Vémola před nástupem na Oktagon 94.

Slyšeli jste sami. „I’m fu*king back!“ Karlos Vémola v sobotním Oktagonu 94 zdolal Frédérica Vosgröneho ve druhém kole na TKO. Vémola přitom naposledy zápasil loni v létě, v Praze porazil slovenského...

27. září 2026  13:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Volební speciál 2026

Číst zde