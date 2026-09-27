Mikyska má dva tituly z českého letního mistrovství, Charvátová vyrovnala rekord

Mikyska v sobotu i v neděli zvítězil před oddílovými a reprezentačními kolegy Vítězslavem Hornigem a Jonášem Marečkem. Ve sprintu se všichni tři medailisté blýskli čistou střelbou.
„Střelnice v Letohradu je těžká. Že jsme tu tři zastříleli za nula, je hodně dobré. Já to tam zkusil napálit a sedlo mi to. Tady je prostor vyzkoušet si nějaké věci, které bych pak rád přenesl i do Světového poháru,“ řekl webu Českého biatlonu Mikyska. Ve stíhacím závodě minul jednou, jeho největší rivalové dvakrát.
Charvátová ve sprintu porazila o sedm sekund Voborníkovou. „Vždycky tu sázím na sprint. Do něj musím jít po hlavě, protože ve stíhačce se mi tolik nedaří. Věděla jsem, že potřebuju získat (k vyrovnání rekordu) další titul a že těch šancí už nemusí být tolik,“ uvedla třiatřicetiletá Charvátová.
Při její absenci ve stíhacím závodě byla Voborníková suverénní. I se dvěma chybami na střelnici porazila o 40 sekund bezchybně střílející Jessicu Jislovou, třetí Tereza Vinklárková už měla více než dvouminutovou ztrátu.
MČR v letním biatlonu v Letohradu
Stíhací závod:
Štafeta dvojic: