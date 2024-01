Na střelnici je to mentální hra, říká Matt Emmons. Jaké fígle používá u biatlonistů

V rozhovoru pro iDNES Premium vypráví, jak Čechy připravuje na blížící se šampionát v Novém Městě na Moravě a jak při trénincích imituje zvuk zaplněných tribun.

S mužským týmem trávíte druhou sezonu, v čem je jiná než ta první?

Víc jsem si na kluky zvykl. Vím, jak pracují, co dělají a co nedělají dobře. Pak můžu i já jinak pracovat. A oni si zároveň víc zvykli na mě, jak já pracuji a myslím. Navíc jsme se propojili s holčičím týmem. Měli jsme společné soustředění a hodně spolupracuji s Egilem (Gjellandem, trenérem žen – pozn. red.). K tomu se připravujeme na domácí mistrovství světa. Přináší to víc tlaku a rozptýlení, jen proto, že všichni chtějí zajet dobře. Ale mistrovství světa je přece každý rok, cíl by měl být vždy stejný a je jedno, kde se jede.