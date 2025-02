Emmons už opět radí Američanům: Ale při české medaili jsem skákal ke stropu

Oslava dvou Wrightových stříbrných medailí pak byla údajně velmi dlouhá a divoká.

Jo, bylo to fajn, to musí bejt. Vždyť nikdy předtím jsme takové výsledky nedělali.

Už po sobotním medailovém sprintu si realizační tým USA musel v rámci sázky oholit vlasy. Když jste dorazil až v neděli, tak jste vlastní vlasy zachránil?

No... zaslechl jsem teď nějaké hlasy, že bych s tím měl něco provést. Ale zatím mé vlasy na hlavě drží.

Manželka (Kateřina Emmons) by s takovou image nesouhlasila?

Asi ne. Já taky osobně moc nesouhlasím. Nakonec jsem jen řekl, že když bude ještě i zlato, tak že se o tom můžeme bavit.

Čekal jste, že se tu Wright může až tak prosadit?

Viděl jsem, jak trénoval. Už nějaké dobré výsledky měl, sice ne medailové, ale dokázal se umisťovat vysoko. Překvapilo mě hlavně, jak běžel. Vím, že byl ve formě, ale že je v až takové, to jsem netušil. Zato dobrou střelbu jsem očekával.

Střelecky vyrostl?

Hodně. Má teď nějakých 85-86 procent úspěšnost. A hlavně, když je pod tlakem, stále to tam je, nevidíte výkyvy jako u jiných.

Protože si z ničeho nedělá velkou hlavu?

Hlavu má úplně perfektně nastavenou právě na ty vypjaté momenty. Osobností je typický Novozélanďan nebo Australan.

Což znamená?

Velký optimista. Je v takovém hlučném prostředí jako doma, cítí se dobře před spoustou lidí. Prostě je tu spokojenej. Řekne: O.K., tak jdeme si zazávodit - a zůstane v pohodě po celý závod.

Po vašem návratu k americké reprezentaci jste před sezonou něco na jeho střelbě měnil?

Moc ne. Přišel jsem k týmu v říjnu a víceméně jsme upravovali jen detaily. Trošku jsme předělali ležku. Nebyl jsem úplně spokojený s polohou, střílel sice rozumně, ale byly tam nějaké drobnosti, co mohlo být lepší. To zafungovalo. I na jeho stojce sice vidím nějaké věci, kde by mohl být pevnější, ale když ji teď střílí tak dobře, držím hubu.

Zázemí v americkém týmu rozvinulo po příchodu z Nového Zélandu jeho talent?

Určitě. Má kolem sebe tým, který předtím tolik neměl. Cítí podporu. Neříkám, že jsme kdovíjak bohatí, to ne, ale když je pro něj něco speciálního potřeba zařídit, zvládneme to udělat.

Kde jste vlastně viděl jeho stíhačku, když jste během neděle teprve putoval na šampionát?

Po cestě jsem zastavil na parkovišti a díval se díky České televizi na internetu. A pak jsem jel zase dál.

Angažmá u českého týmu jste loni na jaře ukončil i kvůli velké časové náročnosti. Jak často jste nyní s Američany?

V průměru týden měsíčně, i když teď samozřejmě trochu víc.

Jak se odehrálo, že jste přijal jejich nabídku?

V létě jsem byl na olympiádě s americkými střelci v Chateauroux. A potom za mnou přišli i američtí biatlonisté, ať jdu k ním zpátky. Jejich trenér Armin Auchentaller se pořád ptal: Kdy zase se mnou budeš pracovat? Já odpovídal, že nevím.

Kdo vás nakonec přesvědčil?

Náš sportovní ředitel Lowell Bailey mi potom řekl: Hele, Matte, můžeš to časově dělat, jak budeš potřebovat, my budeme rádi, kdykoliv s námi budeš a pomůžeš nám. Tak jsem souhlasil. V týmu byli noví kluci jako Campbell a Maxime, které jsem tolik neznal. Ale jinak je spousta lidí z realizačního týmu mými kamarády. Lákalo mě to právě i proto, že bych mohl být víc doma než při mé práci s českým týmem.

Právě, doma máte čtyři děti.

Jo, bylo to předtím strašně náročné. Nejhorší bylo, když jsem přijel domů před Vánoci a osmileté Emička mi povídala: „Hele, tati, potřebuješ být víc doma.“ To pak zabolí.

Nyní tedy v zimě pomáháte biatlonistům USA a kromě toho nadále celoročně trénujete střelce v Plzni?

Jo, když mám čas, jsem s nimi v Plzni na střelnici, i když poslední měsíc a půl tolik času nebylo. Ale během léta jsem tam hodně. Každopádně doma zvládnu mnohem víc a děti si mě víc užijou. Říkám jim: Děcka, budu pryč týden. A ony: No tak jo, tati, v pohodě, to je fajn. Úplně jiné bylo, když jsem jim dřív říkal: Uvidíme se za měsíc.

Našel jste rovnováhu mezi prací a rodinou.

Jo, vždycky člověk hledá v životě balanc, ať už děláte cokoliv. A teď je můj život mnohem víc v rovnováze.

Když jste ještě doma sledoval v televizi zahajovací smíšenou štafetu, cítil jste hrdost i na české závodníky, kterým jste léta pomáhal?

No rozhodně! První dva úseky jsem viděl na mobilu a pak jsem přijel domů a hned pouštěl televizi.

S MICHALEM KRČMÁŘEM. Ještě před rokem radil Emmons se střelbou českým biatlonistům.

Na velké drama při stojce Vítězslava Horniga?

Jo, na Víťu a potom na Bimba (Michala Krčmáře). Byl jsem strašně rád za tu medaili, skákal jsem v obýváku ke stropu.

Co říkáte na letošní Hornigův vzestup?

No to je bomba. Já chápu, když člověk mezi sezonami vyskočí nahoru, ale jak a kolik vyskočil Víťa v běhu, je fakt neskutečné, prostě bomba. Viděl jsem předtím, že má potenciál. Má na biatlon hlavu, umí střílet. A teď přidal běh a je to tam, fantazie.

Prozraďte, baví vás víc být biatlonovým, nebo střeleckým koučem?

Velmi dobrá otázka. Sportovní střelbu mám v srdci, dělal jsem ji dlouho a velmi dobře jí rozumím. Neříkám, že biatlonu nerozumím, ale je to trošku jiné. Tady jsou ale kolem mě opravdoví sportovci, to se mi líbí.

U střelců je to jiné?

Jen někteří střelci jsou ve své mysli zároveň také sportovci. Já to za své kariéry bral ve stylu: Ano, jsi střelec, ale v první řadě musíš být sportovec a udržovat se fyzicky ve formě. Každý ze sportovních střelců takhle neuvažuje. Ale co se týče té otázky, jaký sport trénuju radši, mám to tak 50 na 50.

Po konci tréninku na mistrovství světa si staronový střelecký trenér americké reprezentace Matt Emmons našel chvilku na povídání s českými novináři.

Coby plzeňský střelecký kouč jste určitě vnímal i výsledky českých střelců na hrách v Paříži, kde zůstali tentokrát bez medaile. Bylo to pro vás zklamání?

Jirka Přívratský byl čtvrtý, chyběl mu jen kousek. A Petr Nymburský devátý. Obecně, když se podívám na předchozí závody, byl jsem trochu zklamaný, protože vím, že mají na víc. Ale na druhou stranu to ani nebylo kdovíjak strašné.

Jak se momentálně vede vaší manželce?

Katka učí. V pondělí má konverzační angličtinu a kromě toho ještě začala v pondělí a úterý učit tělocvik, protože člověk, který ho učil loni, ze školy odešel. Ředitelka jí řekla: Katko, to zvládneš. Nechala se přesvědčit. Po zbytek týdne dělá fyzioterapii. Studovala ji, tak jsem ji sám nabádal: Pusť se do toho, vybuduj si vlastní klientelu. Je spokojená. A víte co je ještě nového?

Povídejte.

Naše Julča přišla a řekla: Tati, já chci střílet. Ona hraje na flétnu, i v orchestru, a taky zpívala. Ale jednou v lednu přišla na střelnici, stála se mnou na tréninku a najednou z ní vypadlo: Chci to taky zkusit.

Geny se probraly?

Minulý týden jsem dali všechno dohromady, vzala si Kačky vzduchovku, starší střelecké kabáty a já se ještě jednou ujistil: Opravdu se do toho chceš pustit a chodit pravidelně na tréninky? Jo, tati, chci.