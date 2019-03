Fourcadův pád z nebes. Už nejsem hrozbou, řekl francouzský biatlonista

MS v biatlonu

Zvětšit fotografii Francouzský biatlonista Martin Fourcade na trati vytrvalostního závodu na MS v Östersundu. | foto: AP

dnes 14:59

Östersund (Od našeho zpravodaje) - Byl to nezvyklý pohled. Martin Fourcade, sedm let král biatlonistů, kráčel mezi reportéry po středečním vytrvalostním závodě, každou chvíli se zastavil a na své poměry nebývale ochotně odpovídal na otázky. Jako by se chtěl vymluvit z krize, pohlcující jeho auru.