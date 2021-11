Stále vedoucí Davidová: Ještě mi dejte týden na přechod do závodního rytmu

Jak tedy hodnotit váš první pohárový víkend sezony?

Střelecky jsem určitě moc spokojená, 29 zásahů z 30 ran je dost dobrá bilance. Jedna rána mimo na stojce ve sprintu mě samozřejmě mrzí, ale vím, jakou jsem při ní udělala chybu, což je pozitivní. Najela jsem si trochu víc zprava a ta rána pak šla moc doleva.

A běžecké bilancování? V neděli jste měla 18. běžecký čas.

Neumím zatím jet rychleji, což mě mrzí. Šla jsem do závodu normálně, moc jsem nepřemýšlela a jela, co to šlo, jenže nějak to nebylo ono. Hlava chtěla, tělo ještě ne, nevím proč.

Možná i proto, že váš kouč Egil Gjelland klade v přípravě důraz na objemovou přípravu, ze které byste se nyní postupně měly dostávat do větší rychlosti.

Takový je Egilův plán. Tak doufám, že se postupně opravdu budu zrychlovat. Sezona je dlouhá.

Dalším neznámým prvkem v úvodu sezony mělo být mazání, které se po zákazu prostředků s kyselinou perfofluorooktanovou stalo do jisté míry velkou alchymií. Jak se s ním vypořádáváte?

Zatím nám lyže jely dobře, řekla bych, že byly srovnatelné s ostatními, takže mazání super. Uvidíme, co s tím provedou ostatní sněhové podmínky.

Jak jste si připadala, když jste před sprintem stála na startu poprvé ve žlutém čísle první dámy poháru?

Hezké to bylo. Ne že bych si nějak zásadně uvědomovala, že mám na sobě číslo, které jsem ještě nikdy v životě neměla, ale určitě si ho nechám na památku, nebudu ho nikam dávat.

Poté, co jste doběhla a sledovala, jak klesáte pořadím za první desítku, čekala jste, že by vám žluté číslo mohlo zůstat?

Ne. Asi ne. Já nad tím zase tolik nepřemýšlela.

Kdy jste se tedy dozvěděla, že i nadále vedete pohár?

Řekla mi to Lucka Charvátová. A pak jsem na to i sama koukala.

Někteří biatlonisté tvrdí, že v této sezoně je pro ně důležitá jen olympiáda v Pekingu. Co pro vás z tohoto úhlu pohledu celkové pořadí poháru znamená?

Rozhodně nepřemýšlím tak, že v letošní sezoně jedu jen na olympiádu. Ráda bych podávala rozumné výsledky celou zimu a nejen v Pekingu. Pořadí poháru ale nijak zásadně nesleduju. Většinou se kouknu před masákem, jak to vypadá, ale jinak se na něj nijak neupínám. Mám to nastavené tak, že dobré celkové pořadí ke mně prostě přijde samo, když budu pravidelně dobré závodit.

Konala se po vašem sobotním vítězství aspoň decentní týmová oslava?

Kdepak, vůbec nic nebylo. My byly rády, že jsme dostaly večeři. Myslím, že toho měli v sobotu všichni plné kecky.

Nedělní sprint vyhrála v Östersundu domácí Hanna Öbergová, která o den dříve skončila ve vytrvalostním závodě až na 74. místě. Velkých výkyvů bychom ve výsledkových listinách našli více. Ukazuje to, že výkonnost v jednotlivých závodech ještě není příliš směrodatná?

Určitě se poměr sil bude ještě hodně hýbat a měnit. Je to začátek sezony. Zatím se nedají dělat žádné velké závěry.

Markéta Davidová jako vedoucí žena Světového poháru

Máte pocit, že se už zajíždíte do obvyklého závodního rytmu, kdy plynule přecházíte ze závodu do závodu?

Ještě ne. Ještě budu potřebovat příští týden, než si na to zvyknu.

I druhé pohárové kolo se uskuteční v Östersundu, takže vás tu dost možná čekají i další tréninky v místním mrazu.

Na ty se aspoň můžete pořádně obléct, zato na závod moc ne. Doufám, že to snad bude lepší, že tu zažijeme i nějaké o trochu teplejší dny. Dnes byla na trati ještě větší zima než včera. Zatím si beru do závodů jen silnější rukavice, jinak pořád závodím jen s jedním trikem pod kombinézou - a doufám, že to nějak zvládnu.