Davidová přijde i o generálku na MS, do Anterselvy nejede ani Mikolášová

Osmadvacetiletá Davidová naposledy závodila 14. prosince v Hochfilzenu, kde obsadila páté místo ve stíhacím závodě. Kvůli bolesti zad pak následující den nenastoupila do štafety a neodjela na předvánoční SP do Annecy. Místo toho zamířila do Prahy na vyšetření, které odhalilo vyhřezlou ploténku. Hrozila jí operace, ale léčí se konzervativně.

Po Vánocích mistryně světa z vytrvalostního závodu z roku 2021 Davidová chyběla v Oberhofu a Ruhpoldingu a není fit ani pro závody v Anterselvě, kde se příští rok pojede o olympijské medaile. Do prvního závodu na světovém šampionátu v Lenzerheide zbývají tři týdny a jeden den.

Sestavu žen po štafetě v Ruhpoldingu opustila Heda Mikolášová, která se vrátila k juniorskému týmu. K Tereze Voborníkové, Jessice Jislové, Lucii Charvátové a Kristýně Otcovské se v Anterselvě jako pátá žena připojí Tereza Vinklárková. Ve Světovém poháru bude startovat poprvé od prosince 2023.

Česká biatlonistka Heda Mikolášová na střelnici během štafetového závodu Světového poháru v Ruhpoldingu.

„Na IBU Cupu v Osrblí se jí povedl sprint a pak i singl mix. Při absenci Markéty Davidové stále hledáme nejlepší možné složení štafety. Tereza Vinklárková dostane šanci ve sprintu, aby trenéři mohli pro štafetu vybrat čtveřici, která má momentálně nejlepší formu,“ uvedl sportovní ředitel Ondřej Rybář.

Tým mužů opustil Mikuláš Karlík, který má lehké zdravotní problémy. Do Anterselvy se přesunuli Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Jonáš Mareček a Adam Václavík. Na mužskou štafetu by v případě potřeby dorazil náhradník. „Tomáš Mikyska, Mikuláš Karlík, Jakub Štvrtecký a Luděk Abrahám budou startovat na mistrovství Evropy, což je pro nás také důležitá soutěž. Odtud bude šance se ještě nominovat na mistrovství světa,“ dodal Rybář.

Program Světového poháru v Anterselvě začne ve čtvrtek ženským sprintem, o den později absolvují sprint muži. V sobotu se uskuteční ženská stíhačka a mužská štafeta, v neděli stejné disciplíny v opačných kategoriích.