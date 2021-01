12:00

Loni skončila ve Světovém poháru čtrnáctá, letos je průběžně desátá. Už osmkrát za zimu se mezi biatlonistkami probila do Top 10, zatímco za celou minulou sezonu to bylo sedmkrát a předloni pětkrát. Střeleckou úspěšnost proti předchozímu roku vylepšila ze 79 na 83 procent. Jakou známkou by se tedy Markéta Davidová za první poločas sezony ohodnotila? Jedna minus?