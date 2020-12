Markéta Davidová, rychlá a dravá. O střeleckém nacházení se české jedničky

V pátečním sprintu pátá. V sobotní štafetě nejrychlejší na úseku. A v nedělní stíhačce devátá, což je její druhé nejlepší pohárové umístění v této disciplíně v kariéře.

„Doufám, že to takhle bude pokračovat a že jsem se už i střelecky zase trochu našla,“ povídá.

V předminulé zimě mnohých výkyvů skončila v 21 letech v konečném pořadí poháru jedenadvacátá.

V minulé sezoně byla čtrnáctá.

Nyní jí celkově patří jedenáctá příčka. I přesto, že sezonu začala v Kontiolahti nepříliš slavně 21. a 37. místem.

Sledovat její běžecké výkony je radost, v poháru patří na trati mezi absolutní špičku. K tomu nyní přidává probouzející se střelbu. Ta je sice stále pomalejší, ale přece jen už s menším počtem chyb.

Podobně jako u superstar Tiril Eckhoffové bude rovněž u Davidové momentální střelecké rozpoložení klíčem k triumfům. Také rychlá Norka byla v úvodu sezony schopná vyprodukovat až sedm chyb ve vytrvalostním závodě nebo tři trestná kola ve štafetě, ale o den později už ovládla s čistou střelbou stíhačku.

Stejně tak si i mladá Češka uvědomuje, že pokud zvládne střelbu, může se svým silným během i vyhrát. „Ale nechci se na to upínat, to by bylo příliš svazující,“ říká.

Raději je odhodlána na svých střeleckých dovednostech dál usilovně pracovat.

V BOJI O PŘEDNÍ PŘÍČKY. Markéta Davidová (zcela vpravo) odjíždí ze střelnice během stíhačky v Hochfilzenu.

V přípravném období vedl kouč Egil Gjelland český tým kvůli karanténním opatřením v Norsku spíše jen na dálku, což byl problém.

„Všichni vnímáme, že to nebylo ideální,“ říká předseda svazu Jiří Hamza. „Musíme si z toho vzít ponaučení. Není možné, abychom i další přípravu absolvovali stejně.“

Teprve od startu Světového poháru je Gjelland s týmem permanentně a s asistentem Holubcem pracuje na střelbě Davidové.

„Jde jen o detaily, především aby si během střelby dávala pozor na stejné dýchání,“ líčí Jiří Holubec. „Občas rány předýchávala nebo při nich měnila polohu nahoru dolů. Teď už Markéta víc chápe, co má dělat.“

V neděli se po bezchybné úvodní ležce dokonce ve stíhačce dočasně ujala vedení. Poté, co Běloruska Alimbekavová na rovině upadla.

„Dnes nebylo úplně těžké spadnout zničehonic na rovině,“ komentovala po závodě Davidová. „Trať je vymydlená, nerovná, najedete do díry, ta vás rozhodí a už ležíte. Třikrát čtyřikrát jsem měla namále, musela jsem si dávat velký pozor.“

Na trati veškeré nástrahy ustála. Na střelnici při dalších položkách vyrobila vždy po jedné chybě, ovšem Gjelland u dalekohledu ocenil: „Z 20 ran 17 do terčů a navíc dva těsné kalibry, které nespadly. To je velmi dobrá bilance.“

Davidová podle vlastních slov stále střílí částečně intuitivně. Někdy odvážně na jeden nádech, jindy raději rychlost přibrzdí.

„Občas to vyjde, občas ne. Opravdové střelecké sebevědomí pořád nemám. Ale snažím se dělat, co mi říkají.“

Je jí 23 let. Se smíšenou štafetou dosáhla v únoru na světový bronz. Na individuální medaili z vrcholné akce zatím čeká, ovšem Hamza tvrdí: „Má v hlavě jasně srovnané, co chce, a jde za tím postupnými krůčky. Světlé zítřky jsou teprve před ní. Běžecky je už nesmírně silná, klidně může za rok vyhrát olympiádu.“

Kromě vrcholového sportu zvládá Davidová i magisterské studium na České zemědělské univerzitě, ale už nenaznačuje tak jako dřív, že by po hrách v Pekingu 2022 mohla kariéru ukončit a plně se vrhnout jen na studium.

Přílišné uvažování na toto téma by ji jen zbytečně odvádělo od biatlonové koncentrace.

„Řekl jsem Markétě: Když to přijde, tak to přijde a skončíš, ale teď to nemá cenu řešit a dostávat se tím pod tlak,“ vypráví Hamza.

I na další pohárové kolo zůstávají biatlonisté v Hochfilzenu, ale dříve obvyklý den volna následující po skončení víkendového bloku závodů se tentokrát v podání českých žen nejspíš konat nebude.

„Bojím se, že nám Egil v pondělí naordinuje dvě hodiny klasiky,“ zasměje se Davidová. „To je totiž jeho norský styl tréninku. Podle něj jsou dvě hodiny pomalé klasiky stejné jako volno. Pro mě bohužel ne.“

Sprint žen v Hochfilzenu Online reportáž v pátek od 14.15 hodin

V pátek vstoupí v Rakousku sprintem do čtvrtého kola poháru.

Mezi Vánoci a Silvestrem by pak měl opět nastat čas na preciznější tréninkovou práci. Snad bude kde.

„Modlíme, aby přimrzlo a abychom mohli nastříkat sníh v Jablonci,“ říká Holubec. „Vycestovat za tréninkem někam do Obertilliachu je ta horší varianta. Aby si holky po čtyřech kolech poháru odpočinuly také psychicky, je pro ně rozhodně lepší zůstat v Česku.“