Dneska to bylo hratelné, dvě chyby mě mrzí, říká šestnáctá Davidová

Jak závod a šestnácté místo v cíli hodnotíte?

Se dvěma chybami na střelnici asi nemůžu čekat nic moc lepšího. Přitom hratelné to bylo, protože se dneska střílelo docela špatně. Proto mě to trochu mrzí. Představovala jsem si to dneska asi malinko jinak, ale takhle to je.

Ty dvě chyby přišly vleže. Vítr se na střelnici hodně točil, byl tohle ten důvod?

Vítr se točil, ale já jsem to nevyhodnotila tak, že bych kvůli tomu měla něco měnit. Možná to byla chyba, nevím, musíme se o tom pak pobavit s Jířou (trenérem Jiřím Holubcem), který byl na střelnici. Jednu ránu jsem se bála spustit a zbytečně jsem na ni čekala. Vymýšlela jsem nesmysly, což mě mrzí.

Markéta Davidová během sprintu v italské Anterselvě.

A u té druhé netrefené rány?

Popravdě vůbec nevím. V závodech se při střelbě v poslední době moc necítím. Na tréninku jsem se taky trápila, ale přišlo mi, že tam jsem se už malinko našla, v závodě ale asi ne, nevím.

Minimálně stojku jste ale měla parádní, čistou a pátou nejrychlejší za 24 sekund.

Já jsem věděla, že jedinou šancí, jak zachránit tenhle závod, je dát na stojce nulu. Udělala jsem pro to maximum a jsem ráda, že se to povedlo, jinak by to vypadalo ještě hůř.

O vysoké nadmořské výšce jste říkala, že s ní nemáte problémy. Na trati jste tentokrát měla 16. nejrychlejší čas. Tak jak jste se cítila?

Docela dobře. Já mám místní tratě fakt docela ráda. Ačkoliv tady ty závody bolí, já si je užívám. Jen si nejsem úplně jistá, jestli se dneska sešlo úplně všechno, co mělo. Budeme si ten závod muset vyhodnotit i co se mázy týče.

Jen těsně čtvrtá dojela Marte Olsbuová-Röiselandová, královna posledních let, která se po nemocech vrátila až v lednu. Je zpět?

Myslím si, že už ano. Dostala se do toho a odteď už bude jen a jen víc vidět.

Hned za ní doběhla se dvěma chybami Anamarija Lampičová, bývalá běžkyně na lyžích. Zatím má ve výsledcích velké výkyvy, ale asi je to jen o tom, kdy se začne více trefovat, je to tak?

Určitě. Je normální, že jako bývalá běžkyně na lyžích má ty výsledky nahoru dolů. Je to podobné jako u mladé nezkušené závodnice, která to může mít podobně. U ní ale platí, že pokud se naučí střílet, bude už na tom jenom líp a máme se čeho bát.

O víkendu vás čeká stíhací závod a štafeta. Kolik sil vám zbylo do posledních dvou startů před mistrovstvím světa v Oberhofu?

To se takhle krátce po závodě nedá moc hodnotit. Uvidíme, ukážou nám to až ty následující dny.