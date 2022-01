Davidová po skoku pořadím: V bublině mi najednou přijde střelba jednoduchá

Vezmete teď Ruhpolding na milost?

Asi ne. Prostě se mi tu pocitově nelíbí, i když nedokážu přesně říci proč. Nejde o nic konkrétního.

Nicméně pocit na trati jste musela mít dnes hodně dobrý.

Jo, jelo se mi dobře, bylo to fajn. Dneska mě to bavilo.

Statistiky vám ukázaly 5. běžecký čas a 4. místo v separátním pořadí nedělního závodu, tedy bez odstupů ze sprintu. To povzbudí?

Za taková čísla jsem určitě ráda. I když letos jsem už s hodnoceními dost opatrná. Pořád se to u mě různě přelévá, že radši ani z dneška nedělám žádné závěry.

Devatenáct zdařilých ran z 20, to je každopádně další dobrá zpráva z dneška. Ve čtyřpoložkových kontaktních závodech u vás taková bilance nebývala právě obvyklá.

To tedy ne. Myslím, že letos - zaklepu to - na té střelnici vím, co tam dělám.

Po závodě jste do mikrofonu ČT Sport říkala, že se vám opět jednou povedlo závodit v jakési střelecké bublině. Jak se do ní dostává?

Na to jsem zatím nepřišla. Prostě v ní najednou jsem, ani nevím jak, a střelba mi pak připadá strašně jednoduchá.

Jen úplně poslední rána vstoje neletěla, kam měla. Co se při ní nepovedlo?

Byla jsem trochu rychlejší na spoušti, než jsem měla být. Takže vylétla moc brzo a byla moc dole. Ale z té bilance i posunu mám samozřejmě radost. Popravdě jsem ani moc nečekala, že bych se z mého 27. místa po sprintu mohla právě tady kdovíjak posunout dopředu, protože v Ruhpoldingu se většinou dobře a rychle střílí, takže kolikrát se tu ani s nulami moc dopředu neprobíjíte.

Čtvrtou z pěti stíhaček v sezoně ovládla Marte Olsbuová-Röiselandová. Co říkáte její momentální formě?

Ono to není jen momentálně, ale už pár let, že dokáže produkovat takovou formu. Je hustá, je dobrá. Její výsledky nejsou úlet, ale jde o konstantní výkonnost a práci.

Z vašeho neoblíbeného Ruhpoldingu se nyní přesouváte do velmi oblíbené Anterselvy. Takže se opět těšíte na modrou oblohu, nádherná panoramata a tvrdý sníh?

Rozhodně. Hezké počasí bylo i tady, ale Anterselvu mám opravdu ráda, jak její horské prostředí, tak třeba i tréninky, které tam máme.

Část Norek v rámci olympijské přípravy vypustila Ruhpolding, nejlepší Švédky i Röiselandová pro změnu nenastoupí v Anterselvě. Co vy? Nevynecháte tam některý ze závodů?

Nemyslím si.

Neprobírali jste to s trenérem?

Nikdo se mě ani neptal. My na to nemáme lidi, aby tam někdo něco nejel.

Ale olympijská kvalifikace skončila už v Ruhpoldingu, pět českých míst pro Peking jste vybojovaly. Takže kdybyste příští týden jeden ze závodů vynechala, nemělo by to až tak vážné dopady.

Jo, ale ty závody jsou pro náš tým důležité i kvůli příští sezoně, potřebujeme, abychom i v té mohly na svěťák jezdit v pěti a ne ve čtyřech. (To budou moci země z 6. až 10. místa v Poháru národů žen, kde jsou Češky zatím sedmé, těsně před osmou Ukrajinou.) Nemáme takovou základnu jako některé jiné země. Jen si vemte Švédky, jak byly v Ruhpoldingu ve štafetě druhé, přestože do ní nenastoupily jejich dvě největší hvězdy.

I štafetu v Anterselvě tedy absolvujete v plné síle?

Předpokládám, že ano.

Jak je na tom vaše tělo po dvou lednových pohárových kolech?

Docela unaveně, ovšem to je každý rok stejné, nejde o nic zásadního nebo mimořádného.

Anterselva má být také jakýmsi přivykacím kempem na vysokou nadmořskou výšku, která vás čeká na hrách v Pekingu. Ale vy jste s ní nikdy neměla problémy, že?

To ne, ta mi nevadí.

Váš program v Itálii zahájí v pátek vytrvalostní závod, který jste v obou posledních případech vyhrála, přestože o něm tvrdíte, že není vaší nejoblíbenější disciplínou.

A taky se na něj těším i netěším. Je to dlouhý závod. Ta trojdenka v Itálii bude docela těžká, mám k tomu respekt.

Předpokládám, že zatím příliš nemyslíte na to, že v něm můžete získat malý glóbus za tuto disciplínu. Protože třetí a poslední vytrvalostní závod v sezoně, který se uskuteční na olympiádě, se do pohárového pořadí nezapočítává.

Nad tím zatím neuvažuju. Ale pravdou je, že získat malý glóbus v téhle disciplíně je přece jen poněkud jednodušší, protože těch dlouhých závodů během zimy moc není.