Postupné kroky Davidové: Střelbu mohu zatím zrychlit tak o pět sekund

Wiererová ze žluté do žluté aneb Řekly po sprintu Dorothea Wiererová (1.): „Překvapilo mě, když mi před závodem řekli, že mám coby vítězka minulého ročníku startovat ve žlutém čísle. 'Bože, zase nějaký tlak,' pomyslela jsem si. V prvním kole jsem si nepřipadala moc rychlá. Pak jsem nabrala i trestné kolo vestoje. Normálně potřebuju na vítězství ve sprintu zastřílet čistě. Ale dopadlo to výborně.“ Marte Röiselandová (2.): „Netuším, co jsem udělala při položce vleže špatně (2 chyby). Na střelnici bylo trochu větrno. Pomyslela jsem si pak: ‚A teď už nemáš šanci.‘ Takže jsem byla šokovaná, když jsem vybíhala do posledního kola a hlásili mi, že bojuji o pódium.“ Eva Kristejn-Puskarčíková (19., pro biatlon.cz): „Nevím, jestli se Makula zavařila, když jela se mnou, ale já s ní určitě. Musím jí moc poděkovat. Kdybych jela druhé kolo sama, nejedu tak rychle. Uvisela jsem se jí a naštěstí mi zbyly síly i na poslední kolo. Ale musím říct, že už jsem viděla dvojmo.“