Tiché vítání šampionky. Ani v Novém Městě se Davidová aplausu nedočká

Ale nebyl tu nikdo, kdo by 16 dní starý úspěch české biatlonistky ocenil. Davidová v jedné z nejhorších štafet v historii země sice vytáhla českou vlajku z 19. příčky na 15., pět (!) trestných kol Lucie Charvátové ale znamenalo až 18. místo v cíli.

I tak je velká škoda, že u toho nemohli být fanoušci, kteří by Davidovou ve Vysočina Areně patřičně přivítali.

„Trochu mě to mrzí. Před rokem jsem si nemyslela, že to tady bude vypadat stejně. Snad to brzo skončí,“ líčila v cíli.

Jako kdybych nic nevyhrála

Po návratu ze zlaté Pokljuky ji nečekalo žádné uvítání na náměstí, žádná velká party. Svou zlatou medaili dokonce neukázala ani rodině, kterou kvůli ochraně ani pořádně neviděla.

„Návrat domů ze šampionátu byl dost pracovní. Dorazila jsem pozdě večer, pak další den dopoledne prala, odpoledne jsem měla od jedné do sedmi online školu. Alespoň jsem dostala tiramisu a dort,“ líčila mistryně světa. „Trochu mě mrzí, že jsem přišla o nějaké oslavy. Vlastně to byl úplně normální návrat domů, jako kdybych nic nevyhrála.“

Přitom spoustě sportovců podobný výsledek změní život.

„Ale Makuli ne,“ je přesvědčen fotograf Petr Slavík, který s týmem během zimy tráví každý den a prostředí i závodníky tedy dobře zná. „Zrovna jsme se o tom bavili a sama říkala, že jí ten závod přijde strašně vzdálený. Že to vůbec neřeší. Asi i absence fanoušků hraje roli, že si to tolik neuvědomuje. Doba nepřeje tomu, aby úspěch člověk víc prožíval, je to miň intenzivní.“

A to i z marketingového hlediska. Titul mistra světa z vás pro sponzory automaticky dělá o dost zajímavější personu, ale současná situace ani podepisování nových smluv příliš nenahrává.

„Cenu to Markétě určitě zvedne. Jen zatím případnou spolupráci nebyl čas řešit. Vrátili jsme se ze šampionátu, byli v karanténě a teď lítáme kolem svěťáku. Navíc, na uzavírání smluv teď není úplně ideální doba, když je všechno zavřené. Lidé se nemůžou potkávat a podobné věci se po telefonu moc dojednávat nedají,“ říká šéf českého biatlonu Jiří Hamza, zároveň manažer Davidové.

Podle něj je důležité, aby podobné výsledky zopakovala a stabilizovala svou výkonnost, čili se držela mezi úplnou elitou. Pak cena Davidové poroste ještě výš. „V takovém případě bude Markéta spolu s Ester Ledeckou nejatraktivnější českou sportovkyní v zimních sportech, marketingová hodnota může letět obrovsky nahoru,“ říká Hamza. „Je chytrá, skvělá, má všechny předpoklady k tomu, aby byla marketingově úspěšná.“

Koně a vysokoškolské studium

A ví to i sama biatlonistka, která nelétá v obláčcích. „Byla bych nerada, aby šlo jen o jeden takový výsledek, výkřik do tmy. I proto jsem opatrná a připadá mi, že bych neměla moc jásat,“ říká.

Stojí pevně nohama na zemi. Možná i proto, že nežije jen sportem. Miluje koně, loni na jaře vyrazila ke Karlovým Varům za Josefem Váňou, který ji k sobě na farmu pozval. S jeho skupinou se pak vydala na projížďku okolí. „Je vidět, že na tom neseděla poprvé,“ líčil slavný žokej.

Davidová na koních jezdí už 14 let. Za svou nejmilovanější Shelly vyráží, kdykoliv má čas. „Je ustájená v Janově u Jablonce, na malé farmě kousek od místa, kde bydlím. Ke koním chodím, jak se dá, jsou mojí relaxací,“ nadšeně líčila. Do toho zvládá studovat hned dva magisterské obory na České zemědělské univerzitě a stále nevzdala snahu o studium veteriny.

Když se jí na školu někdo zeptá, začne najednou barvitě vyprávět. O tom, jak ji baví přednášky, jak si i online užívá poslouchání většiny předmětů. „Právě ty povinnosti kolem školy jsou důležité. Díky tomu si uvědomuje spoustu věcí i mimo biatlon. Nemá čas na to, aby jí titul jakkoli stoupal do hlavy,“ říká Slavík.

„Jednoduše ví, co chce. Není typem člověka, kterého by úspěch semlel,“ dodává Hamza.