Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Návrat s happy endem. Davidová: Když ke mně holky běžely, bylo to hrozně hezké

Tomáš Macek
  18:58
Ruku na srdce, kdo jste tomu před startem věřil? Česká ženská štafeta biatlonistek je po šesti letech opět na stupních vítězů ve Světovém poháru. Postarala se o vynikající vstup do olympijské zimy. A náramně si to užívá.

České biatlonistky se v cíli radují ze třetího místa v ženské štafetě Světového poháru v Östersundu. | foto: Hanna BrunlöfAP

Těch nejistot v českém ženském týmu přitom bylo před úvodním závodem sezony víc než dost.

Jak na tom bude po operaci a pauze Markéta Davidová?

Jak se Lucie Charvátová vypořádá s letitým štafetovým blokem?

Jak si povede po sérii zdravotních problémů Jessica Jislová?

Ale všechny to zvládly. Společně s Terezou Voborníkovou si v Östersundu řekly o cenné třetí místo v cíli. „Super. Máme takovou radost,“ jásala navrátilkyně a zároveň finišmanka Davidová.

Parádní úvod olympijské sezony! České biatlonistky slaví ve štafetě třetí místo

Byla po tak dlouhé pohárové absenci vaše nervozita před startem větší než obvykle, Markéto?
Byla veliká. Ale také z toho, že jsem vůbec poprvé jela poslední, čtvrtý úsek.

Což bylo rozhodnutí trenérů? Nebo jste si sama o něj řekla?
Ne ne ne, trenéři to vymysleli a docela mě tím překvapili. Nemyslela jsem si, že pojedeme úseky takhle. Dneska šlo o dobrý tah, ale nikde není řečeno, že se to v průběhu sezony nebude ještě měnit.

Štafetu jste pak přebírala na 4. místě a s vědomím, že můžete jet o medailové umístění. Jaký to byl pocit?
Měla jsem z toho docela nervy. Byla skvěle rozjetá, tak jsem jen doufala, že to holkám nepokazím.

Markéta Davidová na trati štafety v Östersundu.

Podle projevu na trati se vám potom běželo docela dobře.
No, popravdě pocity jsem úplně skvělé neměla. Ale já ty začátky sezony takové mívám, než se zase dostanu do rytmu. Prostě jsem se to snažila tak nějak udržet, abych dojela do cíle.

Třetí čas na úseku rozhodně není špatný běžecký výkon.
Určitě ne. Šlo jen o ty pocity, které nebyly úplně výborné.

A při střelbě? Sedí vám přechod na novou pažbu?
Dala jsem vestoje za dva, což není žádná sláva. Uvidíme. Po jednom závodě nemá cenu dělat závěry, počkáme si, jak bude má střelba probíhat dál. Trochu jsem se zasekla i na ležce, to mě mrzí, že jsem na ní ležela dost dlouho - ale zase to byla nula.

Když jste vyrážela z poslední položky, vyjížděla o 25 sekund za vámi průběžně čtvrtá – a běžecky nebezpečná – Hanna Öbergová. Určitě jste dostávala informace, že ještě nic není hotové.
Jo, to jsem věděla, že je nutné ještě pořádně jet, protože víme, jak Hanna dovede být rychlá. Snažila jsem se jet do posledního kopce, co to dá, aby se mi nějak výrazně nepřiblížila, což by ji potom ještě víc namotivovalo.

Biatlon SP v Östersundu: program, výsledky, český tým, kde sledovat

Přiblížila se však jen na 19 sekund. V tu chvíli jste už uvěřila, že medailové umístění bude?
Jo, jakmile jsem vyjela na druhý kopec, řekla jsem si: Když nespadneš, už to udržíš, už tě Hanna nedojede.

Načež jste s rukama nad hlavou projížděla cílem, zatímco k vám utíkaly zbylé tři členky týmu. Co se vám v tu chvíli mihlo hlavou? Takových momentů společné radosti jste ještě moc neprožila.
Jak jsem viděla, že holky běží ke mně, přišlo mi to hrozně hezké. Měly jsme všechny obrovskou radost. Kolem dobrých umístění v ženské štafetě jsme se motaly dlouho, ale vždycky nám něco chybělo, abychom to dotáhly do konce. Jsem moc ráda, že to dnes vyšlo.

Zleva Markéta Davidová, Tereza Voborníková, Lucie Charvátová a Jessica Jislová s bronzovými medailemi po štafetě ve švédském Östersundu.

Naposledy se to povedlo ženské štafetě v Oberhofu 2019 - a vy jste byla u toho.
To byla moje úplně první štafetová medaile, na tu se zapomenout nedá. Bylo tehdy hrozně ošklivo, ale bylo to také skvělé.

Tentokrát přispěla k povedenému závodu i atmosféra v Östersundu, kde sice nebývají tribuny vždy plné, ale dnes byly.
Já se musím přiznat, že jsem to ani moc nevnímala. (směje se)

Jaký teď máte plán do úvodní fáze sezony? Chcete jezdit všechny pohárové závody, nebo raději ještě dopřejete tělu občasnou pauzu?
Rozhodovat se budeme tak nějak za běhu. Není dopředu dané, že tyhle závody pojedu a tyhle ne. Bude potřeba reagovat na stav těla. V neděli bych ale startovat chtěla.

Uskuteční se ještě předtím nějaká minioslava?
Máme tady jednu sázku, tak uvidíme, jestli ti, kteří ji vyvolali, ji splní.

Jakou sázku?
To ještě nebudu prozrazovat.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
title=Tipsport - partner programu
Třebíč vs. LitoměřiceHokej - 27. kolo - 29. 11. 2025:Třebíč vs. Litoměřice //www.idnes.cz/sport
Živě3:3
  • 6.80
  • 1.23
  • 8.00
Vsetín vs. Frýdek-M.Hokej - 27. kolo - 29. 11. 2025:Vsetín vs. Frýdek-M. //www.idnes.cz/sport
Živě3:2
  • -
  • -
  • -
Jihlava vs. TáborHokej - 27. kolo - 29. 11. 2025:Jihlava vs. Tábor //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 10.00
  • 3.50
  • 1.42
Chomutov vs. SokolovHokej - 27. kolo - 29. 11. 2025:Chomutov vs. Sokolov //www.idnes.cz/sport
Živě3:3
  • 2.60
  • 2.50
  • 3.30
Slavia vs. SlováckoFotbal - 17. kolo - 29. 11. 2025:Slavia vs. Slovácko //www.idnes.cz/sport
Živě3:0
  • -
  • 300.00
  • 800.00
Everton vs. NewcastleFotbal - 13. kolo - 29. 11. 2025:Everton vs. Newcastle //www.idnes.cz/sport
Živě0:3
  • 70.00
  • 25.00
  • 1.02
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Hokejisté ukázali dresy na olympiádu. Mají státní znak, fanoušci si ale koupí jen bílé

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Čeští hokejisté i hokejistky už znají podobu dresů, ve kterých se představí na únorových olympijských hrách v Itálii. Červené i bílé variantě dominuje tradiční státní znak. „Věřím, že nám přinesou i...

OBRAZEM: Modelky, sportovci, zpěváci. Jaké celebrity dorazily na formule ve Vegas

Lewis Hamilton (uprostřed) se fotí se známými osobnostmi ve Vegas. Zprava...

Velká cena formule 1 v Las Vegas už tradičně představovala obrovskou show, která přilákala i řadu celebrit. Přišli sportovci, ale také modelky, herci nebo další známé tváře. A mnoho z nich neuniklo...

Slavia - Bilbao 0:0, šance měli hlavně hosté, bod domácí vydřeli díky Staňkovi

Slávistický závar před bránou Bilbaa zůstal nevyužit.

Ne, zase to nevyšlo. Fotbalová Slavia v Edenu v éře trenéra Jindřicha Trpišovského dál čeká na vítězství v Lize mistrů. Nepovedlo se jí to ani v celkem jedenáctém utkání. I když bezbranková remíza...

OBRAZEM: Zlatíčka, tyrkysová nádhera, naducaný Patera aneb extraliga pro Gen Z

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Extraliga pro generaci Z a ještě menší děti. Hokejové Karlovy Vary se v úterý blýskly školním zápasem, který se proměnil v nevšední zážitek. Mattoni Arena byla plná, podruhé v sezoně po derby s...

Šok v boji o titul F1. Verstappen v Las Vegas vyhrál, Norris byl diskvalifikován

Max Verstappen vítězí ve Velké ceně Las Vegas.

Úřadující šampion formule 1 Max Verstappen z Red Bullu se stále drží v boji o titul, po diskvalifikaci rivalů se navíc situace na čele výrazně zdramatizovala. Nizozemský jezdec se hned po startu...

ONLINE: Slavia - Slovácko 2:0, třetí gól neplatí. VAR usvědčil Chorého z ofsajdu

Sledujeme online
Mojmír Chytil oslavuje gól s Tomášem Chorým.

První proti předposlednímu. Slávističtí fotbalisté v 17. kole Chance ligy hostí Slovácko, utkání můžete od 18.00 sledovat v online reportáži.

29. listopadu 2025  17:07,  aktualizováno  19:19

Návrat s happy endem. Davidová: Když ke mně holky běžely, bylo to hrozně hezké

České biatlonistky se v cíli radují ze třetího místa v ženské štafetě Světového...

Ruku na srdce, kdo jste tomu před startem věřil? Česká ženská štafeta biatlonistek je po šesti letech opět na stupních vítězů ve Světovém poháru. Postarala se o vynikající vstup do olympijské zimy. A...

29. listopadu 2025  18:58

Větrnou štafetu v Östersundu vyhráli Norové. Češi se třemi trestnými koly sedmí

Mikuláš Karlík odjíždí ze střelnice mužské štafety v Östersundu.

Úvodní závod biatlonového Světového poháru mají za sebou také muži. Čechům se ve štafetě nepodařilo navázat na třetí místo, které krátce před nimi slavily ženy, se sedmým místem však můžou být...

29. listopadu 2025  14:57,  aktualizováno  18:40

Biatlon SP v Östersundu: program, výsledky, český tým, kde sledovat

Markéta Davidová během sprintu v Novém Městě na Moravě.

Světový pohár v biatlonu odstartuje ve švédském Östersundu. Závody začnou v sobotu 29. listopadu a adrenalinové soupeření vyvrcholí v neděli 7. prosince. Program, českou nominaci i informace o tom,...

29. listopadu 2025  18:33

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padne 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

29. listopadu 2025  18:31

ONLINE: City zvládli drama s Leedsem, Sunderland předvedl velkolepou otočku

Sledujeme online
Phil Foden z Manchesteru City dává v 91. minutě gól na 3:2 proti Leedsu.

Pět zápasů 13. kola nabízí sobotní program anglické fotbalové ligy. Manchester City zvládl drama s Leeds United, ačkoliv na domácí půdě 2:0, rozhodují branku na 3:2 zařídil Foden až v nastavení....

29. listopadu 2025  15:50,  aktualizováno  18:03

Hradec - Jablonec 2:0. Oba góly dal Slončík, dvakrát potrestal chyby hostů

Tom Slončík z Hradce Králové slaví svůj druhý gól v zápase s Jabloncem.

Dvě hrubky v defenzivě stály fotbalisty Jablonce lepší výsledek na půdě Hradce Králové. Domácí v sedmnáctém kole Chance Ligy v sobotu triumfovali 2:0, oba zásahy obstaral po změně stran Tom Slončík....

29. listopadu 2025  14:52,  aktualizováno  17:57

Ostrava - Dukla 3:1. Baník zlomil prokletí, po pěti porážkách v lize zvítězil

Trenér Baníku Tomáš Galásek objímá střelce Michala Kohúta.

Pět ligových zápasů čekali fotbalisté Baníku Ostrava nejen na bod, ale také na vstřelený gól. V sobotu mizérii prolomili, na domácím hřišti porazili Duklu Praha jasně 3:1, postupně se trefili...

29. listopadu 2025  14:52,  aktualizováno  17:49

Zemanová potřetí za sebou vyhrála cyklokrosový pohár, jasně vládla i v Kolíně

Cyklokrosařka Kristýna Zemanová v cíli závodu žen v Táboře.

Kristýna Zemanová vyhrála potřetí za sebou celkové hodnocení domácího cyklokrosového poháru. Česká jednička posledních let ovládla v Kolíně i pátý závod HSF Cupu, v němž startovala, a za dva týdny ve...

29. listopadu 2025  17:38

Zlín - Karviná 1:3. Hosté vyhráli počtvrté z posledních pěti zápasů a jsou teď čtvrtí

Sebastian Boháč z Karviné (vlevo) a Lukáš Bartošák ze Zlína svádí vzdušný...

Kromě výbuchu s Libercem zažívají karvinští fotbalisté po trenérské výměně tuze povedené týdny. V sobotu svoji formu demonstrovali i na půdě Zlína, kde po gólech Krčíka, Samka a Boháče zvítězili 3:1....

29. listopadu 2025  14:51,  aktualizováno  17:25

Třetí trest v sezoně. Disciplinárka potrestala Zbořila za faul na Jonese

Vítkovický Jakub Zbořil si kryje kotouč před Mikkem Petmanem z Plzně.

Vítkovický obránce Jakub Zbořil dostal od disciplinární komise trest na jeden zápas za faul na karlovarského útočníka Nicka Jonese v závěru pátečního utkání hokejové extraligy. Vynechá nedělní zápas...

29. listopadu 2025  17:17

Páté triumfy pro favority. Kovář a Hrochová vládli na krosovém šampionátu

Favoritka na trati. Vytrvalkyně plzeňské Škody Tereza Hrochová během...

Jáchym Kovář a Tereza Hrochová vyhráli v Holešově na mistrovství České republiky v krosu vytrvalecký závod. Oběma atletům se to podařilo popáté v kariéře.

29. listopadu 2025  17:04

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.