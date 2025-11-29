Návrat s happy endem. Davidová: Když ke mně holky běžely, bylo to hrozně hezké

Těch nejistot v českém ženském týmu přitom bylo před úvodním závodem sezony víc než dost.
Jak na tom bude po operaci a pauze Markéta Davidová?
Jak se Lucie Charvátová vypořádá s letitým štafetovým blokem?
Jak si povede po sérii zdravotních problémů Jessica Jislová?
Ale všechny to zvládly. Společně s Terezou Voborníkovou si v Östersundu řekly o cenné třetí místo v cíli. „Super. Máme takovou radost,“ jásala navrátilkyně a zároveň finišmanka Davidová.
|
Parádní úvod olympijské sezony! České biatlonistky slaví ve štafetě třetí místo
Byla po tak dlouhé pohárové absenci vaše nervozita před startem větší než obvykle, Markéto?
Byla veliká. Ale také z toho, že jsem vůbec poprvé jela poslední, čtvrtý úsek.
Což bylo rozhodnutí trenérů? Nebo jste si sama o něj řekla?
Ne ne ne, trenéři to vymysleli a docela mě tím překvapili. Nemyslela jsem si, že pojedeme úseky takhle. Dneska šlo o dobrý tah, ale nikde není řečeno, že se to v průběhu sezony nebude ještě měnit.
Štafetu jste pak přebírala na 4. místě a s vědomím, že můžete jet o medailové umístění. Jaký to byl pocit?
Měla jsem z toho docela nervy. Byla skvěle rozjetá, tak jsem jen doufala, že to holkám nepokazím.
Podle projevu na trati se vám potom běželo docela dobře.
No, popravdě pocity jsem úplně skvělé neměla. Ale já ty začátky sezony takové mívám, než se zase dostanu do rytmu. Prostě jsem se to snažila tak nějak udržet, abych dojela do cíle.
Třetí čas na úseku rozhodně není špatný běžecký výkon.
Určitě ne. Šlo jen o ty pocity, které nebyly úplně výborné.
A při střelbě? Sedí vám přechod na novou pažbu?
Dala jsem vestoje za dva, což není žádná sláva. Uvidíme. Po jednom závodě nemá cenu dělat závěry, počkáme si, jak bude má střelba probíhat dál. Trochu jsem se zasekla i na ležce, to mě mrzí, že jsem na ní ležela dost dlouho - ale zase to byla nula.
Když jste vyrážela z poslední položky, vyjížděla o 25 sekund za vámi průběžně čtvrtá – a běžecky nebezpečná – Hanna Öbergová. Určitě jste dostávala informace, že ještě nic není hotové.
Jo, to jsem věděla, že je nutné ještě pořádně jet, protože víme, jak Hanna dovede být rychlá. Snažila jsem se jet do posledního kopce, co to dá, aby se mi nějak výrazně nepřiblížila, což by ji potom ještě víc namotivovalo.
|
Biatlon SP v Östersundu: program, výsledky, český tým, kde sledovat
Přiblížila se však jen na 19 sekund. V tu chvíli jste už uvěřila, že medailové umístění bude?
Jo, jakmile jsem vyjela na druhý kopec, řekla jsem si: Když nespadneš, už to udržíš, už tě Hanna nedojede.
Načež jste s rukama nad hlavou projížděla cílem, zatímco k vám utíkaly zbylé tři členky týmu. Co se vám v tu chvíli mihlo hlavou? Takových momentů společné radosti jste ještě moc neprožila.
Jak jsem viděla, že holky běží ke mně, přišlo mi to hrozně hezké. Měly jsme všechny obrovskou radost. Kolem dobrých umístění v ženské štafetě jsme se motaly dlouho, ale vždycky nám něco chybělo, abychom to dotáhly do konce. Jsem moc ráda, že to dnes vyšlo.
Naposledy se to povedlo ženské štafetě v Oberhofu 2019 - a vy jste byla u toho.
To byla moje úplně první štafetová medaile, na tu se zapomenout nedá. Bylo tehdy hrozně ošklivo, ale bylo to také skvělé.
Tentokrát přispěla k povedenému závodu i atmosféra v Östersundu, kde sice nebývají tribuny vždy plné, ale dnes byly.
Já se musím přiznat, že jsem to ani moc nevnímala. (směje se)
Jaký teď máte plán do úvodní fáze sezony? Chcete jezdit všechny pohárové závody, nebo raději ještě dopřejete tělu občasnou pauzu?
Rozhodovat se budeme tak nějak za běhu. Není dopředu dané, že tyhle závody pojedu a tyhle ne. Bude potřeba reagovat na stav těla. V neděli bych ale startovat chtěla.
Uskuteční se ještě předtím nějaká minioslava?
Máme tady jednu sázku, tak uvidíme, jestli ti, kteří ji vyvolali, ji splní.
Jakou sázku?
To ještě nebudu prozrazovat.