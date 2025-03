Davidová je připravena v pátek nastoupit. Bez bolesti to ještě úplně není, říká

„Trať je tu taková měkká. Jsou tu jarní podmínky, jaro je cítit ve vzduchu,“ říkala Davidová pod modrou oblohou a ve 14 stupních bezprostředně po tréninku při rozhovoru s českými reportéry.

Jak na tréninky reagují vaše záda?

Každý den jinak. Je těžké odhadnout, co se bude dít.

Mohla byste detailněji popsat, co vám problém s ploténkou v předchozích týdnech a měsících způsoboval?

Od začátku mi to zasahovalo do nervů. Šlo o neurologické problémy a bolesti, které přetrvávají, i když jsou teď maličko jiné než původně. Ty neurověci jsou těžké, mozek je z nich zmatený, neví, co si o tom všem má myslet a dává vám potom různé zmatečné impulzy. Teď je všechno relativně v pohodě, ale ty stavy se různě mění.

Vzhledem k tomu, jak skvěle jste rozjela sezonu, co se vám honilo hlavou, když jste musela přestat závodit?

To asi nechcete vědět. (směje se) To si nechám pro sebe.

Stále ještě cítíte bolest při nějakých pohybech?

Vlastně nevím, jak na takové otázky odpovídat. Nechtěla bych, aby si lidé mysleli, že to nějak přeháním, nebo že naopak dělám něco, co bych neměla. Mám vše posvěcené od doktorů a odborníků. Samozřejmě, mé tělo si něco zažilo, a moc dobře si to pamatuje. Bez bolesti to zatím ještě úplně není.

Markéta Davidová při tréninku v Novém Městě.

Hrála v rozhodování o zdejším startu roli i skutečnost, že jde o domácí prostředí? Nebo jste se řídila hlavně zlepšením pocitů na lyžích?

Můj stav se začal zlepšovat, a proto jsem dostala povolení, že můžu zkusit závodit. S vyhřezlou ploténkou nejde jen ležet v posteli. Musí se pro ni něco dělat, aby se spravila. Takže tohle je krok v rámci návratu zpátky.

Takový test, jak start ve sprintu nazval Ondřej Rybář.

Přesně. Samozřejmě, jsem ve svěťáku, takže jakmile si nandám číslo, tak závodím. Ale myslím, že jde hlavně o krok v rámci navrácení se zpět. Abych byla připravená na příští sezonu.

Páteční závod tedy nejspíš ještě nebude tím, ve kterém byste uvažovala, jaké umístění vás uspokojí, že?

Určitě ne.

Bavili jste se o tom, zda byste v případě pozitivní odezvy těla nastoupila třeba i v nedělní štafetě, nebo za týden na Pokljuce?

Zatím ne. Zatím je opravdu cílem jen postavit se na start zítra.

Už v únoru jste byla v Ridnau na soustředění s juniorskou reprezentací. Dá se říci, že jste mezi nimi i psychicky omládla?

Jo, bylo to moc fajn. Strávila jsem s nimi týden a šlo o opravdu dobré rozhodnutí změnit prostředí. Bylo to super. Stejně jako teď trénink s týmem.

O minulém víkendu jste potom startovala ve zkráceném vytrvalostním závodě na regionální soutěži v Polsku. Co vám ukázal?

Že jsem ho zvládla, to bylo nejdůležitější. I druhý den po něm jsem si připadala v pohodě. Přišlo mi, že právě po tomhle závodě to bylo zase o kousek lepší.

Jak momentálně vypadá vaše rehabilitace?

Cvičím často, jak je potřeba. Záleží, jak se tělo probudí. Rehabilituju nebo chodím na fyzioterapii. Absolvuji různé fyzikální terapie. Zkoušíme všechno, co jde a co by tomu mohlo pomoct. S sebou vozím i různé gumy na cvičení nebo pranamatku. (akupresurní masážní podložku)

Jsou dny, kdy se probudíte a řeknete si, že na lyže radši nepůjdete?

Je těžké určit, jestli se s nějakou případnou momentální bolestí tělo vyrovná, nebo je tam větší problém. Ale v podstatě každý den mám konzultace s různými lidmi, abych něco nepodcenila.

Během období, kdy jste nemohla závodit, jste měla také více času na studijní kurzy, kterým jste se chtěla věnovat?

Čas by asi byl, ale hlava na to úplně nebyla. Šlo o takové náročné období.

Přes jaro a léto jste v minulosti s oblibou relaxovala v sedle koně, jezdila jste parkury. Věříte, že o ně nepřijdete ani letos?

Teď jsem nemohla sportovat vůbec, ale pak bych samozřejmě ráda. Chodila jsem se zatím s koňmi aspoň mazlit.