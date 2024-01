Rychlá a spokojená Davidová: Cítím se líp, závodění mě zase bavilo

V posledních třech závodech jste opakovaně předváděla výborné běžecké časy. Znamená to, že jste se běžecky opět našla?

To může být dané i Anterselvou, kde mám malinkou výhodu, že na vysokou nadmořskou výšku nereaguji, na rozdíl od jiných, špatně.

Ale už ve stíhačce v Ruhpoldingu jste minulý týden byla čtvrtá nejrychlejší.

To je pravda, tomu jsem se docela divila, protože Ruhpolding mi moc nesedí. Stíhačka mě tam docela překvapila.

Dnes jste se na trati snažila, seč jste mohla, udržet i Ellviry Öbergové, která patří mezi tři nejlepší běžkyně poháru.

Pokaždé chci ve štafetách dojet co nejvíc v kontaktu. Tak jsem se snažila, aby mi Elvira moc neujela a abych předala Jonymu (Marečkovi) na co nelepší pozici a nemusel pak jet na trati sám.

Umístění do 6. místa jste ve štafetách vždy hodnotili jako velmi dobré. Platí to tedy i pro tuto?

Určitě. Byl to od nás všech dobrý výkon - a myslím, že nás zároveň závodění zase bavilo. Že šel Jony na jedno trestné kolo, se může stát, ale ve výsledku nestrávil na na střelnici až tak moc času a potom hrozně rychle běžel, čímž zdržení na trestném kole vyvažoval.

Markéta Davidová patřila na trati smíšené štafety mezi nejrychlejší závodnice

Jak jste byla tentokrát spokojená s vašim střeleckým vystoupením? Podmínky nebyly tak větrné jako v pátek.

Jo, včera jsem musela hodně cvakat, dnes už to bylo lepší. Ani si nejsem vědoma, že bych na ležce udělala nějakou větší chybu, kvůli které mi ta jedna rána nespadla. Ale ve sportu asi potřebujete občas i trochu štěstí.

Pořád na vás Anterselva funguje stejně jako dřív? Nabíjí vás energií? Přijedete do areálu, vidíte modrou oblohu a nádherné horské panorama, svítí slunce.

Sem se těší skoro všichni. Až na jeden den, kdy měli kluci mlhu a my docela velký vítr, jsou tu stabilní podmínky. Určitě je lepší závodit někde, kde vám svítí slunce, než v Oberhofu, kde týden moknete a ani vám nestíhají usychat věci do dalšího tréninku.

Takže se už zase těšíte na závody?

Jo, zase jo. Cítím se líp.

Před šampionátem zbývá už pouze jeden, nedělní hromadný. Kolik vám do nej zůstalo sil?

Když jsem dojela štafetu, měla jsem pocit, že už nevyjdu ani schody. Ale říkám si, že takhle se tady cítí všichni. Anterselva je prostě těžká. Je mi jasné, že bude hromaďák bolet, ale budu bojovat.

V Anterselvě zůstanete na následný vysokohorský kemp. Po loňských problémech s načasováním formy pro mistrovství světa v Oberhofu jste důkladněji řešili, kdy byste se odtud měla vrátit?

Trošku jsme to řešili. Ale letos máme opačný rytmus. Loni jsme byly před šampionátem nejdřív doma, pak jsme jely na kemp do výšky a odtud na mistrovství. Letos zůstaneme týden v Anterselvě, potom se vrátíme na šest dnů domů a až pak pojedeme do Nového Města.

Minulý rok jste se cítila mnohem lépe ve druhém týdnu šampionátu. Časnější návrat z výšky by tudíž měl napomoci, abyste byla plně při silách hned na začátku novoměstských bojů?

Kdyby to zafungovalo takhle jednoduše, bylo by to samozřejmě ideální. Letos do toho ale vstupují ještě nějaké jiné problémy, tak radši nedělám žádné závěry. Jsou dva typy lidí. Jeden typ reaguje na výšku hůř, když do ní přijede. A druhý typ naopak hůř snáší návrat z výšky. Což je i můj případ, když z ní sjedu dolů, bývám hodně unavená. Nějaká pravidla, podle kterých se řídíme, sice existují, ale nedá se to na 100 procent odhadnout.

Na co ještě byste za v příštím týdnu přípravy chtěla zaměřit?

Po takhle těžkém závodním programu bude hlavně důležité odpočinout si a dobře potrénovat, ale nemyslím si, že je nutné dělat toho hodně. To už má v rukou Egil (trenér Gjelland).