Štěstí na kalibry se srovnalo. Davidová vyprávěla: Dolovala jsem ke konci síly

Jak se vám dnes v porovnání se sprintem závodilo?

O dost hůř běžecky. Byla jsem docela mrtvá, pocitově to nebylo nic moc. (Přesto dosáhla dvanáctého běžeckého času.)

Zasáhla jste 19 z 20 terčů, což je na čtyřpoložkový závod velmi dobrá bilance. Paradoxně jste však jedinou chybu udělala hned na první ležce, kde takřka nikdo další z první dvacítky nechyboval, soupeřky nabíraly trestná kolečka až později v průběhu závodu. Víte, co vaši chybu způsobilo?

Nevím. Prý mi ta rána šla doprava, takže jsem ji asi strhla, ale neuvědomovala jsem si to.

Na dalších položkách jste si rány pak přece jen víc hlídala?

Nijak zvlášť. Ale říkali mi, že jsem měla pár kalibrů, které mi spadly. Když mi předtím jeden nespadl při sprintu, teď se to srovnalo.

Do posledního kola jste vybíhala čtvrtá v dosahu stupňů vítězů, ale už vás asi hodně bolelo, že?

Jo, spíš jsem byla ráda, že mě zezadu nedojely Herrmannová a Perssonová. Už jsem neměla síly na to, abych jela o ještě lepší umístění.

Nicméně i na posledním kopci jste působila docela energicky.

Tam jsem se ještě zmátořila, protože když jsem uviděla, jak blízko jsou ty dvě za mnou, pomyslela jsem si, že mě stoprocentně dojedou. Naštěstí jsem tam ještě vydolovala nějaké síly a dokázala je udržet za sebou.

V celkovém pořadí Světového poháru jste si polepšila na 7. místo. Nikdy v předchozích letech jste nedokázala udržet tak vysokou výkonnost v úvodních čtyřech kolech poháru, a to jste ještě měla ve Francii problémy s typem lyží. Vnímáte tuto sérii jako další posun ve vaší kariéře?

Samozřejmě, že jsem za ni ráda. Jenže sezona ještě bude dlouhá. Tak uvidíme, jak bude vypadat dál.

Pozorujete po Vánocích změny ve formě soupeřek? Elvira Öbergová vítězí, ale běžecky už není tolik dominantní jako v úvodu zimy. Podobnou trajektorii měla její běžecká forma také v předchozích dvou sezonách.

Takhle to většinou u Švédek bývá. A ti ostatní? Ještě se to bude hodně přelívat, navíc i vysoká nadmořská výška teď nedělala někomu dobře. A jestli se nebavíme jen o holkách, tak dnes si myslím, že Quentin (Fillon-Maillet) ukazuje, že už mu závody zase začínají víc chutnat a vrací se do popředí. A že je rychlý Ital Giacomel, to víme, teď se začal i trefovat.

Co říkáte převaze Johannese Böe? Závody s ním začínají být z pohledu souboje o první místo až nezáživné.

Hlavně je neuvěřitelné, jak je Johannes schopný být o třídu jinde v porovnání s dalšími lidmi, kteří jsou mezi nejlepšími na světě. Je to masakr, o jaký kus je dál než oni.

Střelba na 90 procentech V žebříčku nejpřesnějších střelkyň aktuálního ročníku SP patří Markéta Davidová do nejlepší desítky. Statistice vévodí Ukrajinka Merkušinová s 94 procenty, následují Francouzka Simonová a Němka Voigtová s 92 procenty. Desátá Davidová se drží na 90 procentech. (Započítáváme pouze biatlonistky, které startují pravidelně a vystřelily v této sezoně SP aspoň 100 závodních nábojů.)

Dnes se opět umístilo pět Norů v elitní sedmičce, zatímco v ženách nejsou Norky ani zdaleka tak přesvědčivé. Bavíte se o možných důvodech, proč speciálně norští muži tak vyčnívají?

Tam může hrát roli mnohem víc faktorů, než jsme schopni poznat zvenku.

Vysoká nadmořská výška okolo 1400 metrů, ve které na Pokljuce závodíte, vám nikdy nedělala problémy. Na čemž se asi nic nemění.

Hlavně jsem tu už dlouho a zaklimatizovaná. Pro lidi, kteří až tento týden přijeli zespoda, to může být těžší. Já vyrazila na Pokljuku už 25. prosince a jen jsem si odtud odskočila na exhibici na Schalke.

Velkou marodku v českém týmu rozšířil Jakub Štvrtecký. Co děláte proti tomu, abyste mezi sebou bacily dál nepřenášeli?

Na pokoji bydlím sama a snažíme se nosit roušky i na hotelu. O moc víc pro to udělat nemůžeme. Snad se nerozšíří ještě víc.

Pokljuka je pro vás památným střediskem. Před čtyřmi lety jste zde premiérově vystoupala na pohárové stupně vítězů a v roce 2021 jste tu slavila titul mistryně světa ve vytrvalostním závodě. Oživují se vzpomínky, když sem přijedete?

Ani moc ne. Samozřejmě, že na ty závody ráda vzpomínám, ale úplně si je nespojuji s tímhle areálem. V žebříčku mých nejoblíbenějších pořád vede Anterselva.

V neděli vás čeká smíšená štafeta v roli finišmanky, protože tentokrát jedou zahajovací dva úseky muži a pak až ženy. Jak máte ráda takhle otočenou štafetu?

Vůbec. Přijde mi to jako naprostý nesmysl. Tedy skutečnost, že jsou úseky otočené, mi nevadí. Ale že my, holky, jedeme 7,5 kilometru mi přijde jako nesmysl.

Zatímco v ženských štafetách jezdíte jen šest... Takové genderové vyvažování vám tedy nepřipadá ideální?

Ani trochu. V otočeném singl mixu dokonce najede zítra holka víc kilometrů než kluk. To opravdu není genderová vyváženost.