Nejprve ledová beznaděj. Pak trable s lyžemi. Davidová o francouzské misi

Ve Francii jste si letos užila velkou škálu emocí, ale nebylo to právě příjemné užívání si, že?

Sprint se mi jel špatně, protože jsem byla unavená. Stíhačka se vůbec nedala jet. A dnes nás poprvé nepodržely lyže. Takže to tu úplně nevyšlo.

Po sobotní stíhačce mnozí biatlonisté upozorňovali, že na takový led, jaký na trati byl, nemá firma Fischer k dispozici žádné vhodné typy lyží. A vy závodíte podobně jako Johannes Bö nebo Hanna Öbergová na fischerech.

Navíc ještě byl trochu rozdíl mezi lidmi na fischerech, kteří na nich jakž takž zvládli jet, a těmi, kteří to na tom ledu absolutně nezvládali. A i proto, že nemám zrovna silný vršek, jsem bohužel nebyla schopná vůbec.

Bruslila jste...

Bylo to na soupaž. Kdybych na to měla sílu, fakt jedu soupaž, protože jsem se nebyla schopná vyškrábat na jediný kopec a zatočit jedinou zatáčku. Hrůza.

Pocit beznaděje, jaký jste dávno nezažila?

Rozhodně. Možná poprvé v kariéře, co jsem si říkala, že snad ani nedojedu, protože to bylo vážně tragické.

Při takovém soužení není jednoduchá ani koncentrace na střelbu?

Snažila jsem se ji od toho oddělit, ale v podstatě jsem ani nebyla v závodním tempu, protože jsem fakt nemohla jet. Bylo to celé na houby.

Řešili jste po závodě, že fischery sice mají výhody na jiných podkladech, ale na ledu dostávaly těžce na frak?

Já tomu moc nerozumím, ale myslím si, že třeba atomiky na tom tady byly skvěle, protože mají i na běžky carvingové konstrukce. A ta sobota byla jako na sjezdovky.

Servismani po stíhačce ukazovali lyže, které měly úplně odrovnané hrany.

Takové jsme měli všichni, Benny (servisman Benjamin Eder) nám je potom v podstatě dodělával, protože ty lyže byly úplně zničené.

Co se stalo s tratí přes noc na neděli? Organizátoři tvrdili, že ji dali víceméně do pořádku.

Jo, dneska byla v pohodě, šlo zase o super lyžování, úplně v klidu. Cítila jsem se relativně dobře, jen lyže bohužel nebyly úplně vončo.

Dosáhla jste desátý běžecký čas.

Ale dost jsem ztrácela i z kopce dolů. Co se týče skluzu, nešlo o nic příjemného. A samozřejmě, moje střelba také nebyla bůhvíjak skvělá, ležka za dva je prostě moc.

Je to poprvé, co v aktuální sezoně říkáte, že lyže nebyly úplně ono.

Jo, poprvé. A neříkám to s žádným hlubším významem. To se stane každému.

Biatlonistky během závodu s hromadným startem v Le Grand Bornand.

Po třídenním zážitku v Le Grand Bornand se teď nejspíš hodně těšíte domů.

Hlavně po celém tom měsíci na cestách. Snad v pondělí doletíme.

Proč snad?

Lufthansa nám zrušila pondělní let, ještě ani pořádně nevíme, jak budeme cestovat.

Kde chcete trénovat před dalším pohárovým kolem, které začátkem ledna hostí slovinská Pokljuka?

Nejdřív si musíme všichni trochu odpočinout a užít si Vánoce. Pak hned pojedu v předstihu na Pokljuku, budu tam trénovat a zůstanu až do svěťáku.