Měkká přísavka na trati. Snad jsem to dneškem prošťouchla, říkala Davidová

Jak byste dnešní podklad nazvala?

Taková měkká přísavka. Prostě čerstvý napadaný mokrý sníh. A do toho teplo.

Takové počasí není v Annecy ničím neobvyklým. Vzpomínám, jak jste tu před čtyřmi lety závodily za hustého deště a za cílem ždímaly kombinézy.

Ale tehdy nám to aspoň trochu jelo. Když jen prší, pořád jedou lyže rychleji, než když napadne mokrý sníh, který působí jako brzda. Navíc trať už byla docela rozježděná.

Měla jste pro sprint číslo 33. Trenéři vás tedy nasadili až do druhé losované skupiny?

Právě že ne, jen mi losování nevyšlo na lepší číslo a končila jsem první skupinu.

Po závodě jste si do televizního mikrofonu posteskla, že váš běh byl poněkud bolavý.

Jsem nějaká unavená. Už od doby, co jsme do Francie přicestovali, mě dost bolí nohy a připadám si taková mrtvá. Doufám, že jsem ten pocit dneškem prošťouchla. Uvidíme. Dneska tomu mému pocitu určitě nepomohl zdejší sníh.

Předpověď na sobotu je jaká?

Má přes noc mrznout, takže by i trať měla zmrznout. Jenže když jsme se vrátily na hotel, zase něco padalo. Tak nevím. Počasí mi tu přijde dost nevyzpytatelné.

Vaše lyže byly v pořádku?

Těžko se mi hodnotí, když se mi už od prvních metrů jelo špatně, ale myslím si, že byly v pohodě.

Co určitě je dnešním pozitivem, to jsou dvě střelecké položky za 2x24 sekund. Opět jste mezi deseti nejrychlejšími střelkyněmi závodu.

Jo, dneska mě střelba podržela, za což jsem opravdu ráda.

Navíc jediná rána, která terč nesklopila, byl údajně milimetrový kalibr. Terč se už dokonce začal sklápět.

Jířa Holubec (trenér) mi to říkal. Myslela jsem si původně, že ta rána byla vyloženě moje chyba, že jsem ji přejela nahoru. Takže mě v první chvíli ani nenapadlo, že šlo o kalibr. Ta Jířova informace mě překvapila. Ale i štěstí k biatlonu patří.

Závod vyhrála pro mnohé nečekaně Švédka Anna Magnussonová, která nikdy předtím nebyla lepší než sedmá. I to je pro vás překvapení?

Ne. Jsou týmy, z nichž je schopný vyhrát kdokoliv. Zrovna v tom švédském mají tak velkou konkurenci, že jsou všechny v áčku na velmi dobré úrovni. Letos je navíc pořadí i celkově strašně našlapané. Přijde mi, že z prvních patnácti holek může každá vyhrát svěťák, když jí to ten den sedne.

Našlapané je také pořadí před sobotní stíhačkou, dvacet žen v jediné minutě. Takže je v ní víceméně všechno možné, že?

Určitě. Nijak zásadně jsem sice výsledky nestudovala, ale že tam jsme ve vteřinách, to vím.

Jak vůbec máte ráda tratě v Le Grand Bornand? Jsou takovým motokrosem.

Jsou. Moc ráda je popravdě nemám, mají tu samé krátké a rychlé kopce. Musíte v nich vyvinout jinou frekvenci, než jste zvyklý.