Davidová: Kdybych střílela do papíru, asi by i ta pátá rána byla v pohodě

Dnes navíc během závodu poletoval i sníh. Vy jste startovala už s číslem 11, pak se údajně trať poněkud zrychlovala.

Je to možné, trať pak byla přece jen víc projetá. Ale jinak je tohle už taková ta zima, která celkově trať zpomaluje. Sníh je přemrzlý a už není tak příjemný na jízdu.

A podmínky na střelnici?

Ta byla úplně bezproblémová. Zatím tu nebyla letos v Östersundu těžká střelnice, dnes bylo bezvětří, žádný zásadní problém, nic složitého.

U poslední rány vleže, po která vám terč nespadl, dokážete říci, kde se stala chyba?

Říkali mi, že šlo hodně těsnou ránu. Skoro bych čekala, že mi nespadne jiná z těch pěti. Kdybych tuhle střílela do papíru, asi by byla i v pohodě. Byl to prý těsný kalibr na jedenácti hodinách. Asi trochu zbytečně jsem na tu ránu čekala. Možná kdybych ji odstřelila rovnou, udělala bych líp.

Což je takové to pozdě bycha honit.

No jo, chci si i tu poslední ránu pohlídat, aby mi tam padla, ale je to spíš na škodu.

Běh vás dnes bolel víc než o víkendu?

Nebolel. Jenže ten můj běh není nic moc.

Jako byste měla v sobě záklopku? Chcete přidat, jenže ono to nejde?

Jo, tělo nejde. Na trati mi můj běh ani nepřijde vyloženě hrozný, ale když pak vidím ty běžecké časy, není to příjemný pohled.

Také Tiril Eckhoffová, obhájkyně velkého glóbu, která bývala loni opakovaně nejrychlejší běžkyní dne, běhá zkraje sezony zatím výrazně pomaleji. Třeba se teď budete společně zrychlovat.

V to doufám. Norky dneska neměly zrovna dobré běžáky, tak bych si tipla, že možná měly i nějaké trable s lyžema. Ale jo, snad to půjde nahoru. Protože pokud Elvíra (Öbergová) bude dál takhle běhat, tak pane jo.

Dnes i se dvěma ranami mimo terče útočila Elvíra Öbergová na vítězství ve sprintu.

Zrovna jsem si říkala, že i kdyby zastřílela za čtyři, já jí ani s jednou ránou mimo nepředjedu. Je to vážně mazec. Ony Švédky lítaly i loni na začátku sezony.

Jenže vzpomeňte si, jak potom Elvíra výkonnostně odcházela ve druhé polovině minulé zimy.

I proto jsem zvědavá, jak jí to vydrží. Na druhou stranu loni se ještě nedělo, že by Elvíra druhé nejlepší běžkyni dne nandávala dvacet sekund. Jestli se během zimy zpomalí třeba jen o těch 20 vteřin, bude pořád těžké ji porazit.

Běžecké časy mnohých dalších biatlonistek jsou zatím nevyrovnané. Rakušanku Hauserovou jste v úvodním vytrvalostním závodě porazila i běžecky, zato dnes byla situace o dost jiná. Dobré dny se střídají s horšími?

Trochu mě překvapuje, že jsem nejmenší běžeckou ztrátu zatím nafasovala ve vytrvalostním závodě, který je dvakrát tak delší než sprint.

TRIUMF. Tak si jela Markéta Davidová pro vítězství v úvodním vytrvalostním závodě v Östersundu.

Čím si to vysvětlujete?

Nevím. Nemám na to odpověď.

Bavila jste se s trenérem Egilem Gjellandem, kdy by se po velkých objemových dávkách v tréninku měla podle jeho plánu rychlost postupně zlepšovat?

Nebavila. Věřím, že brzo. Třeba už v Hochfilzenu. Ale tam budou zase jiné podmínky. Mají předpověď na teploty v plusu, to bude zase jiná zábava.

S namazáním na mokrý sníh jste v minulé sezoně řešili nejedny problémy.

No právě.

Lidé v servisním týmu se letos obměnili. Pociťujete to?

To není úplně otázka na mě, já pořád testuju lyže stejně jako dřív a dovnitř do kamionu nevidím.

Dnes byly dobré?

No, už to letos bylo i lepší.

Žluté číslo vedoucí závodnice poháru jste ztratila, ale určitě budete ráda vzpomínat, jak jste ho ve dvou závodech nosila, že?

Určitě. Měla jsem štěstí, že se mi ho povedlo získat hned v prvním závodě. Bylo to fajn a určitě si ho nechám na památku, tenhle zážitek se už nemusí opakovat - i když bych ho samozřejmě chtěla někdy získat znovu, kdo by nechtěl? Šlo o dobrou zkušenost mít ho na sobě, ačkoliv si nemyslím, že by mě to nějak svazovalo.

Máte pocit, že se po létě poměr sil v ženském biatlonu částečně přesypal? Překvapuje vás někdo další kromě Elvíry Öbergové?

Myslím, že výsledky jsou docela podobné těm z předchozí zimy. Hodně se opět zvedají Bělorusky. A co se týče Eckhoffové a Simonové, kterým se zatím nedaří, tak podle mě jde v jejich případě pořád jen o první závody a obě se ještě pořádně předvedou. Nemyslím si, že by to u Tiril mělo být dlouhodobější.

O víkendu vás v Östersundu čekají první kontaktní závody sezony, stíhačka a štafety. Vy jste měla v poslední době kontaktní závody docela ráda, ne?

Jo, těším se na ně. Doufám, že stíhačka bude v pohodě, přestože ten dvoukilometrový okruh na ni není úplně příjemný. A moc se těším na štafetu, ta mě vždycky baví.

Už jste řešily sestavu?

Ne ne ne, vůbec. To si musí říct Egil, jaká bude. Nevím, co je v jeho hlavě. Potřebujeme z ní dobré body do Poháru národů jako sůl. (Češky bojují o 10. místo v olympijském kvalifikačním žebříčku, které jim zaručí možnost nominace pěti žen na hry do Pekingu. Zatím z 11. místa ztrácejí na desáté Švýcarky 23 bodů.)