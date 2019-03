Davidová před náročným víkendem na MS: Trénink teď byl udržovačka

Byl v posledních dnech trénink už přece jen klidnější, jak jste po vytrvalostním závodě avizovala?

Přesně tak, už jen taková udržovačka.

A jezdilo se vám dobře? Stále platí vaše úterní slova, že máte na tomto šampionátu až nečekaně dost fyzických sil?

No už to sice nebyla taková sláva jako předtím, ale pořád to jde.

S oteplením, které dorazilo do Östersundu, se i podmínky na střelnici výrazně změnily a v posledních dvou dnech tu jsou praporky takřka nehybné. To by se vám mělo zamlouvat, ne?

Jo, to se mi líbí, ale nestřílím teď na tréninku zrovna nějak úplně extra dobře. Jakoby mi už ani to bezvětří nevyhovovalo. Uvidíme, jak to půjde zítra.

Který úsek jste si pro štafetu přála?

Asi ten třetí, ten bych jela nejradši. Druhý bych taky zvládla. Zato finišovat radši nechci. (Trenéři Gjelland a Holubec později Davidovou skutečně na třetí úsek nasadili, převezme štafetu po Puskarčíkové a Jislové a předá ji finišmance Vítkové.)

Už se zase chytala Kouč o střelbě Markéty Davidové Jiří Holubec, asistent trenéra českých žen Egila Gjellanda, po pátečním odpoledním tréninku žen ke střelbě Markéty Davidové podotkl: „Ležka jde Markétě dobře, má problémy ve stojce. Jeden čas už ji měla lepší, teď se s ní trochu trápí, i proto, že ji předchozí větrné závody malinko rozhodily. Jak se tu pořád střílelo jen ve větru, vítr s vámi mával a holky na spoušti dělaly různé vylomeniny. A teď, když se vítr zklidnil, najednou často nevědí, co s tím, a trochu blbnou na spoušti. Ale dnes ke konci tréninku se Markéta už i na stojáka zase chytala. Myslím, že to o víkendu zvládne."

V neděli vás potom čeká závěrečný hromadný závod. Ten poslední v Anterselvě, v němž jste skončila druhá, se vám náramně povedl. Takže se těšíte?

Těším, jenže v Anterselvě jsem byla v lednu trošku na jiné vlně.

Tady jste už skončila 7. ve sprintu, 13. ve stíhačce a zajela velmi dobře i smíšenou štafetu.

Jen ta střelba mě teď vážně nějak trápí. Takže se na neděli těším tak trochu smíšeně. Jela jsem zatím hromaďák v životě jen dvakrát, na olympiádě a letos v Anterselvě. Jako disciplína se mi líbí, je to zase trochu něco jiného než ty ostatní. Já nejsem moc průbojná, ta první kola jsou vždycky pro mě tak trochu za trest, ale potom je dobré, když se mnou vždycky někdo jede, to je fajn.

SLADKÁ ANTERSELVA. Markéta Davidová na trati lednového hromadného závodu v Anterselvě společně s Kaisou Mäkäräinenovou.

Co pro vás bude úspěch? V sobotu a potom i v neděli?

Do šestého místa ve štafetě by to pro nás byla paráda. A v neděli bych chtěla něco trefit - a každopádně se snažit na trati.