Sedmá Davidová: Hrozně těžký závod. Jen jedna chyba, to se dneska počítá

Pociťujete teď radost, nebo je ve vás i malý smutek, že medaile nebyla dnes až tak daleko?

Rozhodně tam žádný smutek není. Jsem moc ráda za sedmé místo, ale hlavně za to, že tam byla jen jedna minela. Což mě těší víc než ten výsledek.

Zvlášť v dnešních velmi nepříznivých podmínkách, že?

Určitě. Jsem za to strašně ráda. Sice si myslím, že má střelba byla ještě pomalejší než obvykle, že jsem na střelnici strávila ještě větší čas než normálně, ale hodně mě potěšilo, že z toho byla nakonec jen jedna chyba. To se dneska počítá.

Po nástřelu před závodem jste vypadala hodně vyděšeně.

To je pravda. Na nástřelu to se mnou házelo dopředu dozadu a vůbec jsem nedokázala reagovat.

Tipnete si, kolik času jste dnes strávila dohromady na střeleckých položkách?

Já to nechci vědět. Pak z toho mám trochu trauma (směje se). Řekla bych, že minuta a půl klíďo.

Minuta patnáct to byla.

To mě nepřekvapuje.

Co jste v takové větrné mlýnici od sebe původně očekávala?

Radši jsem ani moc nečekala. Při ležce jsem ani nedokázala přečíst ten vítr, jestli si mám cvaknout nebo, jestli je to v pohodě, jestli se vítr otočil. Tak jsem nedělala nic a doufala, že mi to bude padat.

Padalo, minula jste vleže jen jednou a vestoje ani jednou. Dokonce vám pak hlásili, že jedete 12 sekund od medaile.

Ale to už rozhodně nešlo. Já měla pocit, že už ani nedojedu, byla jsem prošitá.

Přesto máte pátý nejlepší běžecký čas.

S tím jsem spokojená. Ale bylo to pro mě hrozně těžké. Nejenom pro mě, dneska pro všechny.

Nervozita už s vámi cloumala méně než včera?

Jo, výrazně méně. Ve čtvrtek jsem byla nervózní hodně. Možná i proto, že šlo o štafetu, při těch jsem vždycky víc nervózní, protože v nich nejedete sami za sebe.

Tvrdila jste, že nervozitu potlačujete i tím, že si říkáte: Jsou to tady závody jako každé jiné, jako další svěťák. Jenže přece jen, ono je to mistrovství světa.

Ale já to tak opravdu pořád nevnímám, aby mě to znervózňovalo. Ona ani ta zdejší organizace tomu moc neodpovídá, a to ji nechci nijak shazovat. Jen konstatuju, že to tady není zase až tak velké. V Novém Městě při svěťáku mi kulisy i atmosféra připadaly mnohem větší.

Jaký výhled nyní máte do nedělního stíhacího závodu?

Ze sedmého místa. Myslím, že tedy docela dobrý. Co ale v něm mám od sebe čekat, vůbec nevím.