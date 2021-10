Inženýrka před Pekingem. Chybí mi, že už nejsem studentka, říká Davidová

„Ještě to moc neprožívám. Většinou se do sezony dostanu, až když opravdu začne. Pak budu zase čtyři měsíce permanentně žít na cestách,“ tvrdí čtyřiadvacetiletá žena, toho času na soustředění v Anterselvě.

Ani slovo olympiáda s vámi nic neprovádí?

Asi ne. Jen se bojím, že to budou hodně zvláštní hry. Ještě horší než loni Světový pohár, se vším tím testováním, bublinami a bez diváků.

A s rizikem pozitivních testů členů výpravy a izolace po příletu do Číny, že? Určitě jste sledovala trable olympioniků v Tokiu.

Právě. Nikdy nedokážete vyloučit veškeré riziko. Můžeme jen dělat to nejlepší, co my sami dovedeme, a doufat, že nikdo kolem nás v rámci české výpravy neselže.