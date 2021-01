Sedmá Davidová: Dneska to fest bolelo. Oberhof dostává grády

Oberhofské těžké tratě jste v minulosti měla ráda. Ale teď jsou po úpravách areálu ještě o kousek obtížnější, ne?

To jo. Už dřív to tu bylo dost těžké, ale letos Oberhof dostává grády. Prodloužili první kopec, zmizela polorovina, která tam předtím byla. A zítra ještě přibude omega na stadionu, která se minule nejezdila.

Podle toho, jak dlouho jste v cíli vyčerpaně klečela na sněhu, bylo poznat, že vám sprint dal zabrat.

Ono to bylo i tím, že šlo o první závody po pauze. Zase nám chvíli potrvá, než se do toho dostaneme a rozjedeme se. Bolelo to dneska fest. Ale jak jsem koukala, tak všechny. Závod byl složitý i kvůli sněhu, který se bořil, byl hluboký a moc nejel.

Vy jste v něm zaznamenala devátý běžecký čas. Úvodní kolo jste dokonce zvládla ze všech nejrychleji, v těch dalších jste potom zpomalovala. Nasadila jste tedy po startu rychlé tempo ve stylu: Zkusím to a uvidím, co vydržím?

Já vždycky rozjíždím závody tak, že nad tempem moc nepřemýšlím. Ale dneska mě to trošku doběhlo. Možná jsem měla začít o něco pomaleji, protože jsem se necítila před startem úplně nejlíp. Na prvním kopci jsem si pak říkala, že jsem to možná trošku přehnala. To když mi došlo, že ten kopec budu muset vyjet ještě dvakrát.

Se střeleckou bilancí 0-1 jste spokojena?

Jo, s tím jo, i když ta jedna rána na stojce mě samozřejmě mrzí. Špatně jsem ji vyhodnotila.

Co jste při ní udělala špatně?

Moc jsem tu ránu lovila. Měla jsem ji odložit a zkusit dostřelit znova.

Přesto jste rozšířila svoji sbírku umístění v Top 10 v této sezoně. Už máte na kontě 4., 5., 6., 7. a 9. místo.

Tak jen doufám, že to teď nepůjde dolů.

Každopádně se vám teď daří, o čem jste před sezonou snila. Tedy pravidelněji se umisťovat v popředí. V poháru jste celkově osmá.

Zatím to docela jde. Sice nesbírám medailová umístění, které jsem loni měla v prvním trimestru dvě (dvakrát třetí ve sprintech), ale na druhou stranu mám víc závodů v první desítce, což je pro mě důležité. Doufám, že se někdy všechno sejde a na medaili to bude. Hlavně Norky a Švédky jsou dost silné. Vždycky to není jen o samotném mém výkonu, ale také o tom, jak jsou připravené ty okolo.

V čemž nyní vyčnívá Tiril Eckhoffová.

Vždycky běhala dobře, jen občas špatně střílela. Ale tu hodně vysokou běžeckou úroveň si drží už několik let.

Sobotní stíhačka bude na ztížené oberhofské trati delší a těžší, ale oproti sprintu by mohlo být příjemné, že se na trati snad občas s někým svezete, ne?

Za to jsem určitě ráda. S holkama jsme říkaly, že jsme dneska na trati ani nikoho nepotkaly, že nebylo s kým jet. Ono když vám tu foukne na dlouhé rovině před střelnicí, není příjemné, když jste sami. Kontaktní závod bude lepší, i když všechny ty kopce asi budou zážitek.