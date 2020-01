Po roce bez stíhacího závodu. Stydím se. Nevím, co se stalo, řekla Davidová

Tušíte, co se při obou střelbách stalo?

Netuším. Na ležce jsem byla nějaká roztěkaná, na stojce o těch ranách vím, ale vůbec netuším, proč se ty chyby staly.

Mohly vás nějak ovlivnit podmínky? Pro dobrý výsledek bylo nutné střílet čistě.

Je to možné. Je možné, že v hlavě to ještě není tak, jak by to mělo být.

Jak jste se cítila na lyžích?

Bylo to lepší. Měli jsme skvěle připravené lyže, takže to dneska bylo v pohodě.

Ale mezi nejrychlejší běžkyně jste tentokrát nepatřila. Může to být ještě vliv nemoci, kterou jste prodělala o Vánocích?

To je snad pryč. Je to už víc než dva týdny, takže by to mělo být v pohodě.

V Ruhpoldingu už vás čeká jen páteční štafeta. Může vám to nějak pomoct?

Možná jo. Možná si taky odpočinu a bude to lepší. Zatím jsem nikdy v životě tolik závodů na začátku sezony nejela, tak uvidíme.

Váš negativní vztah k Ruhpoldingu se asi nemění, je to tak?

Jojo. Takhle špatně jsem tady ještě neskončila. V lásce to tady asi ani teď mít nebudu.

Čím to je?

Nevím, nikdy se mi tady nejelo dobře, nikdy se mi tady ani dobře nestřílelo. Na téhle střelnici se střílí nuly a já je tady nikdy nedokázala dát.

Ani trať vám nevyhovuje?

Ondra Moravec říkal, že je to trať pro slabochy. Že vyjedeš nahoru a pak už se jenom zabalíš do vajíčka a jedeš, což tady zvládne každý. Je fakt, že profilově mi to tady taky moc nesedí.