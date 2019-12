Davidová, druhá žena poháru: Letos by nikdo nemusel moc vyčnívat

Taková bilance rozhodně není důvodem k nespokojenosti, ne?

Jasně, s tím že mám pátý běh, jsem spokojená. To jsem hned po závodě ani nevěděla. Ale jinak je fakt, že pocitově jsem si opravdu na trati připadala hrozně.

Naštěstí se trať nebořila tak moc jako o den dříve mužům.

To rozhodně ne. Díky bohu, že jsme jely až dneska. I tak se spousta holek zdejších sjezdů bála. Nikdy nevíte, co vás tady dole ve sjezdu čeká. Tak si radši připlužily.

Jak se vám střílelo? Vítr se údajně poněkud točil.

Říkal mi trenér Jirka Holubec, že při jedné mé ráně, která letěla mimo, se mi otočil. Já to úplně nevnímala, ale asi to tak bylo. Ten vítr sice nebyl až tak silný, ale byl docela záludný. Sílil, slábnul, otáčel se a blbě se to poznávalo, protože byly (po předchozí chumelenici) mokré fáborky. Byla to taková střelba na odhad.

Měla jste zprávy, že s ní mají problémy takřka všechny elitní závodnice?Takhle mi to sice neříkali, ale podle mého umístění, co mi na trati hlásili, jsem tušila, že se dneska nestřílí samé nuly - a že i s těmi mými jedničkami ze tří položek to nebude úplně hrozné umístění.

Bylo to 11. místo. Což je pro vás dobré?

Jo, když závod takhle zpětně hodnotím, říkám si, že 11. místo je super. Jen mi ho trochu kazí ten dojem, že se mi běželo vážně docela na prd a že jsem z toho běhu tak hotová.

Tělo vás tedy dvě hodiny po závodě stále bolí?

Bolí. Až před chvílí jsme došly na hotel, teprve přijde čas odpočinku.

I s tím 11. místem jste si zároveň polepšila na celkové druhé místo ve Světovém poháru.

No jo, to už mi oznámili. Jsem hned za Doro (Wiererovou), což je hezké. Ale jen po dvou závodech. Kdo ví, jak dlouho to vydrží.

Ve čtvrtek se první desítka oproti nedělnímu sprintu takřka kompletně obměnila. I to podporuje názory, že by v této sezoně nikdo nemusel vyloženě vyčnívat.

Taky si to myslím. Už v minulé sezoně mi připadalo, že se pořadí v závodech žen hodně mění. Jasně, Doro s Lisou (Vittozziovou) byly trochu někde jinde než ostatní, ale rozhodně to nebylo tak jako u kluků, že každý závod vyhrával Johannes (Bö).

Jak vám zatím vyhovuje netradiční rytmus tohoto pohárového kola v Östersundu: dva závody - čtyři dny pauza - závod - dva dny pauza - závod?

Je to celé nějaké zdlouhavé. Na druhou stranu představa, že bych měla jet zítra další závod, by mě dost děsila. Takže je asi dobře, že máme tak dlouhé pauzy a že do neděle zase zregenerujeme. I když se to vážně hrozně táhne.