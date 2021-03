Špatné, spokojená nejsem. Příště to snad bude i s diváky, doufá Davidová

To byl ale jediný světlý bod české štafety. Jessice Jislové se úvod střelecky nepovedl, předávala předposlední, Eva Puskarčíková trpěla na lyžích a Lucie Charvátová kroužila pětkrát po trestném kole. Výsledkem je 18. příčka.

Markéto, ani se svým výkonem nejste spokojená? Na čelo závodu jste stáhla 20 vteřin.

Kdyby to byl sólozávod, tak je to dost špatné, protože jsem netrefila tři terče. Byla by to tři trestná kola, naštěstí jsem měla možnost si to dobít, ale spokojená nejsem.

Jakou roli hrálo, že jste štafetu přebírala daleko za čelem závodu, vlastně osamocena?

Samozřejmě je vždycky lepší, když kolem sebe někoho máte, ať je to kdokoliv, ale snažím se ke štafetám přistupovat pokaždé, jako by to byl můj vlastní závod, ani nechci slyšet kolikáté jsme, aby to byl můj závod. Ale samozřejmě je lepší, když s vámi někdo jede.

Netušila jste, kolikátá jste?

Občas to člověk slyší, jak si tam holky lehají, ale neptám se na to.

Jaká byla v tomhle teple trať? Nebořila se moc?

Je sice dost teplo, ale jak trať posolili, drželo to líp. Sice byl mokrý sníh, ale zase ne až tak měkký.

Loni byl Světový pohár v Novém Městě prvním bez diváků. Myslela jste si, že za rok to tu bude vypadat stejně?

Vůbec. Je to taková klasika, všichni si říkáme: Jo, za dva měsíce už to bude dobrý, ale tohle si říkáme už od jara a ono se to moc nelepší, spíš naopak. Je to takové nepříjemné. Na druhou stranu, nás jako sportovců se to až tolik nedotklo. Spíš je mi líto lidí, které to ovlivnilo rapidně.

Za dva roky tady má být další Světový pohár.

A to doufám, že už snad bude i s diváky. Snad už to skončí.

Loni ještě v areně stály boční tribuny, teď tady jsou kamiony.

Musím říct, že už to fakt vůbec nevnímám.

Ani to, že vás nikdo nepovzbuzuje? Někteří sportovci říkají, že teď nemají takovou motivaci.

Je to tak, ale na druhou stranu u nás je taky fajn, když vám nikdo nekřičí za hlavou při střelbě. Na trati mi fanoušci chybí, na střelnici mi to možná trochu pomáhá, je to takové dvousečné. Ale asi bychom stejně byli radši, kdyby tady byli.

Stihla jste si po návratu domů zlatou medaili z Pokljuky někde vystavit?

Nestihla, myslím, že nám ještě leží na stole, protože jsem ji nestihla uklidit. Ale nemám ji nikde vystavenou.

Ani příbuzným jste ji neukázala?

Snad ani ne, protože nebyla příležitost, s nikým jsem se moc neviděla.

Přišlo vám alespoň vhod těch pár dní volna, které jste po mistrovství světa měli?

Určit přišlo. I když sezona už je dlouhá, je to znát a ten týden už tomu moc nepomůže. Je potřeba pak mít volný duben, aby se člověk dal do kupy.