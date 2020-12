Davidová po páté příčce: Běžecký čas mě udivuje, cítila jsem se hrozně

Velká spokojenost?

Ale jo. Jsem ráda, že jsem se trefila. Je tam ještě co zlepšovat, ale jsem spokojená.

Jak moc vám pomohlo rakouské sluníčko?

Myslím, že to pomohlo všem. Je to tady milejší, když už zase fungujeme přes den a v noci spíme, a ne naopak.

V té finské tmě už jste toho musela mít dost.

No to jo. Mně to tam ještě tak špatné nepřišlo, ale když jsme přijeli sem, tak mi to připadalo, jako kdybychom byli měsíc v nějaké díře. Pomalu už jsme ani nevěděli, jak sluníčko vypadá.

Je to hned jiné závodění, když není všude kolem tma?

Je to určitě jiné, ale my jsme vlastně zvyklé i na tu tmu, protože spousta závodů je i večer. Je to spíš o nějakém režimu, který člověk musí přehodit.

Podmínky v Hochfilzenu vypadaly skvěle. Jen střelnice byla kvůli větru zase nevyzpytatelná?

Nefoukalo nějak hodně, ale když občas fouklo a ono se to opravdu tak různě točilo, tak tady to dělá strašně moc cvaků. Je potřeba si to na střelnici pohlídat.

Vy jste si to hlídala dost, místo jednoho nádechu jste dělala dva.

Cíl byl trefit se, tohle přišlo s tím. Přijela jsem na střelnici docela zadýchaná, takže jsem věděla, že si ty rány musím trochu hlídat. Rychleji bych to asi nezvládla.

Ležku jste odstřílela bez problémů, u stojky jste třetí ranou minula a u páté dlouho vyčkávala. Co se dělo?

Odkládala jsem ji, protože jsem na ni blbě najela. Měla jsem pocit, že to musím udělat líp, abych ji trefila, tak jsem ji odložila a stála tam dlouho. Bojovala jsem s ní, ale takhle to je.

O to větší radost jste musela mít, když terč zbělal…

To určitě. Kdybych se netrefila, budu fakt naštvaná, když už jsem tam stála tak dlouho.

Tušila jste, že i s jedním trestným kolem můžete jet o stupně vítězů?

Všem se jede líp, když se povede zastřílet. Doufala jsem, že z toho bude nějaký dobrý výsledek, ale víc jsem nad tím nepřemýšlela. Měla jsem dost starostí sama se sebou, abych se do cíle vůbec dostala.

Vážně? Jen pro připomenutí. V prvním kole - třetí nejrychlejší čas. Ve druhém - úplně nejrychlejší. Ve třetím - pátý nejrychlejší. Celkově třetí nejrychlejší čas na lyžích. Jak je to možné?

No jo, to taky nevím. Ono to dneska možná bylo trochu tím sněhem, byl takový tupý. Pocit na lyžích nebyl asi úplně ideální. Ale jsem ráda, že to takhle dopadlo, že jsem vyjela všechny kopce. Čas mě fakt udivuje, jelo se mi hrozně.

Takže čím hůř se cítíte, tím lepší výsledek z toho je?

(Smích) Taky mi to trochu tak přijde.

V sobotu vás čeká štafeta, v neděli stíhačka. S čím do štafety půjdete?

S tím, abychom se líp trefily, to je teď asi naše největší Achillova pata. Cílem bude střílet co možná nejlépe. Čísla nerada říkám, protože každý závod je jiný, a hrozně záleží, jak jedou ostatní. Občas to na dobrý výsledek stačí s jedním trestným kolem, jindy nemůžeme mít ani dvě dobíjení. Uvidíme. Čím výš, tím líp, samozřejmě.

To, předpokládám, platí i pro neděli, kdy do stíhacího závodu odstartujete z pátého místa na dohled tomu prvnímu.

No a taky hodně blízko všem ostatním za mnou. Je to hodně našlapané, takže uvidíme.