Jak dobrá bude Davidová? Zjišťovala jsem, co je pro mé tělo red flag, říká

Tomáš Macek
  17:58
Třicátého března byla na operaci s vyhřezlou ploténkou. Předtím se dočasně úplně odstřihla od biatlonu. Prošla podle svých slov očistcem. Ale nepřestávala věřit, že se vrátí. A teď je zase tady. Markéta Davidová, dlouhá léta královna české reprezentace. Na prahu nové pohárové sezony, která v sobotu v Östersundu vypukne.
Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026 | foto: AP/Petr Slavík

Markéta Davidová v olympijském svetru a legínách.
Čeští biatlonisté na tiskové konferenci před začátkem sezony. Zleva Vítězslav...
Tereza Voborníková (vlevo) s Markétou Davidovou hovoří na tiskové konferenci...
Markéta Davidová přebírá ocenění Biatlonista roku.
13 fotografií

Vrací se dokonce už coby vítězka českých kontrolních závodů.

Natěšená. Usměvavá.

Ale i proměněná. A poněkud nejistá.

Co všechny ty poslední měsíce se mnou provedly?

„Každopádně mě životně posunuly,“ povídá 28letá biatlonistka. „Často říkám, že se mi vlastně nestalo nic až tak hrozného, že jsou i mnohem horší věci. Přesto mě události kolem operace dostaly o dost dál v mém smýšlení o sportu i životě celkově.“

Ačkoliv má k dispozici tréninková data, která může porovnávat s minulými sezonami, nechce z nich vyvozovat kdovíjaké závěry. „Žádné testy nejsou jako opravdový závod. Ale snad to nebude vypadat, že jsem se flákala. Zvládla jsem, co bylo v plánu,“ hlásí, byť zároveň přiznává: „Když jsem se na jaře začala vracet, doufala jsem, že budu v listopadu v ještě lepším stavu. Ale musím to brát tak, jak to je.“

Především v posilovně musela s ohledem na ploténku značně slevit z předešlých zvyklostí. Učila se být na sebe opatrnější.

„Jsem typ, který se neumí moc šetřit a do všeho chci jít naplno,“ vysvětluje. „Občas mě trenéři museli brzdit. Docela mi zaměstnávalo hlavu, jak mám číst vlastní tělo, co mi opravdu vadí a co sice bolí, ale mohu to dělat. Postupně jsem zjistila, jaké činnosti jsou pro mě red flag (červená vlajka).“

Makala stejně jako ostatní, říká Dostál o Davidové. A co jeho nový trenérský parťák?

Omezovat musela v létě také běh, protože otřesy při dopadech jí nedělaly dobře. „Tím víc jsem tedy jezdila na kole,“ povídá. Soucítila s Italkou Lisou Vittozziovou, která kvůli zranění zad vynechala dokonce celou minulou sezonu a v létě se podobně jako ona pokoušela o comeback.

Co bylo pro obě nejdůležitější? Že po protrápeném období znovu nacházely ve svém sportu radost. „Před operací jsem se naopak dost uzavřela do sebe, nesledovala jsem biatlon a nechtěla mé problémy ani s nikým řešit,“ líčí.

Na olympiádě v Pekingu 2022 skončila čtvrtá v hromadném závodě a šestá ve vytrvalostním, v němž si až poslední dvacátou ranou odstřelila zlato.

Markéta Davidová zdraví kolegyně biatlonistky na tréninku v Novém Městě.

„Teď mi připadá, že čtyři roky od Pekingu uběhly extrémně rychle, i když se toho tolik mezitím přihodilo,“ vypráví. „I co se týče přípravy, připadá mi, že jsme teprve před chvílí začali trénovat a najednou je sezona. Mám pocit, že se třikrát vyspím a najednou bude zase konec sezony.“

Ta letošní má jednoznačný vrchol v olympijské Anterselvě.

Na místě, kde v lednu 2019 ovládla poprvé v kariéře závod Světového poháru. Kde při světovém šampionátu o rok později slavila bronz se smíšenou štafetou. Kde jí vysoká nadmořská výška na rozdíl od jiných vyhovovala a šestkrát tu doběhla v pohárové top 10.

Jenže, pouze na olympiádu se upínat nechce.

„Nerada se soustředím jen na jednu akci v sezoně,“ říká. „Jasně, olympiáda je můj hlavní cíl, ale závodů okolo je spousta a já chci i v nich dobře zazávodit. Tak aby má výkonnost byla kontinuální.“

Jsem pyšná, že jsem se z toho nezbláznila. Voborníková o psychickém zdraví

K tomu má dopomoci také nová pažba. Velká část českého týmu přešla na takové, kde jsou zásobníky blíž ke komoře, aby tím urychlovali střelecké položky. I Davidová se po dlouhém váhání nechala k výměně přesvědčit.

„Svou pažbu jsem měla opravdu hodně starou a zásobníky na ní až úplně vzadu,“ popisuje. „Teď se asi bude vymýšlet hodně podobných inovací – a zároveň se některé budou zakazovat. Bude pochopitelně záležet, jak se kdo dokáže s novou pažbou sžít.“

Proto si doma schovala i tu starou. Jako pojistku.

„S novou je zatím má střelba občas lepší, občas horší. Ale snažím se. A kdyby byl nějaký velký průšvih, k té staré se vždycky mohu vrátit.“

28. listopadu 2025  16:50,  aktualizováno  17:58

Jak dobrá bude Davidová? Zjišťovala jsem, co je pro mé tělo red flag, říká

