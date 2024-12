Konzervativní léčba se vyvíjí dobře. Davidová se zatím na operaci nechystá

člověk míní, plotýnka mění



asi moje nejdelší nakázáné volno v životě. Nová situace pro mě, a tak se učím s ní pracovat. Mám kolem sebe spoustu odborníků, se kterými můj stav řešíme každý den. Zatím se to ubírá správným směrem, a tak dáváme plotýnce šanci to zvládnout konzervativně Snažím se být trpělivá, dát tělu co nejvíc prostoru se s tím vyrovnat a radovat se z malých pokroků (jako třeba že můžu skoro bezbolestně chodit ‍).

Trošku jsem si pofňukala, ale už jsem připravená se s tím poprat! ❤️‍