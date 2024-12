To je šílené, proč mě záda tak bolí? Davidová se trápila, ale pak letěla

Veleskok vpřed v podání Jislové To ale byla stíhačka. Jessica Jislová se v ní posunula vpřed pořadím o 29 míst, z 56. místa po sprintu na 27. v cíli. „Podobně jsem do stíhačky v Hochfilzenu startovala zezadu předloni a potom v ní poskočila o spoustu míst (26), tak jsem si to dnes zopakovala,“ libovala si. Ve speciální statistice zhodnocující jen sobotní výkon, se našla na jedenácté příčce. Větší posun pořadím zaznamenala jen Moldavanka Stremousová - s čistou střelbou vylétla ze 48. na 18. místo. Jislová minula jediný terč až při poslední položce. „Tam už zaúřadovala únava. Byla jsem vyklepaná, tak jsem se tu stojku jen snažila ustát a odjet s co nejmenším počtem chyb,“ tvrdila. Pozitivním počinem byl pro ni i jedenadvacátý nejlepší běh dne, i když zároveň sdělovala: „Mám hodně unavené svaly. Proto jsem jela takticky, vždy za někým schovaná a pokusila jsem si pohlídat střelbu.“ Teď se těší na štafetu, ať už bude s Davidovou nebo bez ní. „Sestava je na trenérech. Nesešly jsme se tu ani jedna v ideálním fyzickém rozpoložení. Ale pojedu štafetu moc ráda.“