Čekání na verdikt o startu Davidové. Návrat? Spíš zkouška léčby, říká Rybář

Když Markéta Davidová v poháru závodila naposledy, kalendářní zima teprve začínala. Čtrnáctého prosince skončila v Hochfilzenu pátá, ale už tehdy tušila: Je zle.

Magnetická rezonance odhalila vyhřezlou ploténku. Hrozila operace, rozhodla se však pro konzervativní léčbu. A nyní je zpět.

Její možný návrat se rázem stal nejostřeji sledovanou událostí sedmého pohárového kola.

Markéta Davidová na tréninku před Světovým pohárem v Novém Městě na Moravě.

„Střelecky toho moc neztratila,“ hlásí na tréninku kouč Lukáš Dostál.

Sama Davidová ve středu médiím rozhovory neposkytovala, hovořit má až po čtvrtečním tréninku. Teprve po něm se definitivně rozhodne, zda do pátečního sprintu nastoupí.

Cvičí pětkrát denně

Zprávy o léčbě mistryně světa z roku 2021 byly předtím kusé.

„Každý týden se čekalo, co bude,“ vypráví Jakeš. „Zkraje sezony to vypadalo hodně tragicky, ale postupně přicházely trochu optimističtější informace.“

Davidová mezitím podstupovala enormní úsilí při rehabilitaci.

„Ten její problém není žádná sranda. Když jsem tu koukal, jak cvičí pětkrát za den, říkal jsem si, že bych to asi nedal,“ sděluje Tomáš Mikyska, jenž se loni vracel v polovině sezony po operaci kolene. „Markéta teď může jen překvapit, ale pokud by se jí to nepovedlo, vůbec nic se nestane. Přednější je zdraví.“

Podobně hovoří sportovní ředitel svazu Ondřej Rybář: „Udělala velký kus práce od stavu, kdy se v uvozovkách skoro ani nehnula z postele. Ovšem pořád bych její zdejší start jako návrat nebral. Spíš jako zkoušku léčby. I cesta může být cíl. Důležitá bude pro ni až příští olympijská zima.“

O startu v Novém Městě se začalo spekulovat poté, co před dvěma týdny trénovala s juniorkami na kempu v Ridnau.

O víkendu si pak poprvé od prosince zazávodila na regionálních závodech v Polsku, kde vyhrála vytrvalostní závod žen se čtyřmi ranami mimo terče.

„Těžko z toho cokoliv vyvozovat, nebyla tam konkurence,“ tvrdí Rybář. „Osahala si závodění na podobně měkkých tratích, jaké jsou tady. Pouhým okem jela dobře, ale v určitých prvcích jí stále síla chybí.“

Markéta Davidová ve stíhacím závodě v Hochfilzenu

Také proto nikdo nehovoří o výsledkových očekáváních.

„Opouštěla svěťák na pódiu, teď nikdo nemůže pódium čekat. Výpadek měla dlouhý a pořád není stoprocentní,“ dodává Rybář.

Předloni se podobně vracela v Novém Městě do závodů Jessica Jislová, když předtím musela kvůli otoku v oblasti žeber oželet mistrovství světa v Oberhofu. „Netlačila jsem tehdy na návrat, protože v takovou chvíli je zbytečné něco uspěchávat,“ vzpomíná. „Vrátila jsem se, když jsem se cítila dobře a tělo bylo ready.“

V některých případech dokonce biatlonisté raději volí celosezonní absenci, než aby riskovali komplikace po urychleném návratu – tak jako tuto zimu obhájkyně velkého glóbu Lisa Vitozziová. Nebo když se loni po zdravotních problémech na světovém šampionátu rozhodla předčasně ukončit sezonu Franziska Preussová.

Častější je však varianta, kdy se vracejí do závodů, co nejdříve to jde.

Vyprávět může Tarjei Bö, jenž za šestnáct let ve Světovém poháru řešil nejeden zdravotní problém. Sezonu 2012/13 mu například zkomplikovala infekce způsobená bakterií Chlamydia pneumoniae, závodit proto začal až v lednu.

„Bál jsem se potom, jestli to málo tréninku, který jsem od uzdravení zvládl, mi bude stačit k udržení se na trati s těmi nejlepšími,“ líčil. „Střelba je v této fázi nesmírně důležitá.“

Podobnou situací si prošel opět v sezoně 2016/17, kdy ho únavový syndrom a nemoc brzdily až do únorového šampionátu v Hochfilzenu. Tehdy po Vánocích o svých pocitech prozrazoval: „Jsem frustrovaný a už mě nebaví čekání na to, až se dostanu zase do formy.“

Na následném mistrovství světa pak byl nejlépe devátý.

Jen je potřeba krotit vášně

Návrat uprostřed zimy zažila i superstar Laura Dahlmeierová. Před sezonou 2018/19 musela v létě kurýrovat zranění po pádu na kole, pak byla na operaci se zuby moudrosti a léčbu zkomplikovala pooperační infekce. Její už tak křehké tělo bylo pro závodění příliš oslabené.

„Zažívala jsem pocity, které bych nepřála nikomu jinému,“ vzpomínala.

Po dvou vynechaných pohárových kolech však hned při prvním startu v Novém Městě dojela druhá, zářila štěstím a rozpovídala se: „Na konci září jsem byla v nemocnici a nemohla ani vstát. Nedokázala jsem jít na procházku, neuměla jsem si představit, že bych ještě někdy dělala vrcholový sport, natož že bych stála na pódiu. Ale vše do sebe zapadlo. Je to neuvěřitelná cesta.“

Zažije podobné pocity rovněž Markéta Davidová?

„Nebude to pro ni jednoduché, protože doma se ocitne pod větším tlakem než jinde,“ upozorňuje někdejší reprezentační kouč Jakeš, že návrat před českým publikem může být zrádný.

„Zrádný? Ale vůbec ne,“ reaguje Rybář. „Jen je potřeba krotit vášně a nemít přehnaná očekávání.“